Final Yapan Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizide En Zorlandığı Sahneleri Açıkladı
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Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.
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Ecem Özkaya'nın Bahar dizisi hakkındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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