Hamsiden Yapılan Tüm Ürünleri Unutun! Bu Kez Diliniz Tutulacak

Kremin kullanımını da anlatan Karali, ürünün yatmadan önce cilde ince bir tabaka halinde sürülmesini öneriyor. Aktara göre krem cilt bariyerini yeniliyor, düzenliyor, cildi temizliyor ve ciltte yenilenme sağlıyor. Bu ifadelerin Karali'ye ait olduğunu, ürünün henüz ticari olarak satışa sunulmadığını da not edelim.

Koku konusunda ise Karali açık sözlü. Kremin kokusunun bazen ağır gelebileceğini kabul eden aktar, 'Akşamları sürelim, gündüz çıkmayalım tabii, hamsi kokabiliriz' diyor. Karali, bu kremle birlikte hamsili ürünlerin dünya literatürüne ilk kez girdiğini de savunuyor.

Üretimin zorluğu ise hamsinin yağında saklı. Karali'nin anlattığına göre 2-3 kilo hamsiden yalnızca 20 gram yağ çıkıyor. Sezon itibarıyla hamsinin yağ oranı da yüksek değil. Bu yüzden şimdilik krem üretilirken, saf hamsi yağı çalışması ilerleyen günlere bırakıldı.

Ar-Ge çalışmaları sürerken ticari üretime geçmek için de hazırlık yapan Karali'nin planı bununla bitmiyor. Sırada alabalık yağından yapılacak bir krem var. Hamsili simit ve hamsi reçelinden sonra hamsinin kılçığından kadayıf yapma fikri de aktarın listesinde yer alıyor.