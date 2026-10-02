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Trump'tan Türkiye ve Erdoğan Mesajı: CAATSA Sorusuna "Türkiye'yi Seviyorum" Yanıtı

Trump'tan Türkiye ve Erdoğan Mesajı: CAATSA Sorusuna "Türkiye'yi Seviyorum" Yanıtı

İlhan Beyaz
İlhan Beyaz - Gündem Editörü
03.10.2026 - 00:06
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmada gündem yalnızca Ankara ile ilişkilerle sınırlı kalmadı.

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Trump Beyaz Saray'da ne dedi?

Trump Beyaz Saray'da ne dedi?

Trump, seçim çalışmaları kapsamında Alabama eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkiler konusunda konuşan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı.

'Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.'

CAATSA yaptırımları yeniden gündemde.

CAATSA yaptırımları yeniden gündemde.

Trump'ın bu sözleri, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda Trump'ın daha önce verdiği söz de yeniden hatırlatıldı. Trump'ın yaptırımların kaldırılmasının Türk savunma ürünlerinin ABD'ye satılmasının önünü açacağını söylediği, konuşmada bu konuda herhangi bir engel görmediği aktarıldı.

Petrol ve dizel konusunda neler söyledi?

Petrol ve dizel konusunda neler söyledi?

Trump konuşmasında enerji piyasalarına da değindi ve İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. Bu konudaki sözleri şöyle oldu.

'İran meselesi çözüldüğü anda, ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatları eski seviyesine, hatta belki de daha aşağısına düşecek.'

Trump ayrıca Avrupa'nın dizel yakıt konusunda katkı yapacağını ve ihracat yasağı uygulamayacaklarını açıkladı.

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İlhan Beyaz
İlhan Beyaz
Gündem Editörü
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