Hobiyi İşe Çevirmenin Motivasyonu Yok Eden “Aşırı Gerçeklendirme” Etkisi

Psikolojide aşırı gerçeklendirme etkisi, bir işi sırf keyif aldığı için yapan kişinin dış ödüller devreye girince eski motivasyonunu kaybetmesi durumunu ifade ediyor. Yani insan başlangıçta içinden geldiği için yaptığı bir şeyi, para, başarı, prim ya da beğeni baskısıyla yapmaya başladığında o doğal heyecan azalabiliyor. Mesela biri yıllarca keyif için fotoğraf çekebilir ama bunu işe çevirdiğinde aynı kameraya farklı gözle bakmaya başlayabilir. Çünkü performans, beklenti ve sonuç baskısı oluşur. Beyin de bunu özgür aktivite yerine zorunlu görev olarak algılamaya başlayabiliyor. Detaylarına tek tek bakalım...