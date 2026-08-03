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Adnan Süvari Kimdir? 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonuna İsmi Verilen Efsanenin Kariyeri

Adnan Süvari Kimdir? 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonuna İsmi Verilen Efsanenin Kariyeri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 13:30
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna verdiği isim, Türk futbolunun köklü bir efsanesini yeniden gündeme taşıdı. Göztepe’nin altın çağının mimarı ve milli takıma da yön veren Adnan Süvari, sosyal medyada ve arama motorlarında kısa sürede öne çıktı. Peki ya Adnan Süvari kimdir? Nereli, ne zaman vefat etti ve kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte “Futbolun Süvarisi” olarak anılan efsane teknik direktöre dair merak edilen tüm detaylar…

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Adnan Süvari Kimdir?

Adnan Süvari kimdir

Adnan Süvari, Türk futbol tarihinin en saygın teknik adamlarından biri olarak anılan, özellikle Göztepe ile yakaladığı Avrupa başarılarıyla iz bırakan efsane bir teknik direktör. Modern ve kolektif futbol anlayışını Türk sahalarına taşıyan öncü isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Teknik direktörlük kariyerini Karşıyaka’da başlatan Süvari, asıl ününü uzun yıllar görev yaptığı Göztepe’de kazandı ve bu ekiple ülke futboluna damga vuran sonuçlara imza attı. Kulüp düzeyindeki başarılarının yanı sıra A Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü de üstlenen Süvari, ayrıca uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde farklı görevler alarak Türk futboluna hizmet etti.

Adnan Süvari'nin Nereli? Ne Zaman Vefat Etti?

Adnan Süvari aile

Adnan Süvari 1926 yılında Aydın’da dünyaya geldi; ancak yaşamının büyük bölümünü İzmir’de geçirdiği için genellikle bir İzmir efsanesi olarak anılır. Eğitimini İtalyan Mektebi, Saint Joseph ve Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Süvari, ardından Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Tekstil mühendisliği öğrenimi ve antrenörlük kursu için de bir dönem yurt dışında bulundu. Uzun yıllar spor camiasına farklı görevlerle hizmet eden Süvari, 6 Haziran 1991’de Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Efsane teknik adamın kabri, İzmir’in Pınarbaşı semtindeki Hacılarkırı Mezarlığı’nda bulunuyor.

Adnan Süvari’nin Kariyeri

Adnan Süvari Göztepe

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka’da başlayan Süvari, ardından geçtiği Göztepe’de önce yardımcı antrenörlük yaptı ve 1960-61 sezonunda takımın başına geçti. Onun yönetiminde 4-3-3 sistemini kalıcı taktik haline getiren Göztepe, kolektif ve modern bir oyun anlayışıyla Türkiye’nin en güçlü ekiplerinden biri oldu. Süvari’li Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale, 1969-70 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale yükselerek bir Türk takımı için Avrupa’da o güne dek görülmemiş başarılara imza attı. Süvari döneminde Göztepe iki Türkiye Kupası ile iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı; kulüp, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren ilk Anadolu takımı oldu. 1966’da Türk Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğüne getirilen Süvari, üç yıl boyunca iki görevi birlikte yürüttü ve milli takımın Sovyetler Birliği’ni Moskova’da yendiği tarihi sonuçlara imza attı. Ağabeyi Sebahattin Süvari’nin 1970’teki vefatının ardından yönetimle yaşadığı anlaşmazlık üzerine 1970-71 sezonu sonunda teknik direktörlüğü bıraktı. Sonraki yıllarda federasyon üyeliği yaptı, sigortacılıkla uğraştı ve Milliyet gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu'na Adnan Süvari’nin İsmi Verildi

2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu'na Adnan Süvari’nin İsmi Verildi

Süper Lig sezonlarına Türk futboluna emek vermiş değerli isimlerin adını verme geleneğini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu kez tercihini Göztepe efsanesi Adnan Süvari’den yana kullandı ve yeni sezonun resmi adının “2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu” olmasına karar verdi.

Süvari yalnızca teknik direktörlük kimliğiyle değil, federasyon çatısı altındaki uzun yıllara dayanan görevleriyle de anılıyor. Yönetim kademesindeki serüveni 1964-1965 sezonunda Muhterem Özyurt’un başkanlık ettiği kurulda başladı; ilerleyen dönemde 1976-1977’de Füruzan Tekil yönetiminde ikinci başkanlık koltuğuna oturdu ve 1980’de Mazhar Zorlu’nun başkan olduğu ekipte bir kez daha görev üstlendi. Federasyon, yeni sezonu resmen duyururken ligin Türk futboluna hayır getirmesi dileğini paylaştı ve mücadele edecek tüm ekiplere başarı temennisinde bulundu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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