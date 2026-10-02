Trump'tan Türkiye ve Erdoğan Mesajı: CAATSA Sorusuna "Türkiye'yi Seviyorum" Yanıtı
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmada gündem yalnızca Ankara ile ilişkilerle sınırlı kalmadı.
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Trump Beyaz Saray'da ne dedi?
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