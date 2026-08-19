Toyota'dan Uygun Peşinatla Proace Sahibi Olma Fırsatı!

Şehir içi kullanım ve küçük ölçekli teslimat operasyonları için tasarlanan Proace City, 1.652.000 TL'den başlayan fiyatıyla ve sadece 10.000 TL peşinatla alıcısını buluyor. Aynı avantaj, kargo taşımacılığına yönelik Proace City Cargo için de geçerli; model 1.289.000 TL başlangıç fiyatıyla 10.000 TL peşinat imkanından yararlanıyor.

Daha yüksek hacim ve taşıma kapasitesi arayan işletmeler ise Proace Cargo ve Proace Max öne çıkıyor. Proace Cargo 1.689.000 TL, Proace Max ise 1.726.500 TL başlangıç fiyatıyla kampanya kapsamında 10.000 TL peşinatla sahip olabilir. Hem ticari hem kişisel kullanıma uygun çok amaçlı model Proace Verso'da da benzer bir fırsat söz konusu: 2.312.500 TL başlangıç fiyatına sahip model, vergi levhalı müşteriler için 10.000 TL peşinat avantajıyla sunuluyor.Ayrıca Proace City Passion X-Pack versiyonu özelinde ticari müşterilere özel 1.000.000 TL’ye, 6 ay, %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Toyota, bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel ve şahıs şirketlerine yönelik finansman desteğini de sürdürüyor. Tüm Toyota modellerinde geçerli olmak üzere tüzel ve şahıs şirketleri için %100'e varan kredi imkanı, Toyota Plazaları'nda işletme sahiplerinin karşısına çıkıyor