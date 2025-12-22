onedio
Bu İşin Tadı Kaçtı: Rize Bir İlke İmza Atarak 'Hamsili Döneri' Tanıttı

Bu İşin Tadı Kaçtı: Rize Bir İlke İmza Atarak 'Hamsili Döneri' Tanıttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 09:45

Rize’nin mavi sularından sofralara uzanan en büyük lezzet mirası hamsi, bu yıl 8. kez düzenlenen festivalde alışılmışın dışına çıkarak farklı şekillerde sevenleriyle buluşturuldu. Rize Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hamsi Festivali, sahil dolgu alanını dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir gastronomi şöleni sundu. Ancak bu yıl festivalin yıldızı sadece mangalda cızırdayan hamsiler değil; yaratıcılığın sınırlarını zorlayan hamsili döner ve hamsili su böreği oldu.

Kaynak: IHA

Festival hazırlıkları, tonlarca hamsinin temizlenip mangallarla buluşmasıyla başladı.

Festival hazırlıkları, tonlarca hamsinin temizlenip mangallarla buluşmasıyla başladı.

Toplamda 2 ton temizlenmiş hamsi, ekmek arası yapılarak yanında geleneksel tahin helvası eşliğinde halka ikram edildi. Uzun kuyruklarda sabırla bekleyen vatandaşlar, bir yandan Karadeniz güneşinin tadını çıkarırken bir yandan da yerel konserler ve etkinliklerle eğlendi. Ancak asıl sürpriz, kurulan stantlardaki inovatif yemeklerde gizliydi. Klasik 'hamsikoli' (hamsili ekmek) her tezgahta yerini alırken; hamsili sezar salata, yaprak sarma ve gözleme gibi modern dokunuşlar festivale bambaşka bir soluk getirdi.

Festivalin en çok fotoğraflanan ve merak uyandıran lezzeti kuşkusuz hamsili dönerdi.

Festivalin en çok fotoğraflanan ve merak uyandıran lezzeti kuşkusuz hamsili dönerdi.

Klasik et veya tavuk dönerin yerini alan hamsiler, şişe titizlikle dizilerek ateşte döndürüldü. Bu fikrin mimarı olan döner ustası Mahmut Baş, hamsinin her türlüsünü yaptıklarını ancak bu yıl bir farklılık aradıklarını belirtti. Baş, 'İnsanlar başta yadırgasa da hem görsel olarak hem de tat olarak harika bir sonuç elde ettik. Herkesin ilgisi bizi çok mutlu etti,' diyerek Karadeniz mutfağının yenilikçi yönünü vurguladı.

Mutfak sanatlarının en dikkat çekici örneği ise Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Mutfak sanatlarının en dikkat çekici örneği ise Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Klasik su böreği tarifini hamsili iç harçla birleştiren öğrenciler, gastronomi dünyasına yeni bir imza attı. Öğrencilerden Nilda Dilay Dalkılıç, böreğin hazırlık sürecini 'Kendi açtığımız hamurları, özel baharatlı hamsi harcıyla buluşturduk,' sözleriyle özetledi. Ecrin Eylül Baş ise vatandaşların önce şaşırdığını, ancak tadına baktıktan sonra bu yeni lezzete hayran kaldıklarını ifade etti. Bu yaratıcı tarifler, Rize mutfağının sadece gelenekle sınırlı kalmayıp geleceğe de ilham vereceğini kanıtladı.

Kedi Topu

size ne burjuvalar vedat milör zihniyetliler

Pickle Rick

Tutmaz.

ipimle kuşağım

gen-z iseniz sizin için yeni, gen-y iseniz sizi 20lerinize götürecek haber. yıllar önce tv ye çıkmıştı bu balık döner denen midesizlik