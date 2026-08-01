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Yaşam
Türkiye'nin En Güzel Plajı Hangisi? Kusursuz Bir Deniz Tatili İçin 21 Rota

Türkiye'nin En Güzel Plajı Hangisi? Kusursuz Bir Deniz Tatili İçin 21 Rota

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 09:02 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 09:07
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 'Bu yaz nerede denize girsek?' sorusu tatil planlarının merkezine yerleşti. Sosyal medyadaki popüler ama bir o kadar da kalabalık plajlardan sıkıldıysanız, rotanızı Türkiye'nin en güzel ve nispeten bakir kalmış sahillerine çevirmenin vakti geldi. Ege'nin serin sularından Akdeniz'in turkuaz koylarına kadar, kusursuz bir deniz tatili arayanlar için muhteşem bir rehber hazırladık. Doğayla iç içe, huzurlu ve masmavi bir tatil için Türkiye'nin en iyi plajları ve koyları listemize mutlaka göz atın.

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Badavut Plajı - Ayvalık

Badavut Plajı - Ayvalık

Badavut, rüzgarın binlerce yılda şekillendirdiği ilginç granit kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Doğal sit alanı statüsünde olması, burayı beton yığınlarından ve aşırı yapılaşmadan korumayı başarmış nadir Ege sahillerinden biri yapıyor. Suyun rengi adeta cam gibi berrakken, bölgenin o meşhur serinletici yapısını teninizde tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. 

Özellikle çocuklu aileler ve yüzmeyi sevenler için denizin sığdan derine doğru yavaş yavaş ilerlemesi oldukça güvenli ve keyifli bir ortam sağlıyor. Çevreyi saran çam ağaçlarının kokusu, denizden esen hafif iyot kokusuyla birleştiğinde insana inanılmaz bir huzur veriyor.

Kefalos Plajı - Gökçeada

Kefalos Plajı - Gökçeada

Rüzgar sörfü tutkunlarının gizli cenneti olan Kefalos, upuzun altın sarısı kumsalı ve sürekli esen rüzgarıyla dikkat çekiyor. Kendine has ıssız ve doğal yapısını koruyan bu geniş sahil, kalabalıktan uzaklaşıp doğanın ritmine ayak uydurabileceğiniz ender noktalardan biri. Suyun o pırıl pırıl berraklığına adım attığınızda, Kuzey Ege'nin ferahlatıcı serinliğini tüm bedeninizde hissediyorsunuz.

Özellikle su sporlarına ilgi duyanlar ve uçsuz bucaksız kumsallarda yürümeyi sevenler için bu sahil şeridi inanılmaz özgürleştirici bir ortam sağlıyor. Hemen arka taraftaki Tuz Gölü'nden gelen şifalı çamur kokusu, deniz tuzuyla birleştiğinde adanın o vahşi ruhunu iliklerinize kadar işletiyor.

Ayazma Plajı - Bozcaada

Ayazma Plajı - Bozcaada

Bozcaada'nın kalbinde yer alan Ayazma, incecik altın rengi kumu ve turkuazın en açık tonunu sunan deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor. Etrafındaki salaş ada mekanlarına rağmen o eşsiz doğallığını kaybetmeyen bu plaj, bağ bozumu kültürünün samimiyetini deniz kenarına taşıyor. Suyun içine girdiğinizde, metrelere varan derinlikte bile kum tanelerini sayabileceğiniz o meşhur dondurucu Ege berraklığını derinden hissediyorsunuz.

Sahilde güneşlenirken burnunuza gelen deniz iyotu ve adanın rüzgarına karışan kekik kokuları, insana zamanı durdurmuş hissi veriyor.

