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Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 09:24
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Ege'nin kendine has dokusuyla harmanlanmış, üzüm bağları ve tarihi sokaklarıyla bilinen Bozcaada, 2026 yazında ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim sunuyor. Tatilinizi planlarken akşamlarınızı nerede geçireceğinize dair soru işaretleriniz varsa, bu rehber size yol gösterecektir. Gastronomi ve özenle seçilmiş müziklerin bir araya geldiği, ada ruhunu yansıtan en özel durakları sizler için derledik. Seçtiğiniz mekanın atmosferi, adadaki anılarınızın başrolünü üstlenecektir.

Peki Bozcaada'da nerede yemek yenir? Nerede eğlenilir? Nerede şarap içilir? İşte, özenle seçilmiş menülerin ve mimarinin ön planda olduğu, adanın gerçek kimliğini yansıtan en güzel Bozcaada mekanları.

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Bozcaada'da Eğlence Nerede? - 2026

Bozcaada'da Eğlence Nerede? - 2026

Bozcaada'da akşam ritmi, dar Arnavut kaldırımlı sokaklardan denize sıfır ahşap iskelelere kadar uzanan geniş bir eksende yaşanır. Ada merkezindeki taş binalar miksoloji ve tadım kültürüne ev sahipliği yaparken; koylara doğru ilerledikçe denizden masaya uzanan sakin bir tempo sizi karşılar.

Bozcaada Merkez ve Liman Çevresindeki Gece Mekanları

Rum Mahallesi'nin iyi korunmuş taş binaları ve liman hattı, akşam sosyalleşmesinin değişmez kalbidir. Bu bölgede sınırlı sayıda misafir kabul eden, özel infüzyonlara ve kişiselleştirilmiş hizmete odaklanan alanlar öne çıkar.

  • Hane Bozcaada

Rum Mahallesi'nin kalbinde tarihi bir dokuyla misafirlerini karşılayan bu alan, miksolojiye getirdiği modern yaklaşımla dikkat çekiyor. Doğal infüzyonlar, ev yapımı şuruplar ve adaya özgü taze meyvelerle hazırlanan spesiyaller, özenli kadehlerde sunuluyor. Arka planda yormayan, kaliteli bir müzik seçkisi eşliğinde sohbetlerinizi derinleştirebileceğiniz, kalabalıktan izole ve son derece kişiselleştirilmiş bir akşam atmosferi vadediyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Emniyet Sok. No: 7, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @hanebozcaada

  • Salhane Bozcaada

Denizle iç içe, tarihi taş mimarinin ahşap iskeleyle birleştiği simgeleşmiş bir yapı. Dalga sesleri eşliğinde, özel mahzenlerden seçilmiş rekolteler ve artizan peynir eşleşmeleri sunuluyor. Akşamları sergilenen akustik caz ve klasik müzik performansları, adanın iyot kokusuyla bütünleşiyor. Kalabalıktan sıyrılıp, suyun hemen üzerinde telaşsız, özenli ve çok özel bir akşam geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif.

Adres: Cumhuriyet Mah. Liman Arkası Mevki, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @salhane_bozcaada

Ayazma ve Habbele Koyu'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Merkezin dışına çıkıldığında altın sarısı kumların ardına gizlenmiş koylar, bütünleşik bir akşam deneyimi sunar. Gündüzün getirdiği sakinlik, güneş batarken yerini doğrudan deniz kenarında kurulan masalara ve imza tabaklara bırakır.

  • Habbele Beach & Restaurant

Habbele Koyu’nun bakir doğasında, ince kumsala ve zeytin ağaçlarına komşu olan bu alan, denizden masaya uzanan bir gastronomi deneyimi sunuyor. Akşamları kumların üzerinde yıldızların altında, dalga sesleri eşliğinde, Ege’nin imza lezzetleri ve deniz ürünleri servis ediliyor. Doğanın sunduğu mahremiyet, hafif müzik tınılarıyla birleşerek izole, dingin ve dış dünyadan tamamen kopuk bir akşam yemeği vadediyor.

Adres: Habbele Koyu Yolu Üzeri, Bozcaada /Çanakkale, 17680

Instagram: @habbelebeach

  • Ayazma Restaurant

Ayazma Plajı’na tepeden bakan konumuyla uçsuz bucaksız bir Ege manzarası sunan bu köklü mekan, deniz mahsulleri mutfağında ustalaşmış durumda. Gündüz yakalanan taze ürünler, bembeyaz keten örtülü masalarda şık sunumlarla yerini alıyor. Seçkin bir menü, dingin arka plan müzikleri ve panoramik manzarası eşliğinde uzun, keyifli ve damakta iz bırakan unutulmaz ada akşamları yaşatıyor.

Adres: Ayazma Plajı Mevki, No: 10 Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @ayazmarestaurant

Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Bozcaada'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Adanın ruhu takvim yapraklarıyla beraber değişir. Yaz aylarında dışarı taşan enerji ve hareketlilik zirve yaparken, sezon dışında kapılarını kapatmayan mekanlar şömine ateşinin etrafında daha sıcak ve kadehlere fısıldayan sohbetlere ev sahipliği yapar.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

Yaz mevsimi adada yüksek enerjinin ve buluşmaların mevsimidir. Temmuz ve Ağustos aylarında sokaklar hareketlenir, açık hava buluşmaları gece yarısına kadar tempoyu korur.

  • Polente Cafe & Bar

Adanın en bilindik sosyalleşme noktalarından olan bu bar, akşamın ilerleyen saatlerinde sokağa taşan enerjisiyle dikkat çekiyor. Sadece taze meyveler ve seçkin alkollerle hazırlanan geniş içki menüsü, deneyimli bir ekip tarafından özenle servis ediliyor. Gecenin ilerleyen vakitlerinde ritmi ustalıkla yükselten DJ setleri, adaya özgü akşam kültürünü kaliteli müzik eşliğinde deneyimlemenize olanak tanıyor.

Adres: Alaybey Mah. İskele Cad. Cumhuriyet Meyanı No: 41, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @polentebarbozcaada

Alaybey Mahallesi'nde doğrudan denizin kıyısına kurulan masalarıyla, Ege'nin yakamozunu misafirlerine sunuyor. Gürültüden uzak, dalga seslerinin yemeğe eşlik ettiği bu alanda, deniz mahsulleri ve meşe odunu ateşinde hazırlanan mezeler ön planda. Adanın yerel otlarıyla harmanlanmış tabaklar, masalar üzerinde kusursuz servis ediliyor. Akşam esintisinde, telaşsız ve özenle hazırlanmış bir deniz kenarı yemeği arayanlar için kusursuz bir tercih.

Adres: Alaybey Mah. Yalı Cad. No: 6, 17680 Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @asma6bozcaada

Sezon Dışında Bozcaada'da Açık Olan Eğlence Yerleri

Ekim itibarıyla adaya sert esen rüzgarlar ve huzur dolu bir sessizlik hakim olur. Kış boyu kapısı açık kalan işletmeler, gustosu yüksek misafirleri ağırlayarak adanın en rafine halini sunar.

  • Tenedion Wine House

Kış aylarında çıtırdayan şömine ateşinin karşısında, yüzlerce farklı rekoltenin sergilendiği duvarlarıyla adeta korunaklı bir mahzen hissi yaratıyor. Adanın en eski üreticilerine ait nadir şişeler, masif ahşap masalarda butik peynir tabaklarıyla buluşuyor. Dışarıda poyraz eserken, loş iç mekanında arka planda çalan Fransız şansonları ile misafirlerine sıcak, sofistike ve kış ruhunu yansıtan bir sığınak sağlıyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 11, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @tenedionwinehouse

  • Simyon Meyhane

Tarihi bir Rum evinin aslına sadık kalınarak restore edilmesiyle hayata geçirilen mekan, adanın kış ruhuna eşlik eden en özel duraklardan. Orijinal taş duvarların sardığı loş atmosferde, geleneksel reçetelere sadık kalınarak hazırlanan günlük mezeler özenle masaya geliyor. Çıtırdayan soba ateşi ve fonda çalan eski dönem Türkçe-Rumca plaklar eşliğinde, kış akşamlarının telaşsız ve damakta iz bırakan sohbetlerine ev sahipliği yapıyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Alsancak Sok. No: 26, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @simyonmeyhane

Bozcaada'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Bozcaada'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Doğal sınırlamalar ve katı kurallar, adada devasa kulüplerin oluşmasını engellemiştir. Bunun yerine dinletinin, yüksek akustiğin ve estetik mimarinin ön plana çıktığı, volümden çok kaliteye odaklanan duraklar gelişmiştir.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Bozcaada Barları

İlerleyen saatlerde bedeni yormayan, ancak ritme ayak uydurmayı sağlayan müzik ihtiyacı, özenle seçilmiş DJ'ler ve akustik listelerle bu mekanlarda karşılanmaktadır.

  • Sapa Cocktail & Snack Bar

Adanın tarihi dokusunda, miksoloji sanatının en nitelikli örneklerini kadehlere taşıyan bir akşam klasiği. Deneyimli barmenlerin elinden çıkan reçeteli infüzyonlar, bakır ve kristal bardaklarda servis ediliyor. Dar bir sokakta, kısıtlı misafir ağırlayan bu alan, kişiye özel hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Müzik, sohbetinize eşlik edecek ritimlerde devam ederek son derece seçkin bir dinleti atmosferi yaratıyor.

Adres: Alaybey, Yalı Cad No: 16, 17680 Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @sapabozcaada

  • Bakkal Cocktail Bar

Yüksek volümlü müziğe ve dinamik DJ performanslarına ayrılmış yapısıyla adanın geç saatlerdeki ritim ihtiyacını karşılıyor. Yüksek tavanlı tarihi bir yapının içinde, etkileyici bir akustik sistemle afro-house ve deep house ritimleri yankılanıyor. Kapıdaki titiz yaklaşımı ve geniş malt viski menüsüyle, gecenin temposunu artırmak isteyen misafirler için nitelikli, dinamik ve özenle kurgulanmış bir ortam sunuyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No: 20, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @bakkal.bozcaada

Şarap Bahçeleri ve Teras Barlar: Bozcaada'nın Gözde Adresleri

Adanın binlerce yıllık üzüm hasadı geleneği, Ege rüzgarının serinlettiği teraslarda ve asma yapraklarının altındaki avlularda şık bir ritüele dönüşüyor.

  • Corvus Wine & Bite

Adanın bağcılık kaderini değiştiren üreticilerden birinin imzasını taşıyan bu nokta, degüstasyon kültürüne yön veriyor. Ödüllü ve limitli üretim şişeler, şarap-yemek eşleşmesi prensibiyle hazırlanan gurme atıştırmalıklarla servis ediliyor. Loş aydınlatmaları, masif ahşap detayları ve sommelier eşliğinde yapılan tadım seanslarıyla, adanın bağ mirasını uluslararası bir vizyonla kadehlere taşıyan eşsiz bir buluşma alanı.

Adres: Cumhuriyet Mah. Şükran Mah. No: 4, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @corvuswine

  • Bade-i Aşk

Dar bir Bozcaada sokağından geçilerek ulaşılan geniş ve ferah bahçesiyle, adanın yaz akşamlarına nostaljik bir dokunuş yapıyor. Asma yapraklarının gölgelediği alanda, butik üreticilerin mahzenlerinden çıkan kadehler, Ege otları ve artisan atıştırmalıklarla tamamlanıyor. Yormayan, akustik tınıların mekana yayıldığı bu bahçe, kalabalıktan uzaklaşıp nitelikli sohbetlere dalmak isteyenlerin favori sığınağı konumunda.

Adres: Cumhuriyet Mah. Sakarya Sok. No: 6, Bozcaada / Çanakkale

Instagram: @badeiask

Bozcaada'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Ada kuralları ve coğrafi hassasiyetler gereği, sabah saatlerine kadar süren yüksek volümlü bir after-party veya gece kulübü kültürü adada bulunmamaktadır

Müzik ve eğlence genellikle 01.30 - 02.00 sularında sona erer. Geceyi en son noktalayan ve geç saatlere kadar ritmi koruyan mekanlar, izole yapılarıyla kulüp hissiyatı veren Bakkal Cocktail Bar ve sokak enerjisinin nabzını tutan Polente Cafe & Bar olarak öne çıkmaktadır. Adada eğlence sabaha kadar uzamak yerine, yüksek bir kalitede ve tadında noktalanır.

