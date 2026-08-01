Türkiye'nin En Güzel Plajı Hangisi? Kusursuz Bir Deniz Tatili İçin 21 Rota
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 'Bu yaz nerede denize girsek?' sorusu tatil planlarının merkezine yerleşti. Sosyal medyadaki popüler ama bir o kadar da kalabalık plajlardan sıkıldıysanız, rotanızı Türkiye'nin en güzel ve nispeten bakir kalmış sahillerine çevirmenin vakti geldi. Ege'nin serin sularından Akdeniz'in turkuaz koylarına kadar, kusursuz bir deniz tatili arayanlar için muhteşem bir rehber hazırladık. Doğayla iç içe, huzurlu ve masmavi bir tatil için Türkiye'nin en iyi plajları ve koyları listemize mutlaka göz atın.
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Badavut Plajı - Ayvalık
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Kefalos Plajı - Gökçeada
Ayazma Plajı - Bozcaada
Kaputaş Plajı - Kaş
Ölüdeniz - Fethiye
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Çıralı Plajı - Antalya
Ilıca - Çeşme
Ovabükü - Datça
Amos - Marmaris
Kelebekler Vadisi - Fethiye
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Patara Plajı - Kaş
Domuz Çukuru - Datça
İztuzu - Dalyan
Kadırga Koyu - Assos
İncekum Plajı - Marmaris
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Kabak Koyu - Fethiye
Phaselis Antik Kenti Plajları - Antalya
Delikli Koy - Alaçatı
Adrasan - Antalya
Akvaryum Koyu - Bozcaada
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Kargı Koyu - Datça
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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