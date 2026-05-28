Yıllarca Yüzüne Bakılmayan Dev Çukura Şimdi Milyonlarca Turist Akın Ediyor

İnşaat sürecinde arazi yapısına minimum müdahale edilmesini öngören projede, geleneksel beton ağırlıklı teknikler yerine hafif çelik sistemlerden yararlanıldı. Yapının sabun köpüklerinden ilham alınarak tasarlanan ve yüksekliği 50 metreye ulaşan kubbelerinde, altıgen ile beşgen paneller bir araya getirildi. Kubbelerin kaplamasında kullanılan ETFE adlı şeffaf malzeme, camdan çok daha hafif bir yapı sunarken yüksek dayanıklılık sağladı. Bu yöntem, devasa büyüklükteki kubbelerin büyük beton yükleri taşımadan ayakta kalmasına olanak tanıdı. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillenen merkeze yağmur suyu toplama sistemleri ve enerji tasarruflu teknolojiler entegre edildi.