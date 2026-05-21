article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Giyim
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? 21 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 21 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 12:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haftanın en hareketli alışveriş gününde sepetleri dolduracak çok satan ürünler belli oldu! Bugün mutfaktan teknolojiye, modadan kişisel bakıma kadar herkesin sepetine eklediği en popüler ürünleri tek bir yerde topladık. Bize özel kodların ve yılın en düşük fiyatlarının havada uçuştuğu bu listeyi incelemeden bugünü kapatmayın!

Bu içerik 21.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Animal Joy protein pankek bize özel onedio15 koduyla çok satanlarda!

Animal Joy protein pankek bize özel onedio15 koduyla çok satanlarda!

Güne sağlıklı ve yüksek proteinli bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi olan bu pankek karışımı, sepet aşamasında kullanacağınız onedio15 kodu sayesinde sadece 424,15 TL'ye geliyor.

Animal Joy Protein Pankek

Mjcare soyulan ayak peeling maskesi %45 indirimle karşımızda!

Mjcare soyulan ayak peeling maskesi %45 indirimle karşımızda!

Yaza girmeden önce ayak bakımını evde pratik şekilde halletmek isteyenlerin sepetinden düşmeyen bu ikili popüler bakım maskesi, net %45 indirimli fiyatıyla bu hafta çok satanlar listesinde üst sıralarda.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li

Fropie kakaolu fındık kreması günün en popüler lezzet alternatifi oldu!

Fropie kakaolu fındık kreması günün en popüler lezzet alternatifi oldu!

Temiz içerikli ve sağlıklı atıştırmalık arayanların ilk tercihi olan bu lezzetli krema, günün en çok talep gören ve sepetleri tatlandıran popüler gıda ürünleri arasında yer alıyor. 

Fropie Kakaolu Fındık Kreması

Void nakışlı premium oversize hoodie koleksiyona özel tek fiyatla geldi!

Void nakışlı premium oversize hoodie koleksiyona özel tek fiyatla geldi!

Markanın 5. yıl koleksiyonuna özel olarak seçilen bu tarz ve kalın dokulu premium hoodie, kısa süreliğine sadece 555 TL'lik sabit fiyatıyla gardırobunu yenilemek isteyenleri bekliyor.

VOID Nakışlı Premium Oversize Hoodie

Samsung Galaxy A37 akıllı telefon yılın en düşük fiyatıyla listede!

Samsung Galaxy A37 akıllı telefon yılın en düşük fiyatıyla listede!

Lavanta moru rengi, 256GB hafızası, 8GB RAM'i ve 6 nesil işletim sistemi güncelleme garantisiyle öne çıkan bu güçlü model, %9 indirim fırsatıyla 25.589,00 TL yerine 23.324,00 TL'ye düşerek teknoloji kategorisinin yıldızı oldu.

Samsung Galaxy A37 5G Android Akıllı Telefon

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Casio erkek kol saati son 30 günün en düşük fiyatında!

Casio erkek kol saati son 30 günün en düşük fiyatında!

Kahverengi deri kordonu ve zamansız tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu klasik yetişkin saati, %20 indirim fırsatıyla 1.641,01 TL yerine 1.308,90 TL'lik harika fiyatıyla sepetlerde yerini alıyor.

Casio MTP-V001GL-9BUDF Erkek Kol Saati

Orijinal Ugg bot çok satanlarda 1. sırada ve yılın en düşük fiyatında!

Orijinal Ugg bot çok satanlarda 1. sırada ve yılın en düşük fiyatında!

Kış yatırımını şimdiden ucuza getirmek isteyenlerin kapıştığı taba renkli bu ikonik mikro model, tam %40 dev indirim avantajıyla 10.999,00 TL yerine 6.600,00 TL'ye gerileyerek günün en büyük bombası oldu.

UGG W CLASSIC MICRO Chestnut Kadın Bot

Clinique Almost Lipstick Honey rujlar sepette özel kodla çok ucuz!

Clinique Almost Lipstick Honey rujlar sepette özel kodla çok ucuz!

Dudakların doğal rengiyle bütünleşen bu efsane ruj, tüm ürünlerde geçerli %30'a varan indirimin üzerine uygulanan MS400 koduyla birlikte 1.539 TL yerine sadece 1.097 TL'ye geliyor.

Clinique Almost Lipstick Honey Ruj

Cosmed çift aşamalı temizleme yağında çifte sepet avantajı başladı!

Cosmed çift aşamalı temizleme yağında çifte sepet avantajı başladı!

Atopia temizleme yağıyla bilinen Cosmed markası hem 1200 TL alışverişe 200 TL ekstra sepet indirimi sunuyor hem de çok satanlarda 3 al 2 öde fırsatıyla stoklanmayı bekliyor.

Cosmed 1200 TL alışverişe 200 TL ekstra sepet indirimi!

Los Ojos lazer kesim ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim başladı!

Los Ojos lazer kesim ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim başladı!

Dar kıyafetlerin ve taytların altında asla belli olmayan, lazer kesim yüksek bel görünmez boxer modeli sepet avantajıyla iç giyim kategorisinin en popüler tercihi oldu.

Los Ojos Lazer Kesim Yüksek Bel Görünmez Boxer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Note Cosmetics ürünlerinde sepette net %50 indirim fırsatı var!

Note Cosmetics ürünlerinde sepette net %50 indirim fırsatı var!

Günün en çok ilgi gören makyaj kampanyasında, içeriğindeki SPF 50 korumasıyla cilt tonunu kusursuzca eşitleyen ve sağlıklı bir parlaklık sunan popüler krem markanın en çok satan yıldızı oldu.

Note Cosmetics 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50

Penti 24 Hours sütyenlerde tek fiyat 799 TL.

Penti 24 Hours sütyenlerde tek fiyat 799 TL.

Gün boyu konfor ve rahatlık arayan kadınların vazgeçilmezi olan bu popüler sütyen serisi, mayıs ayına özel dev kampanya kapsamında sepet aşamasında net 799 TL'lik tek fiyat avantajıyla satılıyor.

Penti 24 Hours Sütyenlerde Tek Fiyat 799 TL!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın