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Başrol İsyan Etmişti: Ömür Usta Dizisinin Yayın Günü ve Tarihi Sonunda Açıklandı

Başrol İsyan Etmişti: Ömür Usta Dizisinin Yayın Günü ve Tarihi Sonunda Açıklandı

dizi yeni dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 08:43 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 08:45
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NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta, peş peşe paylaşılan tanıtımlarla gündemde. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı yapımın yayın tarihinin bir türlü açıklanmaması ise başrol oyuncusunun tepkisini çekmişti. Ay Yapım imzalı dizinin ekrana geliş günü ve saati merakla bekleniyordu.

Kaynak: NOW

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca güçlü kadın karakterleriyle Türk televizyonunun en tanınan isimlerinden biri oldu.

Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca güçlü kadın karakterleriyle Türk televizyonunun en tanınan isimlerinden biri oldu.

1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İkinci Bahar dizisiyle ekranlara adım attı. 2002 yapımı Asmalı Konak'ta canlandırdığı Bahar Karadağ karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan'a hayat veren oyuncu, sinemada da Eğreti Gelin ve Adem'in Trenleri gibi filmlerle En İyi Kadın Oyuncu ödülleri kazandı. Uzun süredir ekrana ara veren Yeşilçay, şimdi Ömür Usta ile yeniden başrol koltuğuna oturuyor.

Nurgül Yeşilçay, yayın tarihi geç açıklandığı için yapımcılarına şakayla karışık sitem etti.

Nurgül Yeşilçay, yayın tarihi geç açıklandığı için yapımcılarına şakayla karışık sitem etti.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği Ömür Usta, art arda paylaşılan tanıtımlara rağmen yayın tarihinin bir türlü açıklanmaması üzerine başrol Nurgül Yeşilçay'ın da tepkisini çekti. Yeşilçay, paylaşılan tanıtımın altına 'Biz yayına çıkmayacağız, kendimize çekiyoruz. Ama izleyebilirseniz çok seveceksiniz' notunu düşerek durumu şakayla karışık eleştirdi.

Dizinin 1. bölümünün 4. tanıtımında 'Hepsi senin yüzünden! Üç çocukla beni tek başıma bıraktın, gittin.' repliği dikkat çekti. Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin de başrollerini paylaştığı Ömür Usta, sonunda 27 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ömür Usta Tarihli Fragman:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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