Kaputaş Plajı - Kaş

Kaputaş Plajı - Kaş

Kaş'ın kıvrımlı yollarında karşınıza çıkan Kaputaş, yer altından süzülen kaynak sularının yarattığı nefes kesici turkuaz rengiyle dikkat çekiyor. Kanyon ağzındaki o eşsiz konumu, burayı büyük tesislerden koruyarak vahşi güzelliğini günümüze kadar taşımayı başarmış en özel noktalardan biri yapıyor. Denizin köpüklü dalgaları altın rengi kumlarla buluşurken, Akdeniz'in serinletici sularında yüzmenin tadına tam anlamıyla varıyorsunuz.

Dalgalarla oynamayı sevenler ve manzaraya doyarak yüzmek isteyenler için bu hareketli yapı oldukça eğlenceli bir ortam sağlıyor. Yüzlerce basamaktan inerken duyduğunuz dalga sesleri, kanyonun serin esintisiyle birleştiğinde insana tarifsiz bir özgürlük hissi veriyor.

Ölüdeniz - Fethiye

Ölüdeniz - Fethiye

Fethiye'nin dünyaca ünlü incisi Ölüdeniz, fırtınalı günlerde bile yaprak kıpırdamayan çarşaf gibi sularıyla büyüleyici bir doğa harikası. Milli park statüsünde özenle korunan bu lagün, bembeyaz kumları ve çevresini saran yemyeşil ormanlarıyla adeta dünyadaki bir cenneti andırıyor. Suyun rengi maviden turkuaza kusursuz bir geçiş yaparken, dalgasız denizin o ılık ve kucaklayıcı yapısını teninizde rahatlıkla hissediyorsunuz.

Çocuklu aileler ve durgun suda yüzmeyi sevenler için sığdan başlayan bu göl dinginliği, son derece güvenli ve huzurlu bir ortam sağlıyor. Gökyüzünde süzülen yamaç paraşütlerinin yarattığı görsel şölene, çam ağaçlarından süzülen ferahlatıcı reçine kokusu eşlik ediyor.

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Çıralı Plajı - Antalya

Çıralı Plajı - Antalya

Olimpos kalıntılarıyla yan yana uzanan Çıralı, arkasındaki narenciye bahçelerinin yarattığı pastoral manzarasıyla dikkat çekiyor. Caretta Caretta'ların üreme alanı olduğu için katı kurallarla korunan bu birinci derece sit alanı, betonlaşmaya kapalı kalmış nadir Akdeniz sahillerinden biri. Suyun altındaki çakıl taşları sayesinde deniz cam gibi berrak kalırken, Akdeniz'in o ılık tuzlu suyunu teninizde keyifle hissediyorsunuz.

Portakal çiçeklerinin o tatlı kokusu, hafif bir deniz meltemiyle yüzünüze vurduğunda insana tüm dertlerini unutturuyor.

Ilıca - Çeşme

Ilıca - Çeşme

Çeşme'nin rüzgarlı doğasına inat bembeyaz kumsalıyla uzanan Ilıca, denizin içinden kaynayan jeotermal kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Hiçbir zaman derinleşmeyen sığ yapısını koruyan bu geniş kumsal, şifalı suları sayesinde her dönem doğallığını hissettirmeyi başarıyor. Suyun o pırıl pırıl turkuaz rengine daldığınızda, alttan vuran sıcak su kaynaklarının yarattığı o meşhur ılıman yapıyı teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Son derece güvenli ve keyifli bir havuz ortamı sağlıyor. Rüzgarın taşıdığı ince kum zerreleri, Ege'nin iyot kokusuyla birleştiğinde insana hem şifa hem de derin bir huzur veriyor.

Ovabükü - Datça

Ovabükü - Datça

Datça'nın virajlı yollarının ardına gizlenen Ovabükü, etrafını kuşatan badem ağaçlarının yarattığı gölgelik alanlarıyla dikkat çekiyor. Büyük tatil köyleri yerine küçük aile işletmelerinin bulunduğu bu koy, Datça'nın o dokunulmamış doğasını en iyi koruyan yerlerden biri yapıyor. Suyun rengi yeşilden maviye huzur veren bir tonda parlarken, denizin o pürüzsüz ve serinletici yapısını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Berrak suda yüzmeyi sevenler için irili ufaklı taşlardan oluşan bu sahil, son derece dingin bir ortam sağlıyor. Etraftaki zeytin ağaçlarından yayılan o toprak kokusu, dalgaların hafif şırıltısıyla birleştiğinde insana zamanı yavaşlatmış hissi veriyor.

