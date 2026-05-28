Koca Çölü Yenmek İçin 145 Kilometrelik Yapay Nehir İnşa Ettiler: Milyonlara Su Verecek

Mühendislik tasarımıyla öne çıkan proje, Jati Barajı’ndan alınan suyu São Francisco Nehri transpozisyon hattı üzerinden Nova Olinda’daki Cariús Nehri’ne kadar taşıyor. Geniş kanal yapıları, stratejik rezervuarlar ve gelişmiş pompa istasyonlarıyla örülen bu hat, güzergah üzerindeki topoğrafik eğimden azami ölçüde faydalanacak şekilde inşa ediliyor. Suyun çok büyük bir kısmının sadece yerçekimi kuvvetiyle akacak olması, işletme sürecindeki enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. Bu yöntem, projenin uzun vadeli bakım ve yönetim maliyetlerini düşürürken sürdürülebilir bir su yönetim modeline de zemin hazırlıyor.