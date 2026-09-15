Yeraltı 2. Sezonu Ne Zaman Başlayacak? NOW Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu mu?
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, mayıs ayında yaptığı sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle dönmeye hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezon çekimleri de başladı. Yeni sezon tarihi yaklaşırken kadroya katılan oyuncular ve hikayeye dahil olacak karakterler de belli olmaya başladı. Peki Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak, hangi gün ve saat kaçta NOW’da yayınlanacak? Yeni sezonda kadroya kimler katıldı? Gelin detaylara geçelim…
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Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
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Yeraltı Yeni Sezon Hangi Gün Yayınlanacak?
Yeraltı 2. Sezon Oyuncuları Kimler? Kadroya Kimler Katıldı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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