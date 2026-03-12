Nihat Hatipoğlu, 777 Diyerek Manifest Yapmanın Günah Olup Olmadığını Açıkladı

İftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen Nihat Hatipoğlu'na hem ekran başındaki seyirci hem de stüdyoya gelen izleyiciler merak ettiklerini sorarken yeni bölümde Medine Aydın isimli bir seyirci son döneme damga vuran manifestleme yöntemi olan 777'yi sordu.

'Bazı kişiler sayılarla manifest yapıyor. Günahı var mı?' sorusunu soran seyirciye Hatipoğlu, '777 uğurlu sayı mı? Onun yerine 'bismillahirrahmanirrahim, euzu billahi mineşşeytanirracim' denmesi çok daha kıymetli olur. Bunu ciddiye alın, başka şeyleri ciddiye almayın' dedi.