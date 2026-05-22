Şehri Kurtarmak İçin Denize 575 Kilometrelik Duvar Örecekler: 80 Milyar Dolara Mal Olacak

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri arasında yer alan Endonezya’ya bağlı Cava (Java) Adası, tamamen sular altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülke ekonomisinin ana damarını ve kalbini temsil eden bu stratejik bölgeyi kurtarmak adına Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto hükümeti, tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini resmi olarak başlattı. Yaklaşık 80 milyar dolar (2,6 trilyon TL) maliyetle kıyılara inşa edilecek 575 kilometre uzunluğundaki 'Dev Deniz Duvarı', ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik savunma hattı olarak planlanıyor. Tam 15 aşamadan oluşan bu mega proje, sadece yükselen okyanus sularına karşı fiziksel bir set çekmekle kalmayıp aynı zamanda limanlar, havalimanları, sanayi tesisleri ve verimli tarım arazilerinden oluşan 368 milyar dolarlık devasa bir ekonomik gücü de mutlak bir yıkımdan koruma amacı taşıyor.

