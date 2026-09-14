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Sosyal Medyada Yabancılar Türkiye'deki iPhone Fiyatına Şaşırdı

Sosyal Medyada Yabancılar Türkiye'deki iPhone Fiyatına Şaşırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 12:07
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Apple'ın yeni telefonları çıktığında Türkiye'deki fiyat etiketi her seferinde aynı soruyu getiriyor: Bu parayla başka ülkede kaç telefon alınır? Deutsche Bank'ın Ağustos 2026 tarihli 'Dünya Fiyat Haritası' raporuna göre cevap iç karartıcı: 41 ülke arasında iPhone'un en pahalı satıldığı yer Türkiye. Aynı iPhone 17 Pro, Amerika'da 1.181 dolara satılırken Türkiye'de 2.592 dolara, yani ABD fiyatının iki katından fazlasına alıcı buluyor. Katlanabilir iPhone Duo'da fark daha da açılıyor. Bu tablo artık sadece Türkiye'deki kullanıcıların değil, yurt dışındaki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmıyor. Hindistan merkezli bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırma görseli bir haftada 950 binden fazla görüntülenirken, farklı ülkelerden gelen yorumlar da aynı şaşkınlığı tekrarladı.

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Havuzda Boğulma Sırası Türkiye'ye Geldi: Aynı Telefon İçin 4 Bin 700 Dolar

Havuzda Boğulma Sırası Türkiye'ye Geldi: Aynı Telefon İçin 4 Bin 700 Dolar
twitter.com

Hindistanlı içerik üreticisi Lakshya Lark'ın paylaştığı görsel, katlanabilir iPhone Duo'nun ülkeden ülkeye nasıl 'acı' verdiğini anlatıyor: ABD'de 2 bin dolar, Hindistan'da 3 bin 100 dolar, Türkiye'de ise 4 bin 700 dolar. Paylaşım bir haftada 950 binden fazla görüntülenip binlerce kez yeniden paylaşıldı; yorumlarda farkın sebebini soranlara gelen yanıt tek kelimeydi: 'Vergiler.'

Nijeryalı Satıcılara Helal Olsun Dedirten Fiyat: 256 GB iPhone Duo Türkiye'de 4 Bin 750 Dolar

Nijeryalı Satıcılara Helal Olsun Dedirten Fiyat: 256 GB iPhone Duo Türkiye'de 4 Bin 750 Dolar
twitter.com

Nijeryalı bir kullanıcı, kendi ülkesindeki telefon satıcılarını 'gerçek şeytanlar' sanırken Türkiye'deki iPhone Duo fiyatını görünce fikrini değiştirdiğini yazdı. Paylaşıma göre 256 GB'lık model için Türkiye'de istenen 4 bin 750 dolar, ABD'de hem Apple hem Samsung'un neredeyse tüm ekosistemini üstüne para kalacak şekilde satın almaya yetiyor.

Kayıt Ücreti 14 Yılda 55 Dolardan 1.200 Dolara Çıktı

Kayıt Ücreti 14 Yılda 55 Dolardan 1.200 Dolara Çıktı
twitter.com

Analiz hesabı The Market Mind'a göre ABD'de 1.181 dolara satılan standart iPhone, Türkiye'de 2.592 dolara alıcı buluyor; yani birebir aynı donanım için iki kattan fazla ödeniyor. Paylaşımda dikkat çeken asıl detay ise yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti: 2012'de 55 dolar olan bu ücret bugün 1.200 dolara dayandı. Yani devlete ödenen kayıt bedeli, telefonun Apple'a ödenen fiyatını geride bırakmış durumda.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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