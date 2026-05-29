Gölde Su Seviyesi Düşünce 2 Bin Yıllık Antik Kent Ortaya Çıktı: 1. Derece Sit Alanı Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 11:44
Adana’nın Sarıçam ilçesi sınırlarında yer alan Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı, bünyesinde barındırdığı Augusta Antik Kenti kalıntıları sebebiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın yasal koruma altına alınması hususunda büyük bir adım niteliği taşıyor. Alınan karar uyarınca, söz konusu göl rezervuarı ve çevresinde gerçekleştirilecek her türlü arkeolojik kazı, bilimsel araştırma ile imar planlaması, birinci derece arkeolojik sit statüsünün getirdiği yasal yükümlülüklere bağlı olarak yürütülecek. Yetkililer, sit kararı alınmasında bölgenin yüksek kültürel değerinin yanı sıra tarih öncesi ve antik dönemlere ait yeni bulgular barındırma ihtimalinin de etkili olduğunu ifade ediyor.

Baraj sularının çekilmesiyle görünür hale gelen Roma kalıntıları müze müdürlüklerince muhafaza ediliyor

Milattan önce 1. yüzyıla tarihlenen Augusta Antik Kenti, baraj gölünde su seviyesinin düştüğü kurak dönemlerde Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi yakınlarında yeniden görünür hale geliyor. Geçmiş dönemlerde yürütülen çalışmalarda elde edilen Roma dönemine ait sikkeler, mezar taşları ve çeşitli mimari parçalar, günümüzde Adana’daki müzelerde koruma altında tutuluyor. Alınan son kurumsal kararla birlikte, su altında kalan bu yapıların ve çevre ünitelerinin geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Uzmanlar 1955 yılından bu yana su altında bulunan kent için kapsamlı araştırma çağrısı yapıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, sit alanı ilan edilmesinin önemine değinirken, 1955 yılından bu yana sular altında kalan bölgede kapsamlı sualtı arkeolojisi çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtiyor. Roma İmparatoru Augustus’un eşi Livia anısına inşa edilen kentte tiyatro binası, sütunlar, yollar ve su kanalları bulunduğunu öne süren Yurtsever, yürütülecek bilimsel çalışmaların kent tarihine ışık tutacağını kaydediyor. Yurtsever, bölgenin su altında kalmasının üzerinden 71 yıl geçtiğini hatırlatarak, yüzey araştırmalarının ötesine geçilmesi ve sular altındaki kalıntıların bilim dünyasına kazandırılması gerektiğini savunuyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
