Artık Sabah Akşam Elektrik Bedava Olacak: Geceleri Elektrik Üretecek Bir Panel Yaptılar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 11:30
Güneş enerjisi teknolojileri genel olarak gündüz kuşağına odaklanırken, Stanford Üniversitesi ve UCLA bünyesinde görev yapan araştırmacılar ezber bozan bir projeye imza attı. Bilim insanları, gece oluşan sıcaklık farkını kullanarak elektrik üretebilen dikkate değer bir enerji sistemi geliştirdi. 'Gece gökyüzü bataryası' olarak tanımlanan bu teknoloji, Dünya’dan uzaya yayılan ısıyı elektriğe dönüştürerek güneş ışığı olmadan da enerji üretmeyi hedefliyor.

Fiziksel prensipler kullanılarak uzayın soğukluğundan enerji elde ediliyor

Sistem, temelinde 'radyatif soğuma' adı verilen fiziksel bir prensiple çalışıyor. Dünya gece boyunca gün içinde depoladığı ısının bir bölümünü uzaya yayıyor. Geliştirilen cihaz ise yeryüzünün sıcak yüzeyi ile uzayın aşırı soğuk ortamı arasındaki bu termal farkı kullanıyor. Araştırma ekibinde yer alan malzeme mühendisi Aaswath Raman ve meslektaşları, gökyüzüne bakan özel yüzeylerin çevresine göre daha fazla soğuduğunu, bu fark sayesinde de termoelektrik jeneratörlerin elektrik üretebildiğini ifade ediyor. Mevcut prototipin küçük bir LED lambayı çalıştırabilecek seviyede enerji sağladığı belirtiliyor.

Geliştirilen yeni teknoloji güneş panellerine alternatif yerine tamamlayıcı konumda bulunuyor

Uzmanlar, bu teknolojinin doğrudan güneş panellerinin yerini almayacağını, ancak gece saatlerinde ek bir enerji kaynağı sağlayacağını vurguluyor. Sistemin özellikle sensörler, küçük elektronik cihazlar, hava durumu istasyonları ve acil durum aydınlatmaları için önemli avantajlar sunabileceği öngörülüyor. Prototip aşamasında alüminyum yüzeyler, termoelektrik modüller ve ısı kaybını azaltan yalıtım malzemeleri gibi düşük maliyetli parçalar tercih ediliyor. Araştırmacılar, yeni nesil sistemlerle birlikte geceleri çok daha yüksek miktarda yenilenebilir enerji üretilmesini ve özellikle şebekeden uzak bölgelerdeki enerji erişim probleminin çözülmesini hedefliyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
