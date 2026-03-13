onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tokat'ta Gece Yarısı Şiddetli Deprem: Birçok Şehirde Hissedildi, Okullar Tatil Edildi

Tokat'ta Gece Yarısı Şiddetli Deprem: Birçok Şehirde Hissedildi, Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2026 - 06:46 Son Güncelleme: 13.03.2026 - 06:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Tokat’ta meydana gelen şiddetli depremin ardından şehirde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü. Tedbir amaçlı öğrenci yurtları tahliye edildi. Sivas'ta da hissedilen depremde Kredi Yurtlar Kurumu (YKY) öğrenci yurtlarındaki öğrenciler yatakhanelerini boşaltarak dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremden kaynaklı yıkım, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı, okullar tatil edildi.

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı, okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada; 'Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun' ifadelerine yer verildi. Öte yandan Niksar ve Erbaa Kaymakamlıkları, ilçe genelinde eğitime bir (1) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, Ordu'da depremin hissedildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Niksar ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti, komşu ilçe Ünye'de güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sarsıntı anı; ilçenin Tekkiraz Mahallesi'ndeki bir evin kamerasına ve Liseler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik sistemine saniye saniye yansıdı. Öte yandan Ünye'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde akvaryum içerisindeki balıkların deprem anında panik halinde hareket etmeye başladıkları dikkat çekti. Deprem sırasında iş yerindeki bazı eşyaların sallandığı anlar da kameralara yansıdı.

Amasya Valiliği, merkez üssü komşu il Tokat’ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem sonrası ilde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Amasya Valiliği, merkez üssü komşu il Tokat’ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem sonrası ilde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; '13 Mart 2026 günü saat 03.35’te merkez üssü Tokat’ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizden de hissedilen deprem sonrası saha taramaları yapılmış olup, Amasya’da şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın