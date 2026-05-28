Koca Çölü Yenmek İçin 145 Kilometrelik Yapay Nehir İnşa Ettiler: Milyonlara Su Verecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 11:55
Brezilya’nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan ve uzun yıllardır kronik su kıtlığıyla mücadele eden Ceará eyaleti, stratejik bir altyapı hamlesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Ceará Su Kuşağı' (CAC) adıyla yürütülen ve bölgenin su kaderini kökten değiştirmesi hedeflenen 145 kilometre uzunluğundaki yapay nehir projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 91’e ulaşan devasa kanal sisteminin 2026 yılının Haziran ayı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Doğal Eğim Avantajı Sayesinde Enerji Maliyetleri Minimum Düzeye İndiriliyor

Mühendislik tasarımıyla öne çıkan proje, Jati Barajı’ndan alınan suyu São Francisco Nehri transpozisyon hattı üzerinden Nova Olinda’daki Cariús Nehri’ne kadar taşıyor. Geniş kanal yapıları, stratejik rezervuarlar ve gelişmiş pompa istasyonlarıyla örülen bu hat, güzergah üzerindeki topoğrafik eğimden azami ölçüde faydalanacak şekilde inşa ediliyor. Suyun çok büyük bir kısmının sadece yerçekimi kuvvetiyle akacak olması, işletme sürecindeki enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. Bu yöntem, projenin uzun vadeli bakım ve yönetim maliyetlerini düşürürken sürdürülebilir bir su yönetim modeline de zemin hazırlıyor.

Kesintisiz Su Arzı ile Bölgedeki Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri Güvence Altına Alınıyor

Yapay nehir sisteminin tamamlanması, bölge ekonomisinin en önemli ayaklarını oluşturan tarım ve hayvancılık sektörleri için hayati bir önem taşıyor. Brezilya’nın en büyük devlet su transfer yatırımlarından biri konumundaki bu proje, tamamen devreye girdiğinde 24 belediyeye doğrudan su ulaştırmayı hedefliyor. Kuraklık nedeniyle iklim şartlarına ve mevsimsel yağışlara bağımlı yaşayan yerel halk, projenin bitimiyle birlikte kalıcı bir su kaynağına kavuşuyor. Düzenli su arzı sayesinde tarımsal üretimde verimliliğin artması ve içme suyu krizinin kalıcı olarak çözülmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
