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New York'ta Kritik Randevu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump BM Genel Kurulu Kapsamında Görüşecek

New York'ta Kritik Randevu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump BM Genel Kurulu Kapsamında Görüşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:56
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. Görüşme, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun marjında gerçekleşecek. İki liderin masasına F-35 teslimatından CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına kadar kritik başlıkların geleceği belirtiliyor.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, iki liderin gelecek hafta New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, iki liderin gelecek hafta New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik trafiğin en üst perdeden ismi olan Barrack, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gideceği hafta öncesinde yaptı. Büyükelçi, görüşmenin gün ve saatini netleştirmese de iki liderin BM Genel Kurulu kapsamında bir araya geleceğini teyit etti.

Barrack'ın bu açıklaması, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından geldi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa ile eşinin de katıldığı, basına kapalı gerçekleşen o görüşmede büyükelçi, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve ittifak ilişkilerinin masaya yatırıldığını aktarmıştı.

Görüşme, New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşecek 81. BM Genel Kurulu'nun marjında gerçekleşecek.

Görüşme, New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşecek 81. BM Genel Kurulu'nun marjında gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler'in 81. dönem Genel Kurul görüşmeleri, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: herkes için sonuç üreten bir BM' temasıyla 22 Eylül'de start alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurulun açılış gününde dördüncü sırada söz alarak New York'taki kürsüden hitap etmesi planlanıyor.

Erdoğan-Trump görüşmesinin, Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasının hemen ardından gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Kesin gün henüz paylaşılmasa da diplomatik kulislerde 20-23 Eylül aralığı öne çıkıyor. Erdoğan'ın New York programında, Genel Kurul'un yanı sıra ikili ve bölgesel başlıkları da gündeme getirmesi bekleniyor.

İki lider son olarak 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

İki lider son olarak 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Trump'ın uçağı 7 Temmuz'da saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na inmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini 'A+ tipi' resmi törenle karşılamıştı. Tarihte 16 Türk devletini temsil eden bayraklar, mehter takımı ve 21 pare top atışıyla yapılan karşılamanın ardından iki lider Şeref Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirmiş, Beyaz Saray da Trump ile Erdoğan'ın tokalaştığı kareyi paylaşmıştı.

O görüşmede masaya F-35 savaş uçaklarının teslimatı, CAATSA yaptırımları ve milli muharip uçak KAAN'ın motor tedariki başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze gibi bölgesel dosyalar da gelmişti. New York'taki temasın, o gün Ankara'da masaya yatırılan başlıkların devamı niteliğinde olması bekleniyor.

New York'taki masanın başında F-35 teslimatı, KAAN'ın motoru ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olacak.

New York'taki masanın başında F-35 teslimatı, KAAN'ın motoru ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olacak.

Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan üç dosya, New York'taki görüşmenin de ana eksenini oluşturacak: 2019'da S-400 alımı nedeniyle askıya alınan F-35 teslimat sürecinin yeniden başlatılması, milli muharip uçak KAAN için motor tedarikinin sağlanması ve CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırılması.

Ankara, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nden bu yana bu üç başlıkta somut adım beklentisini yüksek sesle dile getiriyor. Görüşmenin, Erdoğan'ın BM kürsüsündeki konuşmasının hemen ardından yapılacak olması, iki liderin gündemi ayrıntılı biçimde ele alacağı bir zaman dilimine işaret ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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