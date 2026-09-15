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Yeraltı 2. Sezonu Ne Zaman Başlayacak? NOW Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?

Yeraltı 2. Sezonu Ne Zaman Başlayacak? NOW Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 11:30
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, mayıs ayında yaptığı sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle dönmeye hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezon çekimleri de başladı. Yeni sezon tarihi yaklaşırken kadroya katılan oyuncular ve hikayeye dahil olacak karakterler de belli olmaya başladı. Peki Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak, hangi gün ve saat kaçta NOW’da yayınlanacak? Yeni sezonda kadroya kimler katıldı? Gelin detaylara geçelim…

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Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yeraltı’nın ikinci sezonunun 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlaması planlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberinde dizinin 11 Eylül’de sete çıktığı ve ikinci sezonun 7 Ekim’de yayına girmesinin planlandığı belirtildi. Ancak NOW’ın resmi sayfasında 15 Eylül itibarıyla kesin tarih henüz paylaşılmış değil. Yeraltı ilk sezonunu 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlanan 16. bölümüyle tamamlamıştı.

Yeraltı Yeni Sezon Hangi Gün Yayınlanacak?

Yeraltı Yeni Sezon Hangi Gün Yayınlanacak?

Yeraltı’nın ikinci sezonu da NOW ekranlarında yayınlanacak. Dizi ilk sezon boyunca çarşamba akşamları saat 20.00’de izleyiciyle buluştu. Yeni sezon için konuşulan 7 Ekim tarihi de çarşamba gününe denk geliyor. Dizi aynı günle yayın hayatına devam edecek.

Yeraltı 2. Sezon Oyuncuları Kimler? Kadroya Kimler Katıldı?

Yeraltı 2. Sezon Oyuncuları Kimler? Kadroya Kimler Katıldı?

Yeraltı’nın ikinci sezonunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerine devam ediyor. NOW, yeni sezon öncesinde kadroya İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’in katıldığını resmi olarak açıkladı. Şükran Ovalı, Bozo’nun geçmişinden gelen eski sevgilisine hayat verirken Azra Aksu bu karakterin kızını canlandıracak. İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu’nun karakterinin amcası olarak hikayeye dahil olacak. Ekrem Tamer ise İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı karakterin babası rolünde izleyici karşısına çıkacak. 

Bunlara ek olarak Hakan Dinçkol’un da ikinci sezon kadrosuna katıldığı bildirildi. Dinçkol’un hikayeye “Konsey Üyesi” karakteriyle dahil olacağı belirtiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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