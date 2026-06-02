Nörobilimci Ecem Kopuz Anlattı: Çevremizdeki İnsanlar Farkında Olmadan Beynimizi Nasıl Etkiliyor?

Peki, biz farkında değilken zihnimiz bu kopyalama işlemini tam olarak nasıl gerçekleştiriyor? Bunun arkasındaki gizli kahraman, beynimizde Default Mode Network (DMN) adı verilen özel bir sinirsel ağ sistemidir. Bu sistem, zihnimizin adeta 'varsayılan ayarlarını' ve arka plan işletim sistemini oluşturur. Biz aktif olarak bir işle uğraşmadığımız anlarda bile DMN durmaksızın çalışmaya devam eder; otobiyografik anılarımızı işler, inançlarımızı günceller, düşünce kalıplarımızı ve kimlik algımızı sürekli olarak yeniden inşa eder.

Eğer etrafınız sürekli olumsuz senaryolar üreten, motivasyonu düşük, her şeye eleştirel yaklaşan veya toksik insanlarla doluysa, Default Mode Network bu kişilerin düşünce ve davranış kalıplarını birer şablon olarak kabul edip kendi zihninize kopyalamaya başlar. Sonucunda ise şu gizli tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız:

Odak Kaybı ve Kararsızlık: Başkalarının dağınık ve vizyonsuz zihin yapısı, sizin de hedeflerinize odaklanmanızı zorlaştırır.

Öz güven Düşüşü: Sürekli eleştirel bir ortamda bulunmak, içsel diyaloğunuzu negatife çevirerek kendinize olan inancınızı baltalar.

Hedeflerden Uzaklaşma: Etrafınızdaki insanların vizyon sınırı, farkında olmadan sizin de hayallerinizin tavan sınırı haline gelir.

Ancak bu sistemi tersine çevirmek tamamen sizin elinizde. Pozitif, üretken, sizi motive eden ve her koşulda destekleyen insanlarla çevrili olmak tam tersi bir doping etkisi yaratıyor. Doğru bir çevreyle Default Mode Network; odaklanma becerinizi artırıyor, motivasyonunuzu zirveye çıkarıyor ve öz güveninizi doğrudan yükseltiyor. Unutmayın, çevreniz yalnızca sosyal hayatınızı değil, beyninizin fiziksel ve nörolojik yapısını da şekillendiriyor. Bu yüzden hayatınıza dahil ettiğiniz insanları seçerken iki kat daha seçici olmanız gerekiyor.