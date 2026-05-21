Özgür Özel, Basın Toplantısında Açıklamalar Yaptı: "Bizim Suçumuz AKP'yi Yenmek"

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde:

'Bizim hikayemiz Mayıs 2023'te başladı. Türkiye'yi cumhuriyetin 2. yüzyılında yeniden demokratikleştirmeye çok istekliydik. Bütün Türkiye çok istekliydi ancak o seçimleri kazanamadık. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi.

O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Herkes, 'Bir yolunu bulursam ülkeden gideceğim, bir daha sandığa gitmeyeceğim, mümkünse yurt dışına gideceğim' demeye başlamıştı. CHP'nin özeleştiri yapması ve milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı, yoksa olmayacaktı. Anketler yüzde 12-13 protesto oylar, yüzde 40'ları gösteriyordu. Bu duygu durumu içinde 'Biz CHP değişmelidir'' dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce biz bu görevi üstlendik, bir yola çıktık. Yola çıktığımızda gerekli imzayı dahi bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün bir kampanya boyunca bütün Türkiye'yi gezdik, kazanırsak ne yapacağımızı açık açık paylaştık.'