Amos - Marmaris

Amos - Marmaris

Bozburun yarımadasında saklı kalan Amos, antik çağlardan kalma tiyatro ve tapınak kalıntılarının hemen eteklerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Karayoluyla ulaşımın zahmetli olması, burayı kitle turizminden ve gürültüden korumayı başarmış en özel koylardan biri yapıyor. Çakıl taşlı zemini sayesinde su akvaryum gibi berrakken, denizin o ferahlatıcı çam yeşili yansımalarını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Deniz gözlüğüyle sualtını keşfetmeyi sevenler için hızlı derinleşen bu temiz su, oldukça gizemli ve keyifli bir ortam sağlıyor. Ormanın içinden süzülerek gelen çam çırası kokusu, antik kentin o mistik havasıyla birleştiğinde insana binlerce yıllık bir huzur veriyor.

Kelebekler Vadisi - Fethiye

Kelebekler Vadisi - Fethiye

Babadağ'ın sarp kayalıkları arasına gizlenen Kelebekler Vadisi, ortasından dökülen şelalesi ve vahşi doğasıyla dikkat çekiyor. Sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir sit alanı olması, burayı modern dünyanın beton ve gürültü kirliliğinden korumayı başarmış nadir ekolojik hazinelerden biri yapıyor. Suyun rengi koyu bir lacivertten turkuaza dönerken, vadinin kendi mikro ikliminden gelen o serinletici yapıyı teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Bohem ruhlu gezginler ve kampçılar için doğanın tam kalbinde yer alan bu izole sahil, son derece özgürleştirici bir ortam sağlıyor. Vadi boyunca açan yabani çiçeklerin kokusu, denizden vuran serin meltemle birleştiğinde insana gerçeküstü bir coğrafyada olduğunu hissettiriyor.

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Patara Plajı - Kaş

Patara Plajı - Kaş

Antik liman şehrinin hemen yanı başında uzanan Patara, çölü andıran devasa kum tepeleri ve sonsuzluğa uzanan sahiliyle dikkat çekiyor. Caretta Caretta'ların üreme bölgesi olarak katı şekilde korunması, burayı şezlong karmaşasından ve yapılaşmadan uzak tutmayı başarmış ender kumsallardan biri yapıyor. Suyun incecik kumla buluştuğu noktalar gün boyu ışıldarken, denizin o rüzgarlı ve dalgalı yapısını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Uçsuz bucaksız ufuklarda yürümeyi sevenler ve sörfçüler için sığdan başlayan bu rüzgarlı sahil, inanılmaz dinamik bir ortam sağlıyor. Gün batımında kızıla boyanan kumların o sıcak kokusu, hırçın dalgaların köpüğüyle birleştiğinde insana doğanın ne kadar heybetli olduğunu hatırlatıyor.

Domuz Çukuru - Datça

Domuz Çukuru - Datça

Karayolu bağlantısı olmayan Domuz Çukuru, çam ve keçiboynuzu ağaçlarıyla kaplı sık ormanın doğrudan denize inmesiyle dikkat çekiyor. Sadece teknelerle ulaşılabilen bu izole konum, elektrik ve telefon şebekesinin bile kısıtlı olduğu koya vahşi bir bakirlik katmayı başarıyor. Su öylesine berrak ve temiz ki metrelerce derinde yüzen balıkları bile sayabilirken, Akdeniz'in o arındırıcı serinliğini teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Medeniyetten uzaklaşıp doğayla bütünleşmek isteyenler için hiçbir tesisin olmadığı bu taşlık kumsal, son derece huzurlu bir ortam sağlıyor.

