Özgür Özel, Basın Toplantısında Açıklamalar Yaptı: "Bizim Suçumuz AKP'yi Yenmek"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 23:41
“Mutlak butlan” kararının ardından olağanüstü MYK toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla birlikte son durumu değerlendirdi.

Özel’in, yapacağı açıklamanın ardından genel merkez bahçesinde toplanan vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.

Özgür Özel mutlak butlan kararına karşı ağır ifadeler kullandı.

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde: 

'Bizim hikayemiz Mayıs 2023'te başladı. Türkiye'yi cumhuriyetin 2. yüzyılında yeniden demokratikleştirmeye çok istekliydik. Bütün Türkiye çok istekliydi ancak o seçimleri kazanamadık. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi.

O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Herkes, 'Bir yolunu bulursam ülkeden gideceğim, bir daha sandığa gitmeyeceğim, mümkünse yurt dışına gideceğim' demeye başlamıştı. CHP'nin özeleştiri yapması ve milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı, yoksa olmayacaktı. Anketler yüzde 12-13 protesto oylar, yüzde 40'ları gösteriyordu. Bu duygu durumu içinde 'Biz CHP değişmelidir'' dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce biz bu görevi üstlendik, bir yola çıktık. Yola çıktığımızda gerekli imzayı dahi bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün bir kampanya boyunca bütün Türkiye'yi gezdik, kazanırsak ne yapacağımızı açık açık paylaştık.'

Özgür Özel, AKP'yi yenmelerinin bu yaşananlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak, bizim suçumuz kurulduğu günden beri AKP'yi ilk defa yenmek.

Bize 'Ekrem'i bırak, Ankara merkezli siyaset yap' dediler.

Oturmadım, oturmayacağım o koltukta!

Mutlu, mesut, güvenli muhalefet liderliği koltuğunu reddediyorum!

Ben, partimin adayını Cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak için mücadele ediyorum. Reddediyorum.' dedi. 

Özgür Özel, 77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaparak, 'Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara değil, muhalefette olduğu her günden ızdırap duyan, bu milletin sorunlarını çözecek bir iktidarı kuracak bir genel başkana ihtiyacı var!' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı.

Özgür Özel, 'Makbul muhalefet olmak yerine müesses nizamı karşımıza alıp risk alıyoruz. Emeklinin emekçinin yanında olarak her türlü kirli teklife hayır diyoruz.' dedi.

Bir gazetecinin 'Kılıçdaroğlu aradı mı?' sorusu üzerine Özgür Özel, 'Birçok kişi aradı aralarında Kılıçdaroğlu da var ama henüz dönmedim. Onun AKP yargısının kararıyla geçmişte şanıyla seçildiği koltuğa döneceğini sanmıyorum ama bazı açıklamalar var. Bugün butlan konusunda açıklama yapan bir vekili disipline verdik. Ne diyeceğiz konuşsak? Bayramda bunlar olmasa ben arayacaktım zaten' dedi.

"Yedek parti butlana karşı değil"

Özgür Özel, yedek parti konusunda da 'Kapatılma davasına karşı yaptığımız bir hamleydi. Şu an için böyle bir hamlemiz yok. Kiracılar gider ev sahipleri kalır' yorumunu yaptı. 

Özel son olarak sözlerini 'Pazartesi günü İstinaf'a gitti vekillerimiz 'bayramdan sonra karar verilecek' dediler. Sabah gittiler, haftaya dedik ya dediler. Ama bir haber geldi. Öğleden sonra sorulunca 'karar alındı, sisteme yüklenecek' demeye başladılar. Bir gazeteci TV kanalında karar alındı şu olacak diyor. Mahkeme başkanı 'karar almadık nasıl açıklanacak' diyor. Sonra bir anda karar alındı deniyor.' diyerek noktaladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
