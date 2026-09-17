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Botoks ve Dolgu Yaptıranlar Dikkat: İşlemden Önce Kontrol Edilmeli!

Botoks ve Dolgu Yaptıranlar Dikkat: İşlemden Önce Kontrol Edilmeli!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 17:25
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Botoks ve dolgu gibi estetik işlemler son yıllarda giderek daha fazla kişinin başvurduğu uygulamalar arasında yer alıyor. Ancak İngiltere'den gelen yeni bir uyarı, estetik müdahalelerde yalnızca işlemin kendisine değil, kişinin bu işlemi neden istediğine de dikkat çekilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

İngiltere'nin sağlık kurumu NICE tarafından hazırlanan taslak önerilerde, estetik işlem talebiyle başvuran kişilerin beden algısı ve ruhsal durumları konusunda daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İşte detaylar! 

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Estetik İşlem Öncesinde Sadece Yüze Bakılmayacak

Estetik İşlem Öncesinde Sadece Yüze Bakılmayacak

Yeni yaklaşımın dikkat çeken noktası, estetik işlem öncesindeki değerlendirmenin yalnızca fiziksel görünümle sınırlı kalmaması. Taslak önerilere göre doktor, diş hekimi ve hemşirelerin kişinin görünümüyle ilgili yoğun kaygı veya takıntı yaşayıp yaşamadığı konusunda da dikkatli olması gerekiyor.

NICE'ın aktarılan verilerine göre beden dismorfik bozukluğu (BDD) toplumun yaklaşık yüzde 2'sinde görülürken, estetik cerrahi için başvuran kişilerde bu oranın yüzde 19'a kadar çıkabildiği belirtiliyor. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için verilen oran ise yüzde 1,2. Bu nedenle uzmanlar, bazı kişilerde estetik işlemin tek başına çözüm olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Buradaki amaç estetik işlemleri genel olarak sorgulamak değil. Asıl mesele, kişinin görünümüyle ilgili yaşadığı sıkıntının profesyonel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığının işlemden önce fark edilmesi.

Botoks İçin Ayrı Bir Güvenlik Uyarısı da Yapılmıştı

Botoks İçin Ayrı Bir Güvenlik Uyarısı da Yapılmıştı

Botoks konusunda ise 2026'da İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından ayrıca güvenlik uyarısı yayımlandı. Kurum, botulinum toksini içeren ürünlerin nadiren enjeksiyon bölgesinin dışına yayılarak botulizme yol açabileceğini bildirdi.

Resmi uyarıda bu durumun nadir olduğu ancak ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Özellikle işlem sonrasında yutma güçlüğü, konuşmada bozulma, nefes almada zorluk veya kaslarda güçsüzlük gibi belirtiler ortaya çıkarsa acil tıbbi değerlendirme alınması gerektiği ifade edildi.

Riskin bazı durumlarda daha yüksek olabileceği; yüksek doz kullanımı, onaylanmamış bölgelere uygulama ve ruhsatsız ya da sahte ürünlerin kullanılmasının bunlar arasında olduğu açıklandı.

Dolguda da İşlemi Kimin Yaptığı Önem Taşıyor

Dolguda da İşlemi Kimin Yaptığı Önem Taşıyor

Dermal dolgular için de benzer şekilde uygulamanın yetkin bir sağlık profesyoneli tarafından yapılması önem taşıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), dolguların tıbbi işlem olduğunu ve deneyimli, lisanslı sağlık çalışanları tarafından uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle işlem sonrasında alışılmadık şiddette ağrı, görmede değişiklik veya enjeksiyon bölgesinde beyaz, gri ya da mavi renk değişimi görülmesi halinde acil tıbbi yardım alınması gerektiği bildiriliyor.

Yani yeni uyarıların ortak noktası oldukça net: Estetik bir işlem düşünülüyorsa yalnızca ortaya çıkacak görüntü değil, işlemin güvenliği, uygulayıcının yetkinliği, kullanılan ürün ve kişinin bu işlemi neden istediği birlikte değerlendirilmelidir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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