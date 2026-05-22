Şehri Kurtarmak İçin Denize 575 Kilometrelik Duvar Örecekler: 80 Milyar Dolara Mal Olacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 15:08
Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri arasında yer alan Endonezya’ya bağlı Cava (Java) Adası, tamamen sular altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülke ekonomisinin ana damarını ve kalbini temsil eden bu stratejik bölgeyi kurtarmak adına Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto hükümeti, tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini resmi olarak başlattı. Yaklaşık 80 milyar dolar (2,6 trilyon TL) maliyetle kıyılara inşa edilecek 575 kilometre uzunluğundaki 'Dev Deniz Duvarı', ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik savunma hattı olarak planlanıyor. Tam 15 aşamadan oluşan bu mega proje, sadece yükselen okyanus sularına karşı fiziksel bir set çekmekle kalmayıp aynı zamanda limanlar, havalimanları, sanayi tesisleri ve verimli tarım arazilerinden oluşan 368 milyar dolarlık devasa bir ekonomik gücü de mutlak bir yıkımdan koruma amacı taşıyor.

Bilimsel Veriler Tehdidin Boyutunu Ortaya Koyuyor

Nisan 2026'da Science Advances dergisinde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, bölgedeki tehlikenin gerçek boyutunu şaşırtıcı bilimsel verilerle gözler önüne serdi. Columbia İklim Okulu bünyesindeki bilim insanlarına göre, Cava Adası’ndaki asıl tehdit sadece küresel ısınmaya bağlı deniz seviyesi artışından kaynaklanmıyor, adanın bizzat kendisi büyük bir hızla çöküyor. Aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu tüketimi ile kontrolsüz kentleşme baskısı, kuzey kıyılarının bazı bölgelerde on yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batmasına yol açıyor. Uzmanlar, 2050 yılına gelindiğinde kıyı bölgelerindeki su baskını riskinin yüzde 85'inin doğrudan bu zemin çökmesi sebebiyle gerçekleşeceğini öngörüyor.

Proje Ekonomik Varlığı ve Güvenliği Korumayı Hedefliyor

Endonezya Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, bu devasa girişimin ülkenin ekonomik varlığını ve ulusal güvenliğini koruma hamlesi olduğunu önemle vurguladı. Lojistik hatlarını, gıda güvenliğini ve milyonlarca yerel insanın yaşamını doğrudan tehdit eden bu mega çöküşe karşı inşa edilecek 575 kilometrelik devasa set, doğayı zorlamanın yaratacağı derin çevresel tartışmaların gölgesinde hayata geçiriliyor. Bu büyük proje, ülkenin kaderini tayin edecek en büyük sınav olarak görülüyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
