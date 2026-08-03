Psikologlar Açıkladı: Hiç Yakın Arkadaşı Olmayan Kişilerin Ortak Noktası

Yakın arkadaşı bulunmayan kişileri sosyal hayattan tamamen kopuk veya uyumsuz olarak nitelendirmek uzmanlara göre büyük bir hatadır. Bu bireyler kalabalık ortamlara rahatlıkla uyum sağlayabilmekte, iş yerlerinde başarılı birer takım oyuncusu olarak öne çıkabilmekte ve geniş bir tanıdık çevresine sahip olabilmektedir. Ancak kırılgan taraflarını gösterme korkusu, bu ilişkilerin derinleşmesini ve bağların gerçek bir dost seviyesine taşınmasını engellemektedir.