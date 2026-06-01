Çocuk Değil Atlas: Bayrak Bilme Oyununda Anne ve Babasına Bile Acımayan Ekin'e Hayran Olacaksınız!

Dijital çağın getirdiği yenilikler, evlerimizin salonlarını adeta birer eğlence ve yarışma platformuna dönüştürüyor. Sosyal medyadaki popüler filtreler ve etkileşimli akımlar sayesinde, aile içi samimi anlar artık milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. İnsanlar, günlük hayatın monotonluğundan kaçıp nefes almak adına ekran başındayken en çok bu tür doğal, yapmacıklıktan uzak ve neşeli içeriklere sığınıyor. Ev konforunda çekilen ve hiçbir kurgu barındırmayan bu videolar, izleyenlere hem kendi bağlarını hatırlatıyor hem de dijital dünyada kaybolan o sıcak aile tablosunu yeniden canlandırıyor.

İçerik üreticisi Tuğba Yılmaz Karakaş ve Madrigal grubunun gitaristi Ceyhun Karakaş'ın minik oğulları Ekin daha önce şarkıları görmeden tanıdığı videosu ile her birimizi şoke etmişti. Ardından kendisine gösterilen tabloların sanatçılarını hiç düşünmeden söyleyen Ekin şimdi de bayrak bilgisiyle kendisine hayran bıraktı. Ekrana yansıyan ülke bayraklarını tahmin etmeye çalıştıkları oyunda anne ve babasını bile alt eden Ekin'in o anları beğeni topladı.

