Nihat Hatipoğlu, 777 Diyerek Manifest Yapmanın Günah Olup Olmadığını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 15:30

Ramazan boyunca ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla merak edilenleri yanıtlayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na son dönemin en popüler manifest yöntemi olan '777' soruldu. Nihat Hatipoğlu bu manifest yönemi hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ramazan boyunca ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

İftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen Nihat Hatipoğlu'na hem ekran başındaki seyirci hem de stüdyoya gelen izleyiciler merak ettiklerini sorarken yeni bölümde Medine Aydın isimli bir seyirci son döneme damga vuran manifestleme yöntemi olan 777'yi sordu. 

'Bazı kişiler sayılarla manifest yapıyor. Günahı var mı?' sorusunu soran seyirciye Hatipoğlu, '777 uğurlu sayı mı? Onun yerine 'bismillahirrahmanirrahim, euzu billahi mineşşeytanirracim' denmesi çok daha kıymetli olur. Bunu ciddiye alın, başka şeyleri ciddiye almayın' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

