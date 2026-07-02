Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Doğal sınırlamalar ve katı kurallar, adada devasa kulüplerin oluşmasını engellemiştir. Bunun yerine dinletinin, yüksek akustiğin ve estetik mimarinin ön plana çıktığı, volümden çok kaliteye odaklanan duraklar gelişmiştir.
DJ ve Canlı Müzik Sunan Bozcaada Barları
İlerleyen saatlerde bedeni yormayan, ancak ritme ayak uydurmayı sağlayan müzik ihtiyacı, özenle seçilmiş DJ'ler ve akustik listelerle bu mekanlarda karşılanmaktadır.
- Sapa Cocktail & Snack Bar
Adanın tarihi dokusunda, miksoloji sanatının en nitelikli örneklerini kadehlere taşıyan bir akşam klasiği. Deneyimli barmenlerin elinden çıkan reçeteli infüzyonlar, bakır ve kristal bardaklarda servis ediliyor. Dar bir sokakta, kısıtlı misafir ağırlayan bu alan, kişiye özel hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Müzik, sohbetinize eşlik edecek ritimlerde devam ederek son derece seçkin bir dinleti atmosferi yaratıyor.
Adres: Alaybey, Yalı Cad No: 16, 17680 Bozcaada / Çanakkale
Instagram: @sapabozcaada
Yüksek volümlü müziğe ve dinamik DJ performanslarına ayrılmış yapısıyla adanın geç saatlerdeki ritim ihtiyacını karşılıyor. Yüksek tavanlı tarihi bir yapının içinde, etkileyici bir akustik sistemle afro-house ve deep house ritimleri yankılanıyor. Kapıdaki titiz yaklaşımı ve geniş malt viski menüsüyle, gecenin temposunu artırmak isteyen misafirler için nitelikli, dinamik ve özenle kurgulanmış bir ortam sunuyor.
Adres: Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 20, Bozcaada / Çanakkale
Instagram: @bakkal.bozcaada
Şarap Bahçeleri ve Teras Barlar: Bozcaada'nın Gözde Adresleri
Adanın binlerce yıllık üzüm hasadı geleneği, Ege rüzgarının serinlettiği teraslarda ve asma yapraklarının altındaki avlularda şık bir ritüele dönüşüyor.
Adanın bağcılık kaderini değiştiren üreticilerden birinin imzasını taşıyan bu nokta, degüstasyon kültürüne yön veriyor. Ödüllü ve limitli üretim şişeler, şarap-yemek eşleşmesi prensibiyle hazırlanan gurme atıştırmalıklarla servis ediliyor. Loş aydınlatmaları, masif ahşap detayları ve sommelier eşliğinde yapılan tadım seanslarıyla, adanın bağ mirasını uluslararası bir vizyonla kadehlere taşıyan eşsiz bir buluşma alanı.
Adres: Cumhuriyet Mah. Şükran Mah. No: 4, Bozcaada / Çanakkale
Instagram: @corvuswine
Dar bir Bozcaada sokağından geçilerek ulaşılan geniş ve ferah bahçesiyle, adanın yaz akşamlarına nostaljik bir dokunuş yapıyor. Asma yapraklarının gölgelediği alanda, butik üreticilerin mahzenlerinden çıkan kadehler, Ege otları ve artisan atıştırmalıklarla tamamlanıyor. Yormayan, akustik tınıların mekana yayıldığı bu bahçe, kalabalıktan uzaklaşıp nitelikli sohbetlere dalmak isteyenlerin favori sığınağı konumunda.
Adres: Cumhuriyet Mah. Sakarya Sok. No: 6, Bozcaada / Çanakkale
Instagram: @badeiask
Bozcaada'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar
Ada kuralları ve coğrafi hassasiyetler gereği, sabah saatlerine kadar süren yüksek volümlü bir after-party veya gece kulübü kültürü adada bulunmamaktadır.
Müzik ve eğlence genellikle 01.30 - 02.00 sularında sona erer. Geceyi en son noktalayan ve geç saatlere kadar ritmi koruyan mekanlar, izole yapılarıyla kulüp hissiyatı veren Bakkal Cocktail Bar ve sokak enerjisinin nabzını tutan Polente Cafe & Bar olarak öne çıkmaktadır. Adada eğlence sabaha kadar uzamak yerine, yüksek bir kalitede ve tadında noktalanır.
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