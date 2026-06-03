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Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2026 - 09:28
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Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bodrum'da bir hastanede tedavisi süren Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konmuştu. 66 yaşındaki Reha Muhtar, hayatını kaybetti. 

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Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın durumunun kritik olduğu belirtilmiş, kalp yetmezliği teşhisi konmuştu. Reha Muhtar'ın sağlık durumuna dair ilk açıklama eski eşi Deniz Uğur'dan gelmişti. Uğur, 'Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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