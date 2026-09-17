Botoks ve Dolgu Yaptıranlar Dikkat: İşlemden Önce Kontrol Edilmeli!
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Botoks ve dolgu gibi estetik işlemler son yıllarda giderek daha fazla kişinin başvurduğu uygulamalar arasında yer alıyor. Ancak İngiltere'den gelen yeni bir uyarı, estetik müdahalelerde yalnızca işlemin kendisine değil, kişinin bu işlemi neden istediğine de dikkat çekilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.
İngiltere'nin sağlık kurumu NICE tarafından hazırlanan taslak önerilerde, estetik işlem talebiyle başvuran kişilerin beden algısı ve ruhsal durumları konusunda daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
İşte detaylar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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