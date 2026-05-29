20 Yıl Önce Herkes Dalga Geçiyordu: Çin Issız Yerlere Yaptığı Projelerle Dünya Zengini Oldu

Sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan ve boş arazilerin ortasında yükselen modern metro girişlerini gösteren görseller, sanılanın aksine bir planlama hatasını değil, bilinçli bir kalkınma stratejisini temsil ediyor. 'Kasıtlı boşluk' olarak adlandırılan bu 10-20 yıllık geçiş evresinde, nüfus henüz bölgeye taşınmadan önce tamamlanan metro hatları, gelecekteki yapılaşmayı tetikleyen mali bir kaldıraç işlevi görüyor. Bu stratejinin en somut örneğini oluşturan Çongqing’deki Caojiawan Metro İstasyonu, inşa edildiği dönemde vahşi doğanın ortasında yer alırken, günümüzde çevresini saran gökdelenlerle modern bir merkezin kalbinde bulunuyor. Wuhan kentinde yürütülen akademik çalışmalar da bir metro hattının varlığının, henüz hiçbir yapılaşma olmasa dahi 400 metrelik yarıçaptaki arsaların ticari değerini katladığını ve geleceğe yönelik paraya dönüştürülebilir bir güvence oluşturduğunu ortaya koyuyor.