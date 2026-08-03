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Mental Olarak Ne Kadar Normalsin?

Mental Olarak Ne Kadar Normalsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 14:04
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Herkesin kendine göre tuhaf alışkanlıkları, garip düşünceleri ve kimseye anlatmadığı küçük takıntıları vardır. Peki seninki günlük hayatın sıradan bir parçası mı, yoksa zihnin bazen herkesten biraz daha farklı mı çalışıyor?

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Mental Olarak Ne Kadar Normalsin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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