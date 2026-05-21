500 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Sena YİĞİT
21.05.2026 - 23:21
Bazen hayat kalitemizi artırmak ya da evdeki küçük bir karmaşayı çözmek için büyük paralar harcamamıza gerek kalmaz. Günlük koşturmacada, mutfakta veya araçta işinizi inanılmaz kolaylaştıracak pratik fikirleri bir araya getirdik. Tamamı 500 TL ve altında olan bu işlevsel tasarımları incelemeden geçmeyin!

Bu içerik 21.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ağır mutfak aletlerini ve tezgah üstü eşyaları tek parmakla zahmetsizce hareket ettirin!

Airfryer, kahve makinesi veya ağır saklama kutularını tezgahta kaydırırken zemini çizme derdi bu mini tekerleklerle bitiyor. Altına kolayca yapışan bu çok amaçlı tekerlekler sayesinde en ağır cihazları bile tek hamlede kendinize doğru çekip mutfakta büyük bir hareket özgürlüğü kazanabilirsiniz.

Orret Home Yapışkanlı Çok Amaçlı Mini Mobilya Teker Seti

Yaz sıcaklarında aracınızın içinin fırına dönmesini şemsiye tasarımıyla engelleyin!

Tıpkı normal bir şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp ön cama oturan bu pratik model, direksiyonun ısınmasını önlüyor ve kapı cebine bile sığıyor.

Jouis Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Araç Ön Cam Güneşliği

Sadece 298 TL.

Bagajdaki o oradan oraya savrulan eşyalara kalın keçe şıklığıyla veda edin!

Trafikte ses yapan tüm kalabalığı tek bir yerde toplayan bu keçe organizer, cırt cırtlı tabanı sayesinde bagajda asla yerinden oynamıyor.

Romofy Kalın Keçe Bagaj Organizeri

Fiyatı 279 TL.

En sevdiğiniz spor ayakkabıları çamaşır makinesinde zarar görmeden yıkayın!

Özel koruyucu dokusu ve fermuarlı yapısıyla öne çıkan bu yıkama filesi, ayakkabılarınızın zedelenmeden ve formunu kaybetmeden temizlenmesine yardımcı oluyor.

3lü Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi Seti

Kordon derdi olmadan tek bardaklık ayran, kahve veya yumurtayı hızla çırpın!

Type-C girişli güçlü motoru ve kapaklı tasarımıyla priz arama derdine son veren bu kablosuz mini mikser, mutfak tezgahının her köşesinde veya ofiste harika süt köpükleri ve pratik tarifler hazırlamanızı sağlıyor.

Kiwi KCW-1224 Şarjlı Kablosuz Mini Mikser Süt Köpürtücü

Evinizin havasını anında değiştirecek dokunmatik ve şarjlı bir aydınlatma edinin!

Üstüne hafifçe dokunarak ışık rengini ayarlayabileceğiniz bu şarjlı masa lambası, kablo kalabalığı olmadan evinizde modern ve loş bir köşe yaratıyor.

Dekoratif Şarjlı Dokunmatik Masa Lambası

El ve bilek kaslarını güçlendirirken stres atmak isteyenler için harika bir egzersiz aparatı!

Direnç seviyesini kendinize göre ayarlayabileceğiniz bu kompakt güçlendirici, gün boyu bilgisayar kullananlar ve sporcular için harika bir pratik yardımcı.

Busstier Ayarlanabilir Parmak Egzersiz Aparatı

Yoğun geçen bir günün ardından kaslarınızı rahatlatacak pratik bir masaj deneyimi yaşayın!

Spor sonrası kas tutulmalarına ve omuz ağrılarına titreşimli motoruyla anında müdahale eden bu mini masaj tabancası, taşınabilir boyutuyla her an yanınızda.

Robeve Auhma Masaj Tabancası

Doğa yürüyüşlerinde veya karanlık tamirat işlerinde ellerinizi tamamen özgür bırakın!

Güçlü bataryası ve ayarlanabilir kafa bandıyla bu lamba, ışığı tam olarak baktığınız açıya odaklayarak kamp ve tamirat işlerinde güvenli bir alan sunuyor.

Şarj Edilebilir Kafa Lambası

Yaz sıcaklarında çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz taşınabilir bir serinlik kaynağı!

Katlanabilir tasarımı sayesinde masanızın üstünde de dik durabilen bu USB şarjlı mini vantilatör, hafifliğiyle sıcak günlerde tam bir çanta dostu.

ROBEVE Katlanabilir Taşınabilir El Vantilatörü

Yaz gecelerini kabusa çeviren sineklere karşı güvenli ve hareketli bir çözüm bulun!

Aç kapa düğmesiyle kontrol edilen elektrikli şarjlı raket tasarımı, evde veya balkonda rahatsız edici sineklere anında müdahale etmenizi sağlarken güvenli katmanlı korumasıyla da rahat bir kullanım sunuyor.

Sadece 300 TL.

Sinek Raketi Sivrisinek Öldürücü Raket

Gece karanlığında yönünüzü bulmanızı sağlayacak akıllı bir gece lambası edinin!

Sadece karanlıkta ve bir hareket algıladığında otomatik olarak devreye giren bu fotoselli lamba, yumuşak ışığıyla uykunuzu kaçırmadan güvenle yürümenizi sağlıyor.

Orret Home Otomatik Fotoselli Akıllı Gece Lambası

