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Hamsiden Yapılan Tüm Ürünleri Unutun! Bu Kez Diliniz Tutulacak

Hamsiden Yapılan Tüm Ürünleri Unutun! Bu Kez Diliniz Tutulacak

Rize
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 13:58
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Rize'de aktarlık yapan Mehmet Karali, bölgenin simgesi hamsiyi bu kez tabağa değil, cilt bakımına taşıdı. Yaklaşık 5 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından damıtma yöntemiyle hamsili krem üretti. Karali, kremin cilt bariyerini yenilediğini söylüyor.

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5 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hamsiden cilt kremi çıkardı.

5 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hamsiden cilt kremi çıkardı.

Rize'de yaklaşık 7-8 yıldır aktarlık yapan Mehmet Karali, işe müşterilerinden gelen bir talep üzerine koyuldu. Vatandaşlar, deniz ürünlerinden bir cilt kremi yapılıp yapılamayacağını sordu. Karali'nin aklına da ilk olarak Karadeniz'in simge balığı hamsi geldi.

Aktar, 'Rizeliyim, Rize'den çok meşhurlar çıktı, biz de bunların peşinden gidelim dedik' diyerek yola çıktığını anlattı. Yaklaşık 4-5 yıl süren araştırma-geliştirme sürecinde damıtma yöntemini kullandı, profesyonel destek de aldı. Ortaya çıkan ürüne doğrudan 'hamsili krem' adını verdi.

Karali'nin asıl işi aslında kuyruk yağı kremi üretmek. Hamsili krem ise tezgahtaki müşterilerin ısrarıyla gündeme geldi. Kremin içeriğine hamsi yağının yanı sıra farklı yağlar da eklendiğini belirten aktar, ortaya 'naif' bir ürün çıktığını söylüyor.

Akşamları sürülmesini öneriyor: Çünkü gündüz hamsi kokabilirsiniz.

Akşamları sürülmesini öneriyor: Çünkü gündüz hamsi kokabilirsiniz.

Kremin kullanımını da anlatan Karali, ürünün yatmadan önce cilde ince bir tabaka halinde sürülmesini öneriyor. Aktara göre krem cilt bariyerini yeniliyor, düzenliyor, cildi temizliyor ve ciltte yenilenme sağlıyor. Bu ifadelerin Karali'ye ait olduğunu, ürünün henüz ticari olarak satışa sunulmadığını da not edelim.

Koku konusunda ise Karali açık sözlü. Kremin kokusunun bazen ağır gelebileceğini kabul eden aktar, 'Akşamları sürelim, gündüz çıkmayalım tabii, hamsi kokabiliriz' diyor. Karali, bu kremle birlikte hamsili ürünlerin dünya literatürüne ilk kez girdiğini de savunuyor.

Üretimin zorluğu ise hamsinin yağında saklı. Karali'nin anlattığına göre 2-3 kilo hamsiden yalnızca 20 gram yağ çıkıyor. Sezon itibarıyla hamsinin yağ oranı da yüksek değil. Bu yüzden şimdilik krem üretilirken, saf hamsi yağı çalışması ilerleyen günlere bırakıldı.

Ar-Ge çalışmaları sürerken ticari üretime geçmek için de hazırlık yapan Karali'nin planı bununla bitmiyor. Sırada alabalık yağından yapılacak bir krem var. Hamsili simit ve hamsi reçelinden sonra hamsinin kılçığından kadayıf yapma fikri de aktarın listesinde yer alıyor.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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