Final Yapan Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizide En Zorlandığı Sahneleri Açıkladı

CNBC-e'de yayınlanan Yaşamdan İzler programına konuk olan Ecem Özkaya, Bahar dizisinin final yapmasından aylar sonra dizi hakkında konuştu. Bahar dizisinde bir doktoru canlandıran Ecem Özkaya en zorlandığı sahnelerin ameliyat sahneleri olduğunu itiraf edip 'Rengin karakteri benim ilk üçümde. Rengin'den çok şey öğrendim. Benim için en zor sahneler ameliyat sahneleriydi. Bir danışman doktorumuz vardı bize ne yapmamız gerektiğini söylüyordu. Bir yandan terminoloji konuşuyoruz, sanki gerçekten operasyona giriyormuşuz gibiydi.' ifadelerini kullandı.