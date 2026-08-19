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Toyota'dan Uygun Peşinatla Proace Sahibi Olma Fırsatı!

Toyota'dan Uygun Peşinatla Proace Sahibi Olma Fırsatı!

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.08.2026 - 15:41 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 16:34
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10.000 TL peşinatla Proace ailesinin farklı modellerine sahip olma fırsatı.

Toyota, hafif ticari araç segmentindeki Proace ailesi için yeni finansman fırsatlarını duyurdu. 31 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek ticari araç kampanyaları kapsamında, Proace ailesinin farklı gövde tiplerine sahip modellerine avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün.

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Kampanya, Proace ailesinin tamamını kapsıyor.

Kampanya, Proace ailesinin tamamını kapsıyor.

Şehir içi kullanım ve küçük ölçekli teslimat operasyonları için tasarlanan Proace City, 1.652.000 TL'den başlayan fiyatıyla ve sadece 10.000 TL peşinatla alıcısını buluyor. Aynı avantaj, kargo taşımacılığına yönelik Proace City Cargo için de geçerli; model 1.289.000 TL başlangıç fiyatıyla 10.000 TL peşinat imkanından yararlanıyor.

Daha yüksek hacim ve taşıma kapasitesi arayan işletmeler ise Proace Cargo ve Proace Max öne çıkıyor. Proace Cargo 1.689.000 TL, Proace Max ise 1.726.500 TL başlangıç fiyatıyla kampanya kapsamında 10.000 TL peşinatla sahip olabilir. Hem ticari hem kişisel kullanıma uygun çok amaçlı model Proace Verso'da da benzer bir fırsat söz konusu: 2.312.500 TL başlangıç fiyatına sahip model, vergi levhalı müşteriler için 10.000 TL peşinat avantajıyla sunuluyor.Ayrıca Proace City Passion X-Pack versiyonu özelinde ticari müşterilere özel 1.000.000 TL’ye, 6 ay, %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Toyota, bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel ve şahıs şirketlerine yönelik finansman desteğini de sürdürüyor. Tüm Toyota modellerinde geçerli olmak üzere tüzel ve şahıs şirketleri için %100'e varan kredi imkanı, Toyota Plazaları'nda işletme sahiplerinin karşısına çıkıyor

Satış sonrası hizmetlerle destek sürüyor.

Toyota, finansman fırsatlarının yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de müşterilerine değer katmaya devam ediyor. Proace City dahil tüm Toyota Professional Hafif Ticari Araç Ailesi, Toyota Garanti ON programı kapsamında periyodik bakımların Toyota yetkili servislerinde yapılması şartıyla 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti avantajından yararlanabiliyor.

Toyota hafif ticari araç alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Kullanıcıların araçlarını istediği lokasyondan alıp bakımını yaptıktan sonra tekrar teslim edilmesini sağlayan Servis Vale Hizmeti ve Online Servis Randevusu gibi uygulamalarla müşterilerin hayatı kolaylaştırılıyor.

Kampanya kapsamındaki fiyat ve peşinat avantajları, ilgili modele göre bireysel ve/veya vergi levhalı müşterilere sunuluyor. Detaylı bilgi ve güncel koşullar için Toyota Plazaları ziyaret edilebilir ya da ilgili model kampanya sayfaları üzerinden inceleme yapabilirsiniz.

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