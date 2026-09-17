New York'ta Kritik Randevu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump BM Genel Kurulu Kapsamında Görüşecek

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik trafiğin en üst perdeden ismi olan Barrack, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gideceği hafta öncesinde yaptı. Büyükelçi, görüşmenin gün ve saatini netleştirmese de iki liderin BM Genel Kurulu kapsamında bir araya geleceğini teyit etti.

Barrack'ın bu açıklaması, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından geldi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa ile eşinin de katıldığı, basına kapalı gerçekleşen o görüşmede büyükelçi, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve ittifak ilişkilerinin masaya yatırıldığını aktarmıştı.