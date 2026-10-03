Hamsiden Yapılan Tüm Ürünleri Unutun! Bu Kez Diliniz Tutulacak
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Rize'de aktarlık yapan Mehmet Karali, bölgenin simgesi hamsiyi bu kez tabağa değil, cilt bakımına taşıdı. Yaklaşık 5 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından damıtma yöntemiyle hamsili krem üretti. Karali, kremin cilt bariyerini yenilediğini söylüyor.
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5 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hamsiden cilt kremi çıkardı.
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Akşamları sürülmesini öneriyor: Çünkü gündüz hamsi kokabilirsiniz.
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