Bu Sahillere Saat 20:00'den Sonra Girenler Yandı: 699 Bin Lira Cezası Var!
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı bültende yer alan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi nisan sonu itibarıyla açıldı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yer alan ve deniz kaplumbağalarının en büyük üreme alanlarını oluşturan 21 kumsalda, biyoçeşitliliğin korunması amacıyla kapsamlı tedbirler devreye sokuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Mayıs ile eylül ayı sonu arasındaki dönemde sahillere yönelik gece kullanım kısıtlaması uygulamaya kondu.
Alınan Karar Doğrultusunda Koruma Altındaki Kumsallara Belirli Saatlerde Giriş Yapılması Yasaklandı
Kurallara Uymayarak Doğal Yaşama Zarar Verenlere Çok Yüksek Miktarda İdari Para Cezası Uygulanacak
Türkiye Genelinde Beş Farklı İlde Toplam Yirmi Bir Kumsal Koruma Bölgesi Olarak İlan Edildi
