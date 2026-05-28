Yıllarca Yüzüne Bakılmayan Dev Çukura Şimdi Milyonlarca Turist Akın Ediyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 15:34
İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yer alan St Austell kasabasındaki eski bir sanayi alanı, sıra dışı bir dönüşüm projesiyle yeniden hayat buldu. Geçmişte yoğun madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ve kil ocaklarının kapanmasıyla yıllarca atıl kalan devasa çukur, uygulanan ekolojik mimari sayesinde küresel ölçekte dikkat çeken bir doğa merkezine dönüştürüldü. Eden Project adı verilen bu tesis, endüstriyel atık alanlarının çevreye yeniden kazandırılması konusunda önemli bir örnek teşkil etti.

Kaynak: https://www.edenproject.com/mission/a...
Doğal Yaşamı Korumayı Hedefleyen Projede Yenilikçi Yapı Malzemeleri Tercih Edildi

İnşaat sürecinde arazi yapısına minimum müdahale edilmesini öngören projede, geleneksel beton ağırlıklı teknikler yerine hafif çelik sistemlerden yararlanıldı. Yapının sabun köpüklerinden ilham alınarak tasarlanan ve yüksekliği 50 metreye ulaşan kubbelerinde, altıgen ile beşgen paneller bir araya getirildi. Kubbelerin kaplamasında kullanılan ETFE adlı şeffaf malzeme, camdan çok daha hafif bir yapı sunarken yüksek dayanıklılık sağladı. Bu yöntem, devasa büyüklükteki kubbelerin büyük beton yükleri taşımadan ayakta kalmasına olanak tanıdı. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillenen merkeze yağmur suyu toplama sistemleri ve enerji tasarruflu teknolojiler entegre edildi.

Devasa Kubbelerin Altında Farklı Kıtalara Ait İklim Şartları Yapay Olarak Sağlandı

Tesis bünyesinde oluşturulan dev sera alanları, dünya üzerindeki farklı iklim koşullarını ve bitki çeşitliliğini bünyesinde barındıracak şekilde tasarlandı. Tropikal biyom bölümünde Güney Amerika ve Güneydoğu Asya bölgelerine özgü bitkiler yetiştirilirken, Akdeniz biyomunda zeytin ağaçları, üzüm bağları ve kurak iklim florası koruma altına alındı. İç alanlardaki sıcaklık ile nem seviyeleri, bitki örtülerinin doğal ortamlarını aratmayacak özel kontrol sistemleriyle kesintisiz şekilde dengede tutuldu.

Eski Maden Sahası Bölge Ekonomisine ve Turizmine Büyük Katkı Sağladı

Açılışından itibaren İngiltere’nin en popüler turistik noktaları arasında yerini alan kompleks, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Bünyesinde yürüyüş alanları, eğitim merkezleri, konser alanları ve interaktif doğa sergileri barındıran yapı, mimari başarısının yanı sıra çevre mühendisleri ile şehir planlamacıları tarafından sürdürülebilir dönüşümün en başarılı örnekleri arasında gösterildi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
