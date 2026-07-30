Ruh Halini 10 Üzerinden Puanlıyoruz: 10'da Kaç Depresyondasın?

Bazen hiçbir şey yapmak istemezsin. Sabah yataktan kalkmak zor gelir, daha önce keyif aldığın şeyler artık eskisi kadar heyecan vermez ve insanlarla konuşmak bile gereksiz bir çaba gibi hissettirebilir. Bazen de hayatına devam ediyor gibi görünürken içinde tarif edemediğin bir ağırlık taşırsın. Peki senin ruh halin ne kadar karanlık bir dönemin içinde?

Unutma: Bu test yalnızca eğlence ve öz değerlendirme amacı taşır; depresyon veya herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı koymaz. Uzun süredir devam eden çökkünlük, umutsuzluk veya günlük yaşamını etkileyen zorluklar yaşıyorsan bir ruh sağlığı uzmanından destek almak en doğru yaklaşım olacaktır.