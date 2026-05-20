Türkiye’de Tarihi Süreç Başlıyor, Yer Yerinden Oynayacak! Bahis Oynayan Kulüp Başkanları İçin Düğmeye Basıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde son beş yıl içinde görev almış tüm kulüp başkanları ve yöneticiler için resmi olarak harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan özel bir protokol doğrultusunda, sayısı 5 bini bulan yöneticinin T.C. kimlik numaraları üzerinden Spor Toto Teşkilatı aracılığıyla kapsamlı bir tarama yapılacak. Kulüpleri asıl endişelendiren durum ise soruşturmanın ucunun takımın ligdeki kaderine dokunması. Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre, bir başkanın ya da yöneticinin kendi takımı aleyhine bahis yapması şike suçu kapsamında değerlendirilecek. Bu kural ihlalinin kanıtlanması halinde faturayı doğrudan kulüp ödeyecek ve söz konusu takım bir alt lige düşürülecek.

Geçtiğimiz ekim ayında ilk olarak hakemlerin odağa alınmasıