Bu İşin Tadı Kaçtı: Rize Bir İlke İmza Atarak 'Hamsili Döneri' Tanıttı

Klasik et veya tavuk dönerin yerini alan hamsiler, şişe titizlikle dizilerek ateşte döndürüldü. Bu fikrin mimarı olan döner ustası Mahmut Baş, hamsinin her türlüsünü yaptıklarını ancak bu yıl bir farklılık aradıklarını belirtti. Baş, 'İnsanlar başta yadırgasa da hem görsel olarak hem de tat olarak harika bir sonuç elde ettik. Herkesin ilgisi bizi çok mutlu etti,' diyerek Karadeniz mutfağının yenilikçi yönünü vurguladı.