Başrol İsyan Etmişti: Ömür Usta Dizisinin Yayın Günü ve Tarihi Sonunda Açıklandı

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği Ömür Usta, art arda paylaşılan tanıtımlara rağmen yayın tarihinin bir türlü açıklanmaması üzerine başrol Nurgül Yeşilçay'ın da tepkisini çekti. Yeşilçay, paylaşılan tanıtımın altına 'Biz yayına çıkmayacağız, kendimize çekiyoruz. Ama izleyebilirseniz çok seveceksiniz' notunu düşerek durumu şakayla karışık eleştirdi.

Dizinin 1. bölümünün 4. tanıtımında 'Hepsi senin yüzünden! Üç çocukla beni tek başıma bıraktın, gittin.' repliği dikkat çekti. Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin de başrollerini paylaştığı Ömür Usta, sonunda 27 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.