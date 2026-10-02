Trump'tan Türkiye ve Erdoğan Mesajı: CAATSA Sorusuna "Türkiye'yi Seviyorum" Yanıtı

Trump konuşmasında enerji piyasalarına da değindi ve İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. Bu konudaki sözleri şöyle oldu.

'İran meselesi çözüldüğü anda, ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatları eski seviyesine, hatta belki de daha aşağısına düşecek.'

Trump ayrıca Avrupa'nın dizel yakıt konusunda katkı yapacağını ve ihracat yasağı uygulamayacaklarını açıkladı.