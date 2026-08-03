Mental Olarak Ne Kadar Normalsin?
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Herkesin kendine göre tuhaf alışkanlıkları, garip düşünceleri ve kimseye anlatmadığı küçük takıntıları vardır. Peki seninki günlük hayatın sıradan bir parçası mı, yoksa zihnin bazen herkesten biraz daha farklı mı çalışıyor?
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Mental Olarak Ne Kadar Normalsin?
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