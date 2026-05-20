2026 – 2028 Türkiye'nin Kaderi Değişiyor mu?

Herkes yaşanacakları konuşacak! Ne olduğunu söylememe bile gerek yok, zaten olduğu zaman AMAN ALLAHIM CAN AYDOĞMUŞ’UN DEDİĞİ BUYMUŞ! Diyeceksiniz!

Ben dediğim buydu dememe bile gerek kalmayacak, çünkü zaten anlaşılacak!

Olmadık olacak, yaşanmadık, yaşanacak!

Jüpiter 2026 Haziran ile 2027 Haziran arası Türkiye’nin maddi konularla ilgili çok iyi şeyler yaşayacağı bir süreç kendini gösterecek.

Örnek olarak:

Türkiye’ye büyük yatırımlar yapılacak

Türkiye’ye dünyanın her yerinden para yağacak

Türkiye Dubai gibi dünyanın en zenginlerinin para merkezi olmaya başlayacak

Türk parası değerlenecek

Türkiye’deki insanlar maddi ve parasal konuları özetle ekonomik olarak daha rahat bir döneme adım atacaklar.

Devletin parası artacak ve devlet yönetimi ekonomik konuların üstünde dünyada çok daha fazla söz sahibi olacak.

Vergi afları genişleyerek ve artarak gelecek

Zaten 2026 Hazirandan itibaren parasal konularla ilgili parasal olarak pozitif etkiler başlayacağı için, 2026 Hazirandan itibaren başlayarak 2027 Haziran ayına kadar parasal konularla ilgili maddi ve parasal konularla ilgili rahatlama, özgürleşme, hafifleme ve birbirinden iyi yönde gelişmeler kendini gösterebilir. Bu gelişmeler vergi affı, borç affı, kredi ve kredi kartı affı, maaş veya çeşitli gelirlerde artış gibi farklı açılardan iyi haberler olabilir. Lakin kimse bana 2026 Haziran ayına girer girmez hani iyi olacaktı diye yazmaya başlamasınlar çünkü bazen en başta bazende sonda hatta sonra birkaç ay sonra bile etki tam olarak kendini gösterebilir.

Türkiye’nin iyi yönde kaderi değişiyor ve Türkiye’nin yükseliş süreci devam ediyor.