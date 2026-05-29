Bu Sahillere Saat 20:00'den Sonra Girenler Yandı: 699 Bin Lira Cezası Var!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 11:27
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı bültende yer alan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi nisan sonu itibarıyla açıldı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yer alan ve deniz kaplumbağalarının en büyük üreme alanlarını oluşturan 21 kumsalda, biyoçeşitliliğin korunması amacıyla kapsamlı tedbirler devreye sokuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Mayıs ile eylül ayı sonu arasındaki dönemde sahillere yönelik gece kullanım kısıtlaması uygulamaya kondu.

Alınan Karar Doğrultusunda Koruma Altındaki Kumsallara Belirli Saatlerde Giriş Yapılması Yasaklandı

Erişkin kaplumbağaların yumurta bırakma ve temmuz ortasından itibaren yavru çıkış süreçlerini kapsayan beş aylık dönem boyunca, belirlenen sahil şeritleri saat 20.00 ile 08.00 arasında insan kullanımına tamamen kapatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin sadece gündüz saatlerinde faydalanabileceği kumsallarda, gece saatlerinde koruma faaliyetleri yürütülüyor. Hassas habitatların zarar görmesini engellemek amacıyla söz konusu sahillere araçla giriş yapılması, çadır kurulması, kamp faaliyeti gerçekleştirilmesi, ateş ile mangal yakılması gibi etkinlikler tamamen yasaklı faaliyetler arasına alındı.

Kurallara Uymayarak Doğal Yaşama Zarar Verenlere Çok Yüksek Miktarda İdari Para Cezası Uygulanacak

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, koruma altındaki bölgelerde biyolojik çeşitliliği tahrip eden, deniz kaplumbağalarına, yuvalarına veya yumurtalarına doğrudan zarar veren kişilere yönelik yaptırımlar artırıldı. Kumsallardan yasa dışı şekilde kum alınarak yuvalama alanlarının bozulması durumunda da geçerli olan idari para cezası tutarı, şahıslar için 699 bin 245 Türk Lirası olarak belirlendi. İhlalin tüzel kişiler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise cezai işlem üç katı oranında artırılarak 2 milyon 97 bin Türk Lirası seviyesine çıkarılıyor.

Türkiye Genelinde Beş Farklı İlde Toplam Yirmi Bir Kumsal Koruma Bölgesi Olarak İlan Edildi

Türkiye'nin en büyük yuvalama alanını oluşturan 30 kilometrelik Antalya Belek kumsalı ile birlikte Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerindeki toplam 21 sahil şeridi yakın takibe alındı. Bu kapsamda Muğla'da Ekincik, Dalyan, Dalaman ve Fethiye; Antalya'da Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa; Mersin'de Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı; Adana'da Akyatan ve Yumurtalık; Hatay'da ise Samandağ sahilleri koruma statüsünde bulunuyor. Sahillerin giriş noktalarına yerleştirilen uyarı tabelaları vasıtasıyla vatandaşlara ve ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
