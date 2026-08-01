Türkiye'nin En Güzel Plajı Hangisi? Kusursuz Bir Deniz Tatili İçin 21 Rota

Badavut, rüzgarın binlerce yılda şekillendirdiği ilginç granit kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Doğal sit alanı statüsünde olması, burayı beton yığınlarından ve aşırı yapılaşmadan korumayı başarmış nadir Ege sahillerinden biri yapıyor. Suyun rengi adeta cam gibi berrakken, bölgenin o meşhur serinletici yapısını teninizde tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz.

Özellikle çocuklu aileler ve yüzmeyi sevenler için denizin sığdan derine doğru yavaş yavaş ilerlemesi oldukça güvenli ve keyifli bir ortam sağlıyor. Çevreyi saran çam ağaçlarının kokusu, denizden esen hafif iyot kokusuyla birleştiğinde insana inanılmaz bir huzur veriyor.