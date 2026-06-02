Nörobilimci Ecem Kopuz Anlattı: Çevremizdeki İnsanlar Farkında Olmadan Beynimizi Nasıl Etkiliyor?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 21:11

Hayatımızı yönlendiren kararları tamamen kendi özgür irademizle aldığımızı düşünüyoruz. Ancak modern nörobilim, zihnimizin arka planında çok daha farklı ve dinamik bir sürecin işlediğini kanıtlıyor. Gün içinde aldığımız kararlar, hayata bakış açımız, hatta kendimizi nasıl konumlandırdığımız bile aslında sandığımız kadar bağımsız değil. İnsan beyni, sosyal bir varlık olmanın ötesinde, adeta çevresindeki enerjiyi ve düşünce kalıplarını sünger gibi emen biyolojik bir yapıya sahip.

Nörodilimci Ecem Kopuz, sosyal medyada büyük ilgi gören analizinde beynimizin en sık vakit geçirdiğimiz insanlara benzemeye programlı olduğunu paylaştı. Çevremizdeki insanların, biz hiç farkında dahi olmadan düşünce yapımızı nasıl baştan aşağı şekillendirdiğini bilimsel bir temelle gözler önüne serdi.

Beynimizin Varsayılan Ayarı: Default Mode Network

Peki, biz farkında değilken zihnimiz bu kopyalama işlemini tam olarak nasıl gerçekleştiriyor? Bunun arkasındaki gizli kahraman, beynimizde Default Mode Network (DMN) adı verilen özel bir sinirsel ağ sistemidir. Bu sistem, zihnimizin adeta 'varsayılan ayarlarını' ve arka plan işletim sistemini oluşturur. Biz aktif olarak bir işle uğraşmadığımız anlarda bile DMN durmaksızın çalışmaya devam eder; otobiyografik anılarımızı işler, inançlarımızı günceller, düşünce kalıplarımızı ve kimlik algımızı sürekli olarak yeniden inşa eder.

Eğer etrafınız sürekli olumsuz senaryolar üreten, motivasyonu düşük, her şeye eleştirel yaklaşan veya toksik insanlarla doluysa, Default Mode Network bu kişilerin düşünce ve davranış kalıplarını birer şablon olarak kabul edip kendi zihninize kopyalamaya başlar. Sonucunda ise şu gizli tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız:

  • Odak Kaybı ve Kararsızlık: Başkalarının dağınık ve vizyonsuz zihin yapısı, sizin de hedeflerinize odaklanmanızı zorlaştırır.

  • Öz güven Düşüşü: Sürekli eleştirel bir ortamda bulunmak, içsel diyaloğunuzu negatife çevirerek kendinize olan inancınızı baltalar.

  • Hedeflerden Uzaklaşma: Etrafınızdaki insanların vizyon sınırı, farkında olmadan sizin de hayallerinizin tavan sınırı haline gelir.

Ancak bu sistemi tersine çevirmek tamamen sizin elinizde. Pozitif, üretken, sizi motive eden ve her koşulda destekleyen insanlarla çevrili olmak tam tersi bir doping etkisi yaratıyor. Doğru bir çevreyle Default Mode Network; odaklanma becerinizi artırıyor, motivasyonunuzu zirveye çıkarıyor ve öz güveninizi doğrudan yükseltiyor. Unutmayın, çevreniz yalnızca sosyal hayatınızı değil, beyninizin fiziksel ve nörolojik yapısını da şekillendiriyor. Bu yüzden hayatınıza dahil ettiğiniz insanları seçerken iki kat daha seçici olmanız gerekiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
