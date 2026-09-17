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Psikologlar Açıkladı: Uykunuz Geldiği Halde Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık Kalmanızın 5 Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Uykunuz Geldiği Halde Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık Kalmanızın 5 Nedeni

psikoloji Uyku
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:16
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Saat ilerliyor... Gözleriniz kapanmaya başlıyor ama yatağa gitmek yerine telefonu elinize alıyorsunuz. Birkaç video izliyorsunuz, sosyal medyada biraz daha dolaşıyorsunuz ya da “şu bölümü de izleyeyim” diyorsunuz. İşte bu saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız geceler tanıdık geliyor mu? 

Uzmanlara göre bu davranışın bir adı var: İntikam amaçlı uyku erteleme (revenge bedtime procrastination). Dahası bu alışkanlığın arkasında sandığınızdan çok daha katmanlı psikolojik nedenler yatıyor. 

İşte detaylar. 

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İntikam Amaçlı Uyku Erteleme Nedir?

İntikam Amaçlı Uyku Erteleme Nedir?

“İntikam amaçlı uyku erteleme” terimi özellikle Çin'deki yoğun çalışma kültürü ve sosyal medya tartışmalarıyla yaygınlaşsa da, kısaca dışarıdan hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen, kişisel zamanı geri kazanmak amacıyla uykunun bilinçli olarak ertelenmesi anlamına geliyor. 

Buradaki “intikam” kişinin uykudan değil, gün içinde kendisine yeterince zaman kalmadığını hissettiği yaşam düzeninden zaman geri almaya çalışmasını ifade ediyor.

1. Özerklik İhtiyacı ve Güne Karşı Sessiz Bir Direniş

1. Özerklik İhtiyacı ve Güne Karşı Sessiz Bir Direniş

Gün boyu toplantılar, görevler ve başkalarının beklentileriyle dolu bir programın içinde kaybolduğunuzu hissettiğinizde, zihniniz bir noktada kontrolü geri almak isteyebilir. Geç saatlere kadar uyanık kalmak, kişinin gün içinde yeterince söz sahibi olamadığını hissettiği durumlarda kendi seçimlerini yapabildiği bir zaman yaratma biçimine dönüşebilir.

2. Gecenin Sunduğu "Baskısız" Alan

2. Gecenin Sunduğu "Baskısız" Alan

Gündüzün aksine gece saatleri sessizleşir, bildirimler azalır ve üzerinizdeki verimlilik beklentisi ortadan kalkar. Bu da kendinize izin vermeyi çok daha kolay hissettirebilir. Gecenin bu daha sakin yapısı, gün içinde ertelenen kişisel aktiviteleri yapmak için cazip bir zaman dilimi haline gelebilir.

3. Yoğun İş Programları, Bakım Yükü ve Yüksek Stres

3. Yoğun İş Programları, Bakım Yükü ve Yüksek Stres

Sleep Foundation'a göre bu davranış özellikle yoğun çalışma programına sahip kişilerde, bakıcılık sorumluluğu taşıyanlarda ve yüksek stresli ortamlarda yaşayanlarda daha sık görülüyor. 

American Academy of Sleep Medicine (AASM) tarafından yürütülen araştırmalar da yoğun günlük sorumluluklar, stres ve kişinin kendisine ayırdığı zamanın azalmasıyla uyku erteleme davranışı arasında ilişki olabileceğine işaret ediyor.

4. Ertesi Günün Sorumluluklarını Geciktirme İsteği

4. Ertesi Günün Sorumluluklarını Geciktirme İsteği

Geceyi uzatmanın bir başka nedeni, ertesi gün başlayacak sorumlulukları mümkün olduğunca geciktirme isteği olabilir. Sabah erken kalkmak, işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek veya yoğun bir güne başlamak zorunda olan kişi için uyumak aynı zamanda gecenin ve kişisel zamanın sona ermesi anlamına gelebilir.

Bu nedenle kişi uykusu geldiğini bilse bile “biraz daha” diyerek geceyi uzatabilir. Burada söz konusu olanın mutlaka bilinçli bir kaçış ya da öz-sabotaj olmadığını, davranışın kişisel zaman ihtiyacıyla da bağlantılı olabileceğini belirtmek önemli.

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5. Telefon, Dizi ve Sosyal Medya: Anlık Tatminin Cazibesi

5. Telefon, Dizi ve Sosyal Medya: Anlık Tatminin Cazibesi

Sosyal medyada gezinmek, bir diziye devam etmek, çevrimiçi alışveriş yapmak ya da oyun oynamak bu saatlerin en sık tercih edilen aktiviteleri arasında. 

Psychology Today'e göre bu tercih tesadüf değil: Bu aktiviteler, kişinin geceyi uzatma kararını kolaylaştırabiliyor. Özellikle yorgunken fazla çaba gerektirmeyen ve hızlı bir şekilde keyif veren aktiviteler, “birkaç dakika daha” düşüncesinin saatlerce sürmesine neden olabiliyor.

Peki Bu Alışkanlığın Bedeli Ne?

Peki Bu Alışkanlığın Bedeli Ne?

Uzmanlar, bu davranışın süreklilik kazanması durumunda ruh hâli düzenlenmesinde zorlanma, bilişsel işlevlerde bozulma, fiziksel sağlıkta olumsuz etkiler ve duygusal dayanıklılıkta azalma gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. 

National Institute of Mental Health (NIMH) de kronik stres ve sürekli verimlilik baskısının zihinsel ve fiziksel sağlığı ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.

Alışkanlığı Kırmak İçin Neler Yapılabilir?

Uzmanların önerileri arasında gündüz saatlerine, günde en az 15 dakika bile olsa kendinize ait küçük zaman dilimleri eklemek, üzerinizdeki sorumluluklardan hangilerinin gerçekten zorunlu olduğunu yeniden gözden geçirmek ve 'Kendinize izin vermenin' sadece bittikten sonra hak edilen bir şey olmadığını fark etmek yer alıyor. Davranışın altında tükenmişlik, kızgınlık ya da görülmediğini hissetme gibi duygular yatıyorsa, bu dinamikleri bir uzmanla birlikte ele almak da kalıcı bir çözüm için önemli bir adım olabilir.

Geceyi kendinize ait tek zaman dilimi olmaktan çıkarmak da uyku saatini erteleme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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