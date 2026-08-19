Toyota'dan Uygun Peşinatla Proace Sahibi Olma Fırsatı!
10.000 TL peşinatla Proace ailesinin farklı modellerine sahip olma fırsatı.
Toyota, hafif ticari araç segmentindeki Proace ailesi için yeni finansman fırsatlarını duyurdu. 31 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek ticari araç kampanyaları kapsamında, Proace ailesinin farklı gövde tiplerine sahip modellerine avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün.
Kampanya, Proace ailesinin tamamını kapsıyor.
Satış sonrası hizmetlerle destek sürüyor.
Toyota, finansman fırsatlarının yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de müşterilerine değer katmaya devam ediyor. Proace City dahil tüm Toyota Professional Hafif Ticari Araç Ailesi, Toyota Garanti ON programı kapsamında periyodik bakımların Toyota yetkili servislerinde yapılması şartıyla 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti avantajından yararlanabiliyor.
Toyota hafif ticari araç alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Kullanıcıların araçlarını istediği lokasyondan alıp bakımını yaptıktan sonra tekrar teslim edilmesini sağlayan Servis Vale Hizmeti ve Online Servis Randevusu gibi uygulamalarla müşterilerin hayatı kolaylaştırılıyor.
Kampanya kapsamındaki fiyat ve peşinat avantajları, ilgili modele göre bireysel ve/veya vergi levhalı müşterilere sunuluyor. Detaylı bilgi ve güncel koşullar için Toyota Plazaları ziyaret edilebilir ya da ilgili model kampanya sayfaları üzerinden inceleme yapabilirsiniz.
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