Sosyal Medyada Yabancılar Türkiye'deki iPhone Fiyatına Şaşırdı

Apple'ın yeni telefonları çıktığında Türkiye'deki fiyat etiketi her seferinde aynı soruyu getiriyor: Bu parayla başka ülkede kaç telefon alınır? Deutsche Bank'ın Ağustos 2026 tarihli 'Dünya Fiyat Haritası' raporuna göre cevap iç karartıcı: 41 ülke arasında iPhone'un en pahalı satıldığı yer Türkiye. Aynı iPhone 17 Pro, Amerika'da 1.181 dolara satılırken Türkiye'de 2.592 dolara, yani ABD fiyatının iki katından fazlasına alıcı buluyor. Katlanabilir iPhone Duo'da fark daha da açılıyor. Bu tablo artık sadece Türkiye'deki kullanıcıların değil, yurt dışındaki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmıyor. Hindistan merkezli bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırma görseli bir haftada 950 binden fazla görüntülenirken, farklı ülkelerden gelen yorumlar da aynı şaşkınlığı tekrarladı.