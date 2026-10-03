Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya Zehir Zemberek Sözler

Fon skandalında tartışmalar sürüyor. Skandalda ismi geçenlerden biri de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ismi 2.2 milyar TL’de geçerken parti içinden ve parti dışından büyük tepki yağdı. Bir tepki de gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi. Şamil Tayyar, X hesabından paylaşım yaparak zehir zemberek sözlerle Fatma Betül Sayan Kaya’yı işaret etti.