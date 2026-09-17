Başrol İsyan Etmişti: Ömür Usta Dizisinin Yayın Günü ve Tarihi Sonunda Açıklandı
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NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta, peş peşe paylaşılan tanıtımlarla gündemde. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı yapımın yayın tarihinin bir türlü açıklanmaması ise başrol oyuncusunun tepkisini çekmişti. Ay Yapım imzalı dizinin ekrana geliş günü ve saati merakla bekleniyordu.
Kaynak: NOW
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Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca güçlü kadın karakterleriyle Türk televizyonunun en tanınan isimlerinden biri oldu.
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Nurgül Yeşilçay, yayın tarihi geç açıklandığı için yapımcılarına şakayla karışık sitem etti.
Ömür Usta Tarihli Fragman:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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