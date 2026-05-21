İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 23 - 24 Mayıs Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 23:58
İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 23 - 24 Mayıs'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 24 Mayıs – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Duru Tiyatro Watergarden

  • 24 Mayıs – Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Sihirli Kütüphane – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 24 Mayıs – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 23 Mayıs – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 23 Mayıs – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

- Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konusu: Sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor ve macera başlıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Sevimli karakterler Kehribar ve Boncuk'un, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir robotun peşine düşmesini konu alıyor. Çocuklara arkadaşlık, yardımlaşma ve keşif duygusunu aşılayan eğlenceli bir yerli yapım.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, istemediği bir kraliyet düğününden kaçarak kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

- Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sihirli Annem evreni, yepyeni bir hikâyeyle sinema salonlarına geri dönüyor. Periler aleminde açılan okulda Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlarken, okulda aniden ortaya çıkan gizemli olaylar işleri karıştırıyor. Hem nostalji yaşamak hem de eğlenceli bir macera izlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Ustoppelig

Konusu: İnsan vücudunun gizemli ve bir o kadar da eğlenceli iç dünyasında geçen sıra dışı bir macerayı konu alıyor. Bir kaya hücresinin merkezine doğru yapılan bu heyecan dolu yolculuk, renkli atmosferi ve dinamik hikâyesiyle çocukların ilgisini çekiyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 23 Mayıs – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 24 Mayıs – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sirk ve Sahne Gösterileri: 

  • 23 Mayıs 12.30 / 16.30 / 20.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

  • 24 Mayıs 15.30 / 19.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

İstanbul Opera ve Baleleri: 

  • 23 Mayıs 12.00 / 14.00 – Kuğu Gölü Çocuk Balesi – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Güneş Sistemine Yolculuk - Rahmi M. Koç Müzesi: Gezegenlerin büyülü dünyasına hoş geldiniz! Bu atölyede çocuklar gezegenleri sadece öğrenmekle kalmıyor, onları boyutlarına göre sıralıyor ve bir “güneş sistemi” maketine dönüştürüyor! Renkli kürelerle boyayarak hazırladıkları bu sistem sayesinde hem astronomiyle tanışıyor hem de evrenin büyüklüğünü kavrıyorlar.

Yaş Grubu: 8–10 Yaş

Gün/Saat: 23 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

Resim ve Drama Atölyesi: Karalamanın Sanat Yolculuğu - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Oyuncu Gamze Dar eşliğinde gerçekleşen bu atölyede çocuklar, önce ellerindeki kalemlerle gözleri kapalıyken hissettiklerini kağıda döküyor. Ardından bu soyut karalamalardan yola çıkarak kendi hikayelerini ve karakterlerini yaratıcı drama ile sahneliyorlar. Sanatın ve oyunun iç içe geçtiği çok yönlü bir gelişim atölyesi.

Yaş Grubu: 4–9 Yaş

Gün/Saat: 24 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
