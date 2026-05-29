Bir Kadının İsyanı Gündem Oldu: “Babam Benimle Görüşmüyor Ama Hapis Yatan Kardeşime Paşalar Gibi Davranıyor"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 13:40
Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik ayrımcılığın kökenlerine dikkat çeken sosyal medya içerik üreticisi bir kadının gece yarısı paylaştığı video, toplumsal cinsiyet adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece sosyal medya kullandığı için öz babası tarafından dışlandığını belirten genç kadın, yüz kızartıcı bir suçtan hapse giren erkek kardeşine ise aile içinde 'paşalar gibi' davranıldığını söyleyerek isyan etti. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın olarak maruz kaldığı bu çifte standardı gözyaşlarıyla anlatan genç kadının feryadı sosyal medyada gündem oldu.

Aile İçi Çifte Standart ve Toplumsal Baskılara Örnek Verdi

Genç kadın, paylaştığı videoda Türkiye'deki kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin neden engellenemediğini kendi hayatından verdiği çarpıcı bir örnekle özetledi. Kendisinin sadece sosyal medya üzerinden içerik ürettiği için babası tarafından reddedildiğini dile getiren içerik üreticisi, erkek kardeşinin ise ağır ve yüz kızartıcı bir suç işlemesine rağmen aile içinde adeta ödüllendirildiğini ifade etti. Bu durumun toplumun genelinde var olan yapısal bir sorunun yansıması olduğunu vurguladı.

"Erkeklere 'Aferin', Kadınlara İse Yok Sayılma Düşüyor"

Toplumda erkek çocuklarının hatalarının sürekli örtbas edildiğini ve her koşulda desteklendiğini söyleyen genç kadın, şu sözlerle sitemini dile getirdi:

'Kadınların yok sayıldığı, erkeklerin ne yaparsa yapsın 'Aferin oğlum, bravo' denilerek alkışlandığı ya da yaptığı yanlışların saklanıp yüzüne vurulmadığı bir düzen var. 'Sen erkeksin yaparsın, ama sen kızsın yapamazsın' zihniyeti yüzünden bugün bu haldeyiz.'

'Bir Yıldır Bu Muameleye Maruz Kalıyorum'

Kendi emeğiyle, değerlerine bağlı kalarak ve kimseye muhtaç olmadan hayatını kazanmaya çalıştığını belirten kadın, dijital platformlarda yanlış hiçbir şey yapmadığının altını çizdi. Kendi ayakları üzerinde duran, namusu ve edebiyle içerik üreten bir insan olarak bu haksız muameleyi asla hak etmediğini söyleyen genç kadın, tam bir yıldır bu psikolojik şiddete ve dışlanmaya maruz kaldığını belirterek adaletsizliğe dikkat çekti.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
