İzmir'de Temizlediği Klimanın İçinden Onlarca Yarasa Fırlayan Klima Teknisyeni Zor Anlar Yaşadı

Klimaların iç üniteleri, karanlık, korunaklı ve dış dünyadan izole yapıları nedeniyle özellikle kış aylarında vahşi doğadaki küçük memeliler ve kuşlar için ideal bir sığınak haline gelebiliyor. Uzun süre çalıştırılmayan cihazların dış ünite bağlantı boşluklarından içeri sızan yarasalar, burayı kalıcı bir yuvaya dönüştürerek hızla çoğalabiliyorlar.

İzmir'de kavurucu yaz sıcakları bastırmadan önce rutin klima temizliği yapmak için bir eve giden genç teknisyen, hayatının en sıra dışı ve zorlu mesai günlerinden birini yaşadı. Rutin bir filtre temizliği veya gaz kontrolü beklentisiyle klimanın kapağını açan usta, iç ünitenin arkasına gizlenmiş devasa bir koloniyi fark ettiğinde neye uğradığını şaşırdı. Cihazın her bir köşesinden adeta dalga dalga fırlayan düzinelerce yarasa, odanın içinde kontrolsüzce uçuşmaya başlayınca sıradan bir servis hizmeti anında bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. O anlar klima temizleme hazırlığı yapanları bir hayli endişelendirdi.

KAYNAK