Çocuk Değil Atlas: Bayrak Bilme Oyununda Anne ve Babasına Bile Acımayan Ekin'e Hayran Olacaksınız!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 13:50

Dijital çağın getirdiği yenilikler, evlerimizin salonlarını adeta birer eğlence ve yarışma platformuna dönüştürüyor. Sosyal medyadaki popüler filtreler ve etkileşimli akımlar sayesinde, aile içi samimi anlar artık milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. İnsanlar, günlük hayatın monotonluğundan kaçıp nefes almak adına ekran başındayken en çok bu tür doğal, yapmacıklıktan uzak ve neşeli içeriklere sığınıyor. Ev konforunda çekilen ve hiçbir kurgu barındırmayan bu videolar, izleyenlere hem kendi bağlarını hatırlatıyor hem de dijital dünyada kaybolan o sıcak aile tablosunu yeniden canlandırıyor.

İçerik üreticisi Tuğba Yılmaz Karakaş ve Madrigal grubunun gitaristi Ceyhun Karakaş'ın minik oğulları Ekin daha önce şarkıları görmeden tanıdığı videosu ile her birimizi şoke etmişti. Ardından kendisine gösterilen tabloların sanatçılarını hiç düşünmeden söyleyen Ekin şimdi de bayrak bilgisiyle kendisine hayran bıraktı. Ekrana yansıyan ülke bayraklarını tahmin etmeye çalıştıkları oyunda anne ve babasını bile alt eden Ekin'in o anları beğeni topladı. 

Peki, bu tarz ezberlerin çocuk gelişimine gerçekten faydası var mı?

Peki, bu tarz ezberlerin çocuk gelişimine gerçekten faydası var mı?

Beyin tıpkı bir kas gibidir. Çocuk yaşta hafızayı çalıştırmak, beynin nöral bağlarını güçlendirir. Bu tarz görsel ezberler (bayrak-ülke eşleştirmesi) görsel hafızayı ve işlem hızını artırabilir. Çocuk doğru yanıtı verdiğinde ve çevresinden (özellikle anne-babasından) onay, alkış veya olumlu tepki aldığında özgüveni gelişir. Başarma duygusunu tadar. Eğer doğru yönlendirilirse, bu ezberler bir başlangıç noktası olabilir. 'Kongo' veya 'Laos' bayrağını ezberleyen bir çocuk, ileride 'Orası nasıl bir yer, orada hangi hayvanlar yaşıyor?' diye sormaya başlayabilir. Videodaki gibi süreç bir baskı unsuru değil de aile içi eğlenceli bir oyuna (yastık savaşı, gülüşmeler) dönüşüyorsa, çocuğun ebeveynleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlar.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sınırlar

Anlamlandırılmayan, günlük hayatta kullanılmayan ve mantık süzgecinden geçmeyen saf ezber bilgiler, aktivite bırakıldıktan kısa süre sonra hızla unutulur. Eğer çocuk 'bilmek zorunda' olduğunu hissederse veya bilemediğinde ebeveynlerinin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünürse, bu durum çocukta anksiyete ve stres yaratabilir. Çocuk, sevgiyi sadece 'başarılı olduğunda' alacağını hissetmemelidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
