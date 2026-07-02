Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Bozcaada'da akşam ritmi, dar Arnavut kaldırımlı sokaklardan denize sıfır ahşap iskelelere kadar uzanan geniş bir eksende yaşanır. Ada merkezindeki taş binalar miksoloji ve tadım kültürüne ev sahipliği yaparken; koylara doğru ilerledikçe denizden masaya uzanan sakin bir tempo sizi karşılar.

Bozcaada Merkez ve Liman Çevresindeki Gece Mekanları

Rum Mahallesi'nin iyi korunmuş taş binaları ve liman hattı, akşam sosyalleşmesinin değişmez kalbidir. Bu bölgede sınırlı sayıda misafir kabul eden, özel infüzyonlara ve kişiselleştirilmiş hizmete odaklanan alanlar öne çıkar.

Hane Bozcaada

Rum Mahallesi'nin kalbinde tarihi bir dokuyla misafirlerini karşılayan bu alan, miksolojiye getirdiği modern yaklaşımla dikkat çekiyor. Doğal infüzyonlar, ev yapımı şuruplar ve adaya özgü taze meyvelerle hazırlanan spesiyaller, özenli kadehlerde sunuluyor. Arka planda yormayan, kaliteli bir müzik seçkisi eşliğinde sohbetlerinizi derinleştirebileceğiniz, kalabalıktan izole ve son derece kişiselleştirilmiş bir akşam atmosferi vadediyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Emniyet Sok. No: 7, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @hanebozcaada

Salhane Bozcaada

Denizle iç içe, tarihi taş mimarinin ahşap iskeleyle birleştiği simgeleşmiş bir yapı. Dalga sesleri eşliğinde, özel mahzenlerden seçilmiş rekolteler ve artizan peynir eşleşmeleri sunuluyor. Akşamları sergilenen akustik caz ve klasik müzik performansları, adanın iyot kokusuyla bütünleşiyor. Kalabalıktan sıyrılıp, suyun hemen üzerinde telaşsız, özenli ve çok özel bir akşam geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif.

Adres: Cumhuriyet Mah. Liman Arkası Mevki, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @salhane_bozcaada

Ayazma ve Habbele Koyu'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Merkezin dışına çıkıldığında altın sarısı kumların ardına gizlenmiş koylar, bütünleşik bir akşam deneyimi sunar. Gündüzün getirdiği sakinlik, güneş batarken yerini doğrudan deniz kenarında kurulan masalara ve imza tabaklara bırakır.

Habbele Beach & Restaurant

Habbele Koyu’nun bakir doğasında, ince kumsala ve zeytin ağaçlarına komşu olan bu alan, denizden masaya uzanan bir gastronomi deneyimi sunuyor. Akşamları kumların üzerinde yıldızların altında, dalga sesleri eşliğinde, Ege’nin imza lezzetleri ve deniz ürünleri servis ediliyor. Doğanın sunduğu mahremiyet, hafif müzik tınılarıyla birleşerek izole, dingin ve dış dünyadan tamamen kopuk bir akşam yemeği vadediyor.

Adres: Habbele Koyu Yolu Üzeri, Bozcaada /Çanakkale, 17680

Instagram: @habbelebeach

Ayazma Restaurant

Ayazma Plajı’na tepeden bakan konumuyla uçsuz bucaksız bir Ege manzarası sunan bu köklü mekan, deniz mahsulleri mutfağında ustalaşmış durumda. Gündüz yakalanan taze ürünler, bembeyaz keten örtülü masalarda şık sunumlarla yerini alıyor. Seçkin bir menü, dingin arka plan müzikleri ve panoramik manzarası eşliğinde uzun, keyifli ve damakta iz bırakan unutulmaz ada akşamları yaşatıyor.

Adres: Ayazma Plajı Mevki, No: 10 Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @ayazmarestaurant