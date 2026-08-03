Adnan Süvari Kimdir? 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonuna İsmi Verilen Efsanenin Kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka’da başlayan Süvari, ardından geçtiği Göztepe’de önce yardımcı antrenörlük yaptı ve 1960-61 sezonunda takımın başına geçti. Onun yönetiminde 4-3-3 sistemini kalıcı taktik haline getiren Göztepe, kolektif ve modern bir oyun anlayışıyla Türkiye’nin en güçlü ekiplerinden biri oldu. Süvari’li Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale, 1969-70 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale yükselerek bir Türk takımı için Avrupa’da o güne dek görülmemiş başarılara imza attı. Süvari döneminde Göztepe iki Türkiye Kupası ile iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı; kulüp, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren ilk Anadolu takımı oldu. 1966’da Türk Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğüne getirilen Süvari, üç yıl boyunca iki görevi birlikte yürüttü ve milli takımın Sovyetler Birliği’ni Moskova’da yendiği tarihi sonuçlara imza attı. Ağabeyi Sebahattin Süvari’nin 1970’teki vefatının ardından yönetimle yaşadığı anlaşmazlık üzerine 1970-71 sezonu sonunda teknik direktörlüğü bıraktı. Sonraki yıllarda federasyon üyeliği yaptı, sigortacılıkla uğraştı ve Milliyet gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.