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Final Yapan Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizide En Zorlandığı Sahneleri Açıkladı

Final Yapan Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizide En Zorlandığı Sahneleri Açıkladı

yerli dizi Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 10:36
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Show TV ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında itiraflarda bulundu. Ecem Özkaya, Bahar dizisinde en zorlandığı sahneleri aylar sonra açıkladı.

KAYNAK: Yaşamdan İzler/ CNBC-e

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Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.

Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.

CNBC-e'de yayınlanan Yaşamdan İzler programına konuk olan Ecem Özkaya, Bahar dizisinin final yapmasından aylar sonra dizi hakkında konuştu. Bahar dizisinde bir doktoru canlandıran Ecem Özkaya en zorlandığı sahnelerin ameliyat sahneleri olduğunu itiraf edip 'Rengin karakteri benim ilk üçümde. Rengin'den çok şey öğrendim. Benim için en zor sahneler ameliyat sahneleriydi. Bir danışman doktorumuz vardı bize ne yapmamız gerektiğini söylüyordu. Bir yandan terminoloji konuşuyoruz, sanki gerçekten operasyona giriyormuşuz gibiydi.' ifadelerini kullandı.

Ecem Özkaya'nın Bahar dizisi hakkındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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