Psikologlar Açıkladı: Hiç Yakın Arkadaşı Olmayan Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Yıllar boyunca derin bağlar kurduğu yakın bir arkadaşa sahip olmayan bireyler, toplum tarafından genellikle yalnızlaşmış veya iletişim kurmakta zorlanan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Oysa uzmanlar bu durumun antisosyal bir kişilik yapısından ziyade, geçmiş deneyimlerle şekillenen güçlü bir duygusal bağımsızlık refleksine dayandığını belirtmektedir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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