Bu İşin Tadı Kaçtı: Rize Bir İlke İmza Atarak 'Hamsili Döneri' Tanıttı
Rize’nin mavi sularından sofralara uzanan en büyük lezzet mirası hamsi, bu yıl 8. kez düzenlenen festivalde alışılmışın dışına çıkarak farklı şekillerde sevenleriyle buluşturuldu. Rize Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hamsi Festivali, sahil dolgu alanını dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir gastronomi şöleni sundu. Ancak bu yıl festivalin yıldızı sadece mangalda cızırdayan hamsiler değil; yaratıcılığın sınırlarını zorlayan hamsili döner ve hamsili su böreği oldu.
Detaylar 👇
Kaynak: IHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festival hazırlıkları, tonlarca hamsinin temizlenip mangallarla buluşmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festivalin en çok fotoğraflanan ve merak uyandıran lezzeti kuşkusuz hamsili dönerdi.
Mutfak sanatlarının en dikkat çekici örneği ise Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
size ne burjuvalar vedat milör zihniyetliler
Tutmaz.
gen-z iseniz sizin için yeni, gen-y iseniz sizi 20lerinize götürecek haber. yıllar önce tv ye çıkmıştı bu balık döner denen midesizlik