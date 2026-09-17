Psikologlar Açıkladı: Uykunuz Geldiği Halde Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık Kalmanızın 5 Nedeni

Saat ilerliyor... Gözleriniz kapanmaya başlıyor ama yatağa gitmek yerine telefonu elinize alıyorsunuz. Birkaç video izliyorsunuz, sosyal medyada biraz daha dolaşıyorsunuz ya da “şu bölümü de izleyeyim” diyorsunuz. İşte bu saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız geceler tanıdık geliyor mu?

Uzmanlara göre bu davranışın bir adı var: İntikam amaçlı uyku erteleme (revenge bedtime procrastination). Dahası bu alışkanlığın arkasında sandığınızdan çok daha katmanlı psikolojik nedenler yatıyor.

İşte detaylar.

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