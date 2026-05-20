article/comments
article/share
Haberler
Finans
Güncel Otomobil Fiyatlarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

etiket Güncel Otomobil Fiyatlarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 14:01

Türkiye’de otomobil fiyatları artık hava durumu gibi… Sabah başka, akşam başka! Bir gün “Bu fiyata alınır” dediğin araba ertesi hafta küçük bir daire fiyatına yaklaşabiliyor. Vergiler, döviz kuru, sıfır araç krizi, ikinci el piyasası derken otomobil dünyası tam anlamıyla bir bilgi savaşına dönüştü.

Peki sen bu savaşın neresindesin? Gerçekten güncel otomobil fiyatlarını takip eden biri misin, yoksa hâlâ “Clio ne kadar olabilir ki ya?” diye düşünüp hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyenlerden misin? 

Hazırsan kemerini bağla. Çünkü bu testin sonunda ya otomobil piyasasının gizli uzmanı olduğunu öğreneceksin… ya da bir süredir 2019 fiyatlarında yaşadığını.

Not: Fiyatlar Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Günümüzde sıfır bir Fiat Egea sedan için hangi fiyat aralığı daha gerçekçi olur?

1. Günümüzde sıfır bir Fiat Egea sedan için hangi fiyat aralığı daha gerçekçi olur?

2. Sıfır bir Tesla Model Y için aşağıdaki fiyatlardan hangisi daha gerçekçidir?

3. Günümüzde bazı sıfır otomobillerin fiyatı küçük bir daire fiyatına yaklaşabiliyor mu?

4. Sence sıfır bir BMW 5 Serisi bugün yaklaşık hangi seviyelerden başlar?

4. Sence sıfır bir BMW 5 Serisi bugün yaklaşık hangi seviyelerden başlar?

5. Günümüzde bir Hyundai i20 için hangi fiyat aralığı doğrudur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cam tavan gibi donanımlar araç fiyatını yüz binlerce lira artırabilir mi?

7. Sıfır bir Volkswagen Golf için hangi fiyat seviyesi daha mantıklıdır?

7. Sıfır bir Volkswagen Golf için hangi fiyat seviyesi daha mantıklıdır?

8. Sence sıfır bir Mercedes-Benz C-Serisi bugün yaklaşık hangi fiyat seviyelerindedir?

9. Peki son olarak, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi gibi özellikler genellikle üst paketlerde mi bulunur?

Sen gizli galerici seviyesine ulaşmışsın!

Sen artık otomobil fiyatlarını sadece takip etmiyorsun; piyasayı adeta yaşıyorsun. Hangi aracın ne kadar olduğunu, hangi donanımın fiyatı uçurduğunu ve döviz yükseldiğinde hangi markanın zam yapacağını tahmin edebilecek seviyedesin.

Muhtemelen arkadaş ortamında biri araç fiyatı söylediğinde yok artık diyenlere sakin şekilde aslında o fiyat normal diyorsun. Ve işin korkutucu kısmı şu: Haklı oluyorsun.

Senin için ilan siteleri artık sosyal medya gibi olmuş olabilir. Fiyat analiz ediyor, kampanya takip ediyor ve araç piyasasını ekonomiden bağımsız düşünmüyorsun. Tebrikler, sen bu testin otomotiv gurususun.

Piyasayı biliyorsun ama hala şok oluyorsun!

Sen otomobil piyasasına tamamen yabancı değilsin. Güncel fiyatlardan haberdarsın ama bazı rakamları görünce içinden hâlâ bu kadar olamaz sesi yükseliyor.

Aslında bu oldukça normal. Çünkü Türkiye’de otomobil fiyatları son yıllarda birçok insanın gerçeklik algısını zorladı. Küçük şehir otomobillerinin bile milyon seviyelerine yaklaşması herkesi şaşırtıyor.

Yine de sen piyasayı takip etmeye devam edenlerdensin. Kampanyalara bakıyor, fiyat analiz ediyor ve belki doğru zamanı yakalarım umudunu tamamen kaybetmiyorsun.

Sen hala 2020 fiyatlarında yaşıyorsun!

Senin zihnindeki otomobil fiyatlarıyla gerçek dünya arasında küçük değil, devasa bir fark olabilir. Bir aracın güncel fiyatını duyunca birkaç saniyeliğine hayatı sorguluyor olabilirsin.

Muhtemelen sen hâlâ 700 bine çok iyi araba bulunur düşüncesindesin. Ve dürüst olmak gerekirse bu seni kötü biri yapmıyor. Sadece otomobil piyasasının ne kadar hızlı değiştiğini henüz tam kabul edememişsin.

Ama artık gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Çünkü günümüz otomobil piyasası eski fiyatlara nostaljiyle bakılan bir döneme dönüştü.

Sen ruh sağlığını seçip toplu taşımaya geçmişsin!

Sen otomobil fiyatlarını takip etmek yerine mental sağlığını korumayı tercih etmişsin. Ve bu, günümüz şartlarında oldukça mantıklı bir seçim olabilir.

Muhtemelen araç fiyatlarını görünce direkt sekmeyi kapatıyor, Toplu taşıma da sonuçta gidiyor diyerek hayatına devam ediyorsun. Otomobil piyasasıyla kavga etmek yerine ekonomik huzuru seçmişsin.

Ama dürüst ol: Gece herkes uyurken hâlâ araç videoları izliyor ve bir gün ben de alacağım hayali kuruyorsun. Merak etme… bu ülkede milyonlarca kişi aynı şeyi yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın