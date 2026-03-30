En İyi Yeni Nesil Meyhaneler - Güncel Liste 2026

Türkiye'nin en şık ve özel mekanlarında eğlenceyi sizin için derledik. İstanbul'da Boğaz manzarası eşliğinde dans, tarihi mekanlarda zamanda yolculuk, Ankara'da lezzet ziyafeti ya da Ege'nin incisi İzmir'de eğlence ise aradığınız, bu listeyi incelemelisiniz.

İstanbul'da Yeni Nesil Meyhane: Karaköy, Kadıköy ve Boğaz…

İstanbul, 2026 yılında da bu trendin lokomotifi konumunda. Megakentin teras mekanları, tarihi dokuyu modern bir eğlenceyle harmanlıyor. Geleneksel meyhaneye kıyasla daha samimi, mahalle kültürünü koruyan ama müzik ve yemek kalitesi yüksek noktalar yeni nesil eğlencenin merkezi oluyor. Boğaz hattındaki mekanlar ise manzarayı lüks ve gastronomiyle birleştirerek daha üst segment bir deneyim vadediyor.

- Veranda Pera

Pera’nın tarihi dokusunu modern eğlenceyle birleştiren Veranda, masaların üzerinde dans edilen 'yeni nesil' enerjisinin şık temsilcisidir. Menüsünde klasik Türk mutfağını modern tekniklerle yorumlar. 2026 sezonunda güncellenen dekorasyonu ve Boğaz manzarasıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

Adres: Vişnezade, Gümüşsuyu, Asker Ocağı Cd. No:6, 34367 Şişli/İstanbul

Instagram: @verandapera

- Duble Meze Bar

Karaköy'ün ikonik terasında yer alan mekan, Ortadoğu ve Anadolu lezzetlerini 'fine-sharing' konseptiyle sunuyor. 2026’da yenilenen kokteyl menüsü ile dikkat çeken Duble, İstanbul silüetine karşı rakı kadehini tokuşturmak isteyenlerin tercihi. Mezelerindeki baharat dengesi ve DJ’lerin etnik-house setleri burayı benzersiz kılıyor.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:31, Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @dublemezebar

- Firuze Beyoğlu

Şişhane’nin en şık duraklarından biri olan Firuze, modern meyhane konseptini sanatla birleştiriyor. Estetik dekorasyonu ve geniş meze yelpazesiyle 2026’nın en çok fotoğraflanan mekanları arasında. Mezeleri klasik ama sunumları oldukça fütüristik. Akşamın ilerleyen saatlerinde artan tempo, mekanı tam bir eğlence merkezine dönüştürüyor.

Adres: Nejat Eczacıbaşı Binası, Şadi Konuralp Cd. No:5, Şişhane Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @firuzebeyoglu

- Hadi Karaköy

Eğlencenin ritminin hiç düşmediği Hadi, Karaköy sokaklarının en enerjik adreslerinden. 2026 yılında vizyonunu 'eğlence odaklı gastronomi' olarak belirleyen mekan, özellikle bekarlığa veda ve doğum günü kutlamaları için en çok tercih edilen yerlerden biri. Shot sunumları ve interaktif DJ performansları da son derece meşhur.

Adres: Kemankeş Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Kemankeş Karamustafa Paşa, Yuva Sk. No:6, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @hadikarakoy

- Yeni Nesil Meyhane (Eller Etiler)

İstanbul’un prestijli lokasyonlarından biri olan Etiler’de, 'Restaurant & Lounge' konseptini modern meyhane disipliniyle birleştiren mekan, 2026 sezonunun en dikkat çeken durakları arasında yer alıyor. Akşamın ilk saatlerinde başlayan rafine yemek servisi, gecenin ilerleyen dilimlerinde DJ performansları ve ritmi yükselen müziklerle yerini tam bir eğlence merkezine bırakıyor. Hem damak tadına hem de görsel estetiğe hitap eden bu nokta, kutlamalar için şehrin en popüler tercihleri arasında.

Adres: Nispetiye Mah. Park Sokak No:3, Etiler, İstanbul/Türkiye

Instagram: @yeni_nesil_meyhane_

- ANY İstanbul

Arnavutköy’ün o karakteristik ve dinamik ruhunu modern bir meyhane-bar konseptiyle harmanlayan ANY, 2026 yılında da semtin en ikonik duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Klasikleşmiş 'mahalle meyhanesi' samimiyetini, yüksek tavanlı ferah mimarisi ve canlı müzik/DJ performanslarıyla bir üst seviyeye taşıyor. Menüsündeki yaratıcı ara sıcaklar ve ustalıkla hazırlanmış kokteyller, mekanın gastronomik iddiasını kanıtlar nitelikte.

Adres: Arnavutköy, Bebek Arnavutköy Cd. No:71, Beşiktaş/İstanbul

Instagram: @anyistanbul

Ankara'da Yeni Nesil Meyhane: Başkentin Şık Rakı Sofraları

Ankara, özellikle Çankaya ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde oldukça iddialı bir dönüşüm geçirdi. Başkentteki yeni nesil meyhaneler, geniş mekan tasarımları ve 'fine-dining' kalitesindeki meze sunumları ile dikkat çekiyor. Ankara’da akşamın ilerleyen saatlerinde masaların etrafında dönen enerji, şehrin bürokratik ağırlığını tamamen dağıtıyor.

- Botka Meyhane

Beytepe'nin modern yüzü olan Botka, şık mimarisi ve seçkin kitlesiyle 2026’nın en trend noktalarından. Füzyon meze anlayışını Ankara'da en iyi uygulayan mekanlardan biri. Geniş bahçesi ve kış aylarında şömine başı keyfiyle her mevsim farklı bir deneyim sunuyor.

Adres: Beytepe, Kanuni Sultan Süleyman Blv. No:15, Çankaya/Ankara

Instagram: @botkameyahne

- Meyhane Müjgan

Çankaya'nın kalbinde yer alan Müjgan, teras avantajı ve 90’lar Türkçe Pop listesiyle Ankara akşamlarının vazgeçilmezi. 2026’da yenilenen menüsünde deniz ürünleri ağırlıklı mezeler öne çıkıyor. Şehrin merkezinde ama gürültüden uzak, samimi bir eğlence arayanlar için doğru adres.

Adres: Kavaklıdere, Bestekar Caddesi No:38, Daire:04 Çankaya/Ankara

Instagram: @meyhanemujgan

- Olsun Varsın

Çayyolu bölgesinin en şık meyhanelerinden biri. Dekorasyonda kullanılan doğal taş ve ahşap detaylar, 2026’nın 'doğaya dönüş' trendini yansıtıyor. Mezeleri oldukça doyurucu ve ara sıcakları (özellikle yaprak ciğer) Ankara'nın en iyileri arasında gösteriliyor.

Adres: Konutkent Mah. 2961. Sok. No: 1/D Çayyolu/Ankara

Instagram: @olsunvarsinyeninesil

- Alaçatı Kafası Ankara

Ege’nin salaş ruhunu modern bir lüksle birleştiren Alaçatı Kafası, 2026’da Ankara’nın en yüksek tempolu 'yeni nesil' durakları arasında zirvede yer alıyor. Filistin Caddesi’nin prestijli atmosferinde, bembeyaz dekorasyonu ve masaların arasından yükselen DJ kabiniyle dikkat çeken mekan, klasik akşam yemeğini bir festival havasına dönüştürüyor. Mezeleri Ege otları ağırlıklı olsa da, asıl odak noktası gecenin ilerleyen saatlerinde artan ses desibeli ve oryantal şovlar. Başkentin ortasında denize kıyısı varmışçasına eğlenmek isteyen kitlenin ilk tercihi.

Adres: İnönü Mahallesi 1729. Sk. Cadde 4/12 Velux Ankara, Yenimahalle/Ankara

Instagram: @alacatikafasiankara

İzmir ve Ege'de Yeni Nesil Meyhane Deneyimi

Ege’de odak noktası daima tazelik. İzmir (Alaçatı ve Alsancak) ve Bodrum hattındaki mekanlar, deniz mahsullerini alışılagelmişin dışında yorumlayarak sunuyor. Ege'nin yeni nesil meyhanelerinde daha ferah, açık hava odaklı ve 'bohem-şık' bir tarzın hakim olduğunu söyleyebiliriz.

- Efendiler Kulübü Bayraklı

Modern şehir hayatının tam göbeğinde, gökdelenler bölgesinde yer alıyor. 2026’da teknolojik altyapısını güçlendiren mekan, dijital rezervasyonla çalışıyor. Deniz mahsullü kokoreç gibi deneysel ara sıcakları mutlaka denenmeli. Modern tasarımıyla İzmir'in en iddialı lokasyonlarından biri.

Adres: Mansuroğlu, 286/1. Sk. No:1/C, Bayraklı/İzmir

Instagram: @efendiler.kulubu

- Bairlin Bayraklı

Folkart Towers’ta lüks ve eğlenceyi birleştiren dev bir mekan. 2026’da İzmir’in en büyük yeni nesil meyhanesi ünvanını koruyor. Görsel şovlar, dansçılar ve ünlü DJ'lerin sahne aldığı mekan, meyhaneden ziyade bir festival alanını andırıyor.

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. No:39, Bayraklı/İzmir

Instagram: @bairlinfolkarttowers

- Alaçatı Kafası Mistral

Alaçatı’nın o meşhur bohem havasını İzmir’in merkezine taşıyor. 2026’da 'mavi-beyaz' dekorasyonu ve kum zemin detaylarıyla kendinizi tatilde hissettiriyor. Mezeleri günlük ve tazedir, müzik listeleri ise nostaljik Türkçe pop ağırlıklıdır.

Adres: Çınarlı, Ankara Cd. No:15, Konak/İzmir

Instagram: @alacatikafasimistral