İztuzu - Dalyan

İztuzu - Dalyan

Bir tarafı Köyceğiz Gölü'nün tatlı sularına, diğer tarafı Akdeniz'e bakan İztuzu, ortada bir set gibi uzanan altın kumsalıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde kaplumbağalara bırakılması ve doğal sit alanı olması, burayı dünya çapında ekolojik bir başarı hikayesine dönüştürmüş nadir plajlardan biri yapıyor. Suyun rengi tatlı ve tuzlu suyun birbirine karıştığı o eşsiz noktada harmanlanırken, denizin o yumuşak ve ılık yapısını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Doğanın mucizelerine şahit olmak isteyenler ve dalgalı suda oynamayı sevenler için bu sonsuz kumsal oldukça keyifli bir ortam sağlıyor. Arka taraftaki sazlıklardan esen tatlı su rüzgarı, deniz tuzuyla birleştiğinde insana eşi benzeri olmayan bir nefes aldırıyor.

Kadırga Koyu - Assos

Kadırga Koyu - Assos

Assos'un taş evlerle dolu tarihi dokusunun hemen aşağısında uzanan Kadırga Koyu, iri çakıl taşlarıyla bezeli geniş sahiliyle dikkat çekiyor. Zeytin ağaçlarının gölgesinde uzanan bu koy, aşırı yapılaşmaya kurban gitmeden o mütevazı ve ferah havasını korumayı başarmış nadir Ege duraklarından biri. Denizin içi taşlık olduğu için su hiçbir zaman bulanmıyor ve Kuzey Ege'nin o meşhur dondurucu soğuğunu teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Yazın kavurucu sıcağından bunalanlar ve berrak denizde yüzmeyi sevenler için suyun bu canlandırıcı yapısı oldukça konforlu bir ortam sağlıyor. Sahil boyunca uzanan asırlık zeytin ağaçlarının o topraksı kokusu, rüzgarlı Ege havasıyla birleştiğinde insana inanılmaz bir ferahlık veriyor.

İncekum Plajı - Marmaris

İncekum Plajı - Marmaris

Sedir Adası'nın tam karşısında yer alan İncekum, adını aldığı o ipek gibi yumuşacık ve altın sarısı kumsalıyla dikkat çekiyor. Çam ormanlarının denize sıfır noktada son bulması, burayı hem orman kampı hem de kusursuz bir deniz tatili için korunmuş nadir alanlardan biri yapıyor. Suyun yüzeyi dalgasız bir göl gibi parlarken, cam berraklığındaki ılık denizin rahatlatıcı yapısını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Özellikle çocuklu aileler ve sualtını izleyerek güvenle yüzmeyi sevenler için sığ ve kum tabanlı bu deniz, büyük bir akvaryum ortamı sağlıyor. Yeşil ile mavinin birleştiği atmosfer insana egzotik bir adada olduğu hissini veriyor.

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Kabak Koyu - Fethiye

Kabak Koyu - Fethiye

Sarp yamaçların arasından kıvrılarak inilen Kabak Koyu, etrafını saran devasa çam ormanlarının yarattığı vadi manzarasıyla dikkat çekiyor. Zorlu ulaşımı sayesinde devasa otellerden uzak kalan bu bohem cennet, kampçıların ve ahşap bungalovların doğayla uyum içinde yaşadığı nadir alanlardan biri. Suyu dalgalı olduğu günlerde bile o meşhur turkuaz rengini korurken, hızla derinleşen denizin o ferahlatıcı serinliğini teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Geceleri kumsalda yanan kamp ateşinin odun kokusu, denizden vuran dalga sesleriyle birleştiğinde insana ruhunu arındırmış hissi veriyor.

