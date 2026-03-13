Tokat'ta Gece Yarısı Şiddetli Deprem: Birçok Şehirde Hissedildi, Okullar Tatil Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı, okullar tatil edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, Ordu'da depremin hissedildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Amasya Valiliği, merkez üssü komşu il Tokat’ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem sonrası ilde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.
Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın