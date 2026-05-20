İzmir'de Temizlediği Klimanın İçinden Onlarca Yarasa Fırlayan Klima Teknisyeni Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 14:09 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 14:11

Klimaların iç üniteleri, karanlık, korunaklı ve dış dünyadan izole yapıları nedeniyle özellikle kış aylarında vahşi doğadaki küçük memeliler ve kuşlar için ideal bir sığınak haline gelebiliyor. Uzun süre çalıştırılmayan cihazların dış ünite bağlantı boşluklarından içeri sızan yarasalar, burayı kalıcı bir yuvaya dönüştürerek hızla çoğalabiliyorlar. 

İzmir'de kavurucu yaz sıcakları bastırmadan önce rutin klima temizliği yapmak için bir eve giden genç teknisyen, hayatının en sıra dışı ve zorlu mesai günlerinden birini yaşadı. Rutin bir filtre temizliği veya gaz kontrolü beklentisiyle klimanın kapağını açan usta, iç ünitenin arkasına gizlenmiş devasa bir koloniyi fark ettiğinde neye uğradığını şaşırdı. Cihazın her bir köşesinden adeta dalga dalga fırlayan düzinelerce yarasa, odanın içinde kontrolsüzce uçuşmaya başlayınca sıradan bir servis hizmeti anında bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. O anlar klima temizleme hazırlığı yapanları bir hayli endişelendirdi.

Klimaların iç ünitelerinin davetsiz misafirler tarafından birer yuvaya dönüştürülmesini engellemek, aslında alacağınız birkaç basit fiziksel önlemle oldukça kolay;

  • Duvar Boşluklarını Kapatın: Klimanın dış üniteyle bağlantısını sağlayan boruların geçtiği duvar deliklerini kontrol edin. Zamanla aşınan bu açıklıkları sızdırmaz montaj köpüğü, silikon veya dayanıklı yalıtım süngerleriyle tamamen kapatarak yarasaların içeri sızmasını engelleyin.

  • Metal Koruyucu Tel Kullanın: Dış ünitenin arkasında yer alan hava menfezlerine ve boru çıkışlarına ince gözenekli metal koruyucu teller takın. Bu teller, küçük memelilerin cihazın mekanik aksamına girmesini fiziksel olarak imkansız hale getirir.

  • Koruyucu Klima Kılıfı Takın: Klimaların uzun süre kullanılmadığı kış aylarında, dış üniteyi koruyucu özel klima kılıflarıyla sarın. Böylece cihazı sezon dışı dönemlerde tamamen korunaklı tutmuş olursunuz.

  • Profesyonel Periyodik Bakım Yaptırın: Yaz sezonu başlamadan önce cihazı çalıştırmadan profesyonel destek alın. Uzman bir klima servisine iç ve dış üniteyi dezenfektanlı solüsyonlarla temizleterek olası yuvalanmaları erkenden tespit edin.

  • Koku Caydırıcıları Yerleştirin: Yarasaların hassas koku duyularını rahatsız etmek için ünitelerin yakın çevresine amonyak, naftalin veya çamaşır suyuna batırılmış bezler asarak onları doğal yollarla uzaklaştırın.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
