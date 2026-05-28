Artık Sabah Akşam Elektrik Bedava Olacak: Geceleri Elektrik Üretecek Bir Panel Yaptılar

Sistem, temelinde 'radyatif soğuma' adı verilen fiziksel bir prensiple çalışıyor. Dünya gece boyunca gün içinde depoladığı ısının bir bölümünü uzaya yayıyor. Geliştirilen cihaz ise yeryüzünün sıcak yüzeyi ile uzayın aşırı soğuk ortamı arasındaki bu termal farkı kullanıyor. Araştırma ekibinde yer alan malzeme mühendisi Aaswath Raman ve meslektaşları, gökyüzüne bakan özel yüzeylerin çevresine göre daha fazla soğuduğunu, bu fark sayesinde de termoelektrik jeneratörlerin elektrik üretebildiğini ifade ediyor. Mevcut prototipin küçük bir LED lambayı çalıştırabilecek seviyede enerji sağladığı belirtiliyor.