Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya Zehir Zemberek Sözler
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Fon skandalında tartışmalar sürüyor. Skandalda ismi geçenlerden biri de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ismi 2.2 milyar TL’de geçerken parti içinden ve parti dışından büyük tepki yağdı. Bir tepki de gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi. Şamil Tayyar, X hesabından paylaşım yaparak zehir zemberek sözlerle Fatma Betül Sayan Kaya’yı işaret etti.
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Fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepkiler sürüyor: 2 milyar liradan fazla kazanç elde ettiler.
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"Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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