New York'ta Kritik Randevu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump BM Genel Kurulu Kapsamında Görüşecek
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. Görüşme, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun marjında gerçekleşecek. İki liderin masasına F-35 teslimatından CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına kadar kritik başlıkların geleceği belirtiliyor.
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, iki liderin gelecek hafta New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.
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Görüşme, New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşecek 81. BM Genel Kurulu'nun marjında gerçekleşecek.
İki lider son olarak 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
New York'taki masanın başında F-35 teslimatı, KAAN'ın motoru ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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