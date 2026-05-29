Bu Sahillere Saat 20:00'den Sonra Girenler Yandı: 699 Bin Lira Cezası Var!

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, koruma altındaki bölgelerde biyolojik çeşitliliği tahrip eden, deniz kaplumbağalarına, yuvalarına veya yumurtalarına doğrudan zarar veren kişilere yönelik yaptırımlar artırıldı. Kumsallardan yasa dışı şekilde kum alınarak yuvalama alanlarının bozulması durumunda da geçerli olan idari para cezası tutarı, şahıslar için 699 bin 245 Türk Lirası olarak belirlendi. İhlalin tüzel kişiler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise cezai işlem üç katı oranında artırılarak 2 milyon 97 bin Türk Lirası seviyesine çıkarılıyor.