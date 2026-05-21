30 Yıl Devlete Hizmet Eden Memura Büyük Şok: Ne Ev Alabiliyor Ne Torun Okutabiliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 10:50
2026 yılı itibarıyla kamu çalışanlarının aldığı emekli ikramiyeleri ile özellikle büyükşehirlerdeki yaşam ve barınma giderleri karşılaştırıldığında, ortaya çıkan tablo adeta akıllara durgunluk veriyor. Geçmiş yıllarda bir memurun emekli olduğunda rahatlıkla bir ev alıp, üstüne çocuklarını evlendirebildiği o günler artık geride kaldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, memurun emekli olunca yaşadığı şoku anlattı.

Kaynak: Dünya gazetesi

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatında 'büyükşehir' krizi.

Türkiye’de emeklilik sistemi artık sadece her ay bankamatikten çekilen maaş tartışmalarıyla açıklanabilecek sınırları çoktan aştı. Resmi rakamlar ve piyasa gerçekleri, emeklilik hayali kuran kamu personelinin moralini bozuyor. Bugün 30 yılını doldurmuş bir teknik personelin alabileceği emekli ikramiyesi yaklaşık 1 milyon 49 bin TL seviyesinde kalıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre üniversite mezunu düz bir memurun ikramiyesi 1 milyon 217 bin TL’yi bulurken; öğretmen, hemşire, avukat ve şube müdürü gibi geniş bir kamu kesiminin 30 yıllık hizmet karşılığı alabildiği toplu para ise ancak 1 milyon 488 bin TL’ye ulaşıyor. 

Bürokrasinin üst kademelerinde de durum çok farklı değil; başmüfettiş 1 milyon 513 bin TL, kaymakam 1 milyon 642 bin TL, genel müdür 1 milyon 827 bin TL, vali ise yaklaşık 1 milyon 940 bin TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

İlk bakışta milyonu aşan bu tutarlar kulağa yüksek gelebilir ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık. Aynı dönemde İstanbul’da ortalama bir konutun değeri 7 milyon TL sınırına dayandı. Ankara’da ortalama ev fiyatları 4,5 milyon TL, İzmir’de 6 milyon TL, Bursa’da ise 4,4 milyon TL civarında seyrediyor.

İkramiyeler evin ancak küçük bir odasına yetiyor.

Bu çarpıcı tabloya göre, ömrünü eğitime adamış bir öğretmenin ya da sağlık dağıtan bir hemşirenin 30 yıllık emeğinin karşılığı;

  • İstanbul’da ortalama bir evin ancak yüzde 20’sine,

  • Ankara’da yaklaşık yüzde 30’una,

  • İzmir’de yaklaşık yüzde 25’ine,

  • Bursa’da ise ancak yüzde 33’üne yetiyor.

Bir devlet memuru tam 30 yıl boyunca her sabah işine gidiyor, kamu hizmeti üretiyor, vergisini kuruşu kuruşuna ödüyor; fakat emeklilik gününde devletinden aldığı toplu ödeme bir konutun peşinatına bile yetmiyor. Dahası, özel okulların yıllık ücretlerinin 1 milyon TL'yi bulduğu günümüzde, bu ikramiye bir torunun sadece tek bir eğitim dönemi masrafını anca ucu ucuna karşılıyor.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün asgari ücretle çalışan bir işçi, aynı işyerinde 25 yıl çalışıp kıdem tazminatına hak kazanarak ayrıldığında yaklaşık 825 bin TL kı­dem tazminatı alabiliyor. Yaklaşık 297 bin TL brüt maaş alan bir ça­lışan, 25 yıl aynı işyerinde çalışsa bile kıdem tazminatı tavanına takıldığı için yaklaşık 1 milyon 623 bin TL kıdem tazminatı alabiliyor.

Yani maaşı 9 kat yüksek olan bir çalışanın aldığı kıdem tazminatı yalnızca yaklaşık iki kat artabiliyor.

Bir dönem emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı;

-Ev almak,

-Çocuk okutmak,

-Emeklilik dönemini güvence altına almak için önemli birikimlerdi.

Bugün ise yüksek enflasyon, konut fiyatla­rındaki sert yükseliş, eğitim giderleri ve gelir­lerin aynı hızda artmaması nedeniyle bu öde­meler reel anlamda hızla eriyor.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