Bozcaada Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Bozcaada Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Ada fiyatlamaları, standart mekanlara kıyasla tedarik sürecinin zorluğu ve sunulan hizmetin kişiselleştirilmesine bağlı olarak şekillenmektedir. Şeffaflık ve kalite vazgeçilmez iki unsurdur.

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

  • Giriş Ücreti (Cover): Adadaki bar ve şarap evlerinin kapısında herhangi bir giriş bileti veya sabit giriş ücreti tahsil edilmemektedir. İçerideki tüketiminiz üzerinden hesaba tabi tutulursunuz.

  • Rezervasyon Kaporası: Sınırlı masası bulunan deniz kenarı veya degüstasyon odaklı noktalarda, masanızı garantiye almak adına önden alınan kapora sistemi uygulanır. Bu bedel, gecenin sonunda toplam hesaptan düşülür.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

Bozcaada işletmeleri, uyguladıkları şeffaflık politikasıyla bilinir. Adada yerli veya yabancı misafir ayrımı yapılmaksızın tek tip fiyatlandırma uygulanır. İncelediğimiz ve önerdiğimiz bu alanların tamamı, masalardaki QR menüler sayesinde fiyatları önceden net olarak görebileceğiniz, sürpriz hesaplarla karşılaşmayacağınız güvenilir işletmelerden oluşmaktadır.

İşte Bozcaada Eğlence Mekanları Fiyat Rehberi

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SSS: Bozcaada Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Bozcaada Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Tatilinizi kusursuz bir şekilde kurgulamanıza yardımcı olacak ve adadaki eğlence yaşantısının dinamiklerini anlamanızı sağlayacak en net yanıtları bir araya getirdik.

Bozcaada'da Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer?

Eğlencenin ısınma turu genellikle 19.30 sularında, gün batımına karşı serinletici bir yudum alarak başlar. Merkez barları 22.00 sonrasında gerçek doluluğuna ulaşır. Ses kısıtlamaları ve ada kuralları gereği, sabaha kadar yüksek sesli bir eğlence mümkün değildir. Mekanlar müziği 01.30 - 02.00 aralığında kapatarak günü sonlandırır.

Bozcaada'da Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Evet, özellikle Ayazma Plajı'na bakan köklü deniz ürünleri lokantaları ve merkezin biraz dışındaki şarap bağları, çocuklu ailelerin ferahça vakit geçirebileceği geniş ortamlara sahiptir. Ancak gece 22.00'den sonra müzik eşliğinde hizmet veren kokteyl barlar yetişkinlere odaklıdır.

Bozcaada Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Merkez mekanların tümüne, Arnavut kaldırımlı ve araç trafiğine kapalı sokaklar sayesinde yürüyerek rahatça ulaşabilirsiniz. Ayazma, Habbele veya uzak bağ yollarındaki mekanlar içinse, adanın belli duraklarından kalkan elektrikli ada taksilerini kullanmak en güvenli yöntemdir. Adaya kendi aracınızla geldiyseniz dahi alkollü araç kullanmamak konusunda özenli olmalı, adada da trafik kontrolü olduğunu unutmamalısınız.

Bozcaada Gece Mekanlarında Kıyafet Kuralı (Dress Code) Var mı?

Adanın genelinde rahat ve özenli bir tarz (smart casual) hakimdir. Ancak rehberde yer alan bağ restoranlarında, caz dinletilerinde veya şık avlu mekanlarında plaj kıyafeti ve parmak arası terlik ile giriş hoş karşılanmamaktadır. Keten gömlekler ve yazlık elbiseler en ideal tercih olacaktır.

Mekanlarda Rezervasyon Yaptırmak Şart mı?

2026 yaz sezonunda nitelikli hizmet sunan bu kısıtlı kapasiteli alanlarda rezervasyon zorunludur. Özellikle Temmuz ve Ağustos akşamlarında popüler bir mekanda spontane yer bulma ihtimali neredeyse imkansızdır; tatil takviminiz netleştiğinde en az bir hafta önceden yerinizi ayırtmanız şiddetle önerilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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