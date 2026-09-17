Psikologlar Açıkladı: Uykunuz Geldiği Halde Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık Kalmanızın 5 Nedeni
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Saat ilerliyor... Gözleriniz kapanmaya başlıyor ama yatağa gitmek yerine telefonu elinize alıyorsunuz. Birkaç video izliyorsunuz, sosyal medyada biraz daha dolaşıyorsunuz ya da “şu bölümü de izleyeyim” diyorsunuz. İşte bu saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız geceler tanıdık geliyor mu?
Uzmanlara göre bu davranışın bir adı var: İntikam amaçlı uyku erteleme (revenge bedtime procrastination). Dahası bu alışkanlığın arkasında sandığınızdan çok daha katmanlı psikolojik nedenler yatıyor.
İşte detaylar.
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İntikam Amaçlı Uyku Erteleme Nedir?
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1. Özerklik İhtiyacı ve Güne Karşı Sessiz Bir Direniş
2. Gecenin Sunduğu "Baskısız" Alan
3. Yoğun İş Programları, Bakım Yükü ve Yüksek Stres
4. Ertesi Günün Sorumluluklarını Geciktirme İsteği
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5. Telefon, Dizi ve Sosyal Medya: Anlık Tatminin Cazibesi
Peki Bu Alışkanlığın Bedeli Ne?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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