Phaselis Antik Kenti Plajları - Antalya

Phaselis Antik Kenti Plajları - Antalya

Roma döneminden kalma antik kentin tam kalbinde yer alan Phaselis, çam ağaçlarının doğrudan denizin içine uzandığı koylarıyla dikkat çekiyor. Antik kalıntılar arasında yer aldığı için tamamen koruma altında olan bu bölge, modern tesislerden uzak kalarak tarihi dokusunu yaşatmayı başarmış eşsiz bir yer. Su kemerlerinin gölgesinde yüzerken denizin o yaprak kıpırdamayan durgun ve berrak yapısını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Çam ormanlarından denize doğru esen o ılık reçine kokusu, binlerce yıllık taşların yaydığı tarihi atmosferle birleştiğinde insana zaman yolculuğu yaptırıyor.

Delikli Koy - Alaçatı

Delikli Koy - Alaçatı

Rüzgarın ve hırçın dalgaların binlerce yılda şekillendirdiği Delikli Koy, ortası delik bembeyaz kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Hiçbir tesisin bulunmadığı tamamen bakir bir doğal oluşum olması, burayı şezlong ve müzik seslerinden uzak tutarak vahşi doğasını korumasını sağlıyor. Bembeyaz çakılların üzerinden denize girdiğinizde su öylesine berrak ki, Çeşme'nin o meşhur ürpertici soğuğunu teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Fotoğraf tutkunları ve kalabalıktan kaçıp serinlemek isteyenler için kayalıkların arasındaki bu gizli deniz, oldukça otantik bir ortam sağlıyor. Rüzgarın kayalara çarparken çıkardığı uğultu, buz gibi denizin çarpıcı ferahlığıyla birleştiğinde insana doğanın gücünü derinden hissettiriyor.

Adrasan - Antalya

Adrasan - Antalya

Etrafı yemyeşil çam ormanlarıyla siper edilmiş Adrasan, yaklaşık iki kilometre boyunca uzanan kusursuz ve dingin sahiliyle dikkat çekiyor. Yüksek dağların rüzgarı kesmesi sayesinde korunaklı yapısını sürdüren bu geniş koy, beton binaların boğuculuğundan uzak kalarak o samimi Akdeniz kasabası ruhunu yaşatmayı başarıyor. Suyun tabanı kum ve ince çakılla kaplıyken, göl dinginliğindeki bu berrak denizin kucaklayıcı ılıklığını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Uzun yürüyüşler yapmayı ve sakin sularda yüzmeyi sevenler için metrelere varan o sığlık, son derece konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahil boyu sıralanan narenciye ağaçlarının tatlı kokusu, durgun denizin huzur veren şırıltısıyla birleştiğinde insana tam bir arınma hissi veriyor.

Akvaryum Koyu - Bozcaada

Akvaryum Koyu - Bozcaada

Bozcaada'nın rüzgar almayan gizli köşesine saklanmış Akvaryum Koyu, adından da anlaşılacağı gibi minik balık sürüleriyle dolu deniziyle dikkat çekiyor. Herhangi bir işletmenin veya şezlongun bulunmadığı bu minicik kumsal, adanın en bakir ve dokunulmamış doğal havuzlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Sualtı dünyası çıplak gözle bile izlenebilecek kadar netken, Kuzey Ege'nin insanı kendine getiren o dondurucu serinliğini teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Etraftaki kayalıklarda yetişen yabani kekiklerin kokusu, deniz suyunun o iyotlu ferahlığıyla birleştiğinde insana ruhunu sıfırlamış hissi veriyor.

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Kargı Koyu - Datça

Kargı Koyu - Datça

Datça merkezine oldukça yakın olan Kargı Koyu, etrafını saran yüksek dağların rüzgarı tamamen kesen korunaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yuvarlak çakıl taşlarından oluşan temiz sahili, doğayla uyumlu ahşap mekanların bulunduğu bu koyu kirlilikten ve bulanıklıktan koruyan en önemli etken oluyor. Denizin dibi akvaryum gibi her saniye parıldarken, Datça'nın o meşhur berrak ve ferahlatıcı sularını teninizde tam anlamıyla hissediyorsunuz.

Dalgasız, pürüzsüz bir suda rahatça yüzmeyi sevenler için rüzgardan arınmış bu durgun liman, oldukça keyifli bir ortam sağlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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