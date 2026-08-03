article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Hiç Yakın Arkadaşı Olmayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Hiç Yakın Arkadaşı Olmayan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 12:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllar boyunca derin bağlar kurduğu yakın bir arkadaşa sahip olmayan bireyler, toplum tarafından genellikle yalnızlaşmış veya iletişim kurmakta zorlanan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Oysa uzmanlar bu durumun antisosyal bir kişilik yapısından ziyade, geçmiş deneyimlerle şekillenen güçlü bir duygusal bağımsızlık refleksine dayandığını belirtmektedir.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bireyler Geçmişte Yaşadıkları Duygusal Kırgınlıklar Nedeniyle Kendilerini Koruma Altına Alıyor

Bireyler Geçmişte Yaşadıkları Duygusal Kırgınlıklar Nedeniyle Kendilerini Koruma Altına Alıyor

Kişilerin hayatlarında yakın dost bulundurmaması, çoğu zaman erken yaşlarda öğrenilen öz yeterlilik duygusu ve geçmişte tecrübe edilen hayal kırıklıklarıyla açıklanmaktadır. Sorunlarını tek başına çözmeye alışan bireyler, süreç içinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı bir korunma stratejisi haline getirmektedir. Yayınlanan psikolojik analizler, duygusal zedelenme yaşayan kişilerin yeniden incinmemek adına tam bir duygusal otonomi geliştirdiğini ve kendilerini dış dünyaya kapattığını ortaya koymaktadır.

Yüzeysel İlişkiler Kursalar da İç Dünyalarını Başkalarına Açmakta Zorlanıyorlar

Yüzeysel İlişkiler Kursalar da İç Dünyalarını Başkalarına Açmakta Zorlanıyorlar

Yakın arkadaşı bulunmayan kişileri sosyal hayattan tamamen kopuk veya uyumsuz olarak nitelendirmek uzmanlara göre büyük bir hatadır. Bu bireyler kalabalık ortamlara rahatlıkla uyum sağlayabilmekte, iş yerlerinde başarılı birer takım oyuncusu olarak öne çıkabilmekte ve geniş bir tanıdık çevresine sahip olabilmektedir. Ancak kırılgan taraflarını gösterme korkusu, bu ilişkilerin derinleşmesini ve bağların gerçek bir dost seviyesine taşınmasını engellemektedir.

Geliştirilen Güçlü Savunma Mekanizması Zamanla Yardım İstemeyi Zorlaştırıyor

Geliştirilen Güçlü Savunma Mekanizması Zamanla Yardım İstemeyi Zorlaştırıyor

Kendi kendine yetmeyi ilke edinen bu kişiler, çevrelerindeki insanlara yardım etme konusunda oldukça cömert davranırken kendi ihtiyaçlarını dile getirmekten kaçınmaktadır. Zor zamanlarda bile başkalarından destek talep etmekte güçlük çeken bireyler, tüm yükü tek başlarına üstlenmeyi tercih etmektedir. Uzmanlar, yalnızlıktan keyif almanın ve bağımsız bir yaşam sürmenin sağlıklı bir tutum olduğunu ifade ederken, güvene dayalı derin ilişkilerin de bireysel refah ve yaşam kalitesi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulamaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın