30 Yıl Devlete Hizmet Eden Memura Büyük Şok: Ne Ev Alabiliyor Ne Torun Okutabiliyor!

Türkiye’de emeklilik sistemi artık sadece her ay bankamatikten çekilen maaş tartışmalarıyla açıklanabilecek sınırları çoktan aştı. Resmi rakamlar ve piyasa gerçekleri, emeklilik hayali kuran kamu personelinin moralini bozuyor. Bugün 30 yılını doldurmuş bir teknik personelin alabileceği emekli ikramiyesi yaklaşık 1 milyon 49 bin TL seviyesinde kalıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre üniversite mezunu düz bir memurun ikramiyesi 1 milyon 217 bin TL’yi bulurken; öğretmen, hemşire, avukat ve şube müdürü gibi geniş bir kamu kesiminin 30 yıllık hizmet karşılığı alabildiği toplu para ise ancak 1 milyon 488 bin TL’ye ulaşıyor.

Bürokrasinin üst kademelerinde de durum çok farklı değil; başmüfettiş 1 milyon 513 bin TL, kaymakam 1 milyon 642 bin TL, genel müdür 1 milyon 827 bin TL, vali ise yaklaşık 1 milyon 940 bin TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

İlk bakışta milyonu aşan bu tutarlar kulağa yüksek gelebilir ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık. Aynı dönemde İstanbul’da ortalama bir konutun değeri 7 milyon TL sınırına dayandı. Ankara’da ortalama ev fiyatları 4,5 milyon TL, İzmir’de 6 milyon TL, Bursa’da ise 4,4 milyon TL civarında seyrediyor.