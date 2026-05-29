Gölde Su Seviyesi Düşünce 2 Bin Yıllık Antik Kent Ortaya Çıktı: 1. Derece Sit Alanı Oldu

Adana’nın Sarıçam ilçesi sınırlarında yer alan Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı, bünyesinde barındırdığı Augusta Antik Kenti kalıntıları sebebiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın yasal koruma altına alınması hususunda büyük bir adım niteliği taşıyor. Alınan karar uyarınca, söz konusu göl rezervuarı ve çevresinde gerçekleştirilecek her türlü arkeolojik kazı, bilimsel araştırma ile imar planlaması, birinci derece arkeolojik sit statüsünün getirdiği yasal yükümlülüklere bağlı olarak yürütülecek. Yetkililer, sit kararı alınmasında bölgenin yüksek kültürel değerinin yanı sıra tarih öncesi ve antik dönemlere ait yeni bulgular barındırma ihtimalinin de etkili olduğunu ifade ediyor.

