article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya Zehir Zemberek Sözler

Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya Zehir Zemberek Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 13:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fon skandalında tartışmalar sürüyor. Skandalda ismi geçenlerden biri de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ismi 2.2 milyar TL’de geçerken parti içinden ve parti dışından büyük tepki yağdı. Bir tepki de gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi. Şamil Tayyar, X hesabından paylaşım yaparak zehir zemberek sözlerle Fatma Betül Sayan Kaya’yı işaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepkiler sürüyor: 2 milyar liradan fazla kazanç elde ettiler.

Fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepkiler sürüyor: 2 milyar liradan fazla kazanç elde ettiler.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 5 ay içinde toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırımla 2 milyar 170 milyon liralık kazanç sağladığı öne sürülüyor. İddialara göre hisseler, fon skandalı patlamadan ve operasyonlar başlamadan günler önce satıldı.

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Eski Bakan'a tepkiler sürerken bir tepki de Şamil Tayyar'dan geldi.

"Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi."

"Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi."
twitter.com

Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Yusuf Emre Akgündüz'ün babası Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon krizinin sebebi olarak İsrail'e işaret etmşti. Skandalın arkasında İsrail ve Mossad'ın olduğunu ileri süren Akgündüz'ün sözlerine Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

Şamil Tayyar şu paylaşımda bulundu:

'Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış.

Hükümete darbe planıymış.

Hanımefendinin 2.17 milyar liralık işlemden haberi yokmuş.

Falan filan.

Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin.

Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partiyi ve devleti bu öldürücü zehirden temizlemeye, tedaviye çalışıyor.

Aksi, örtbas etmektir.

Meselenin kısa özeti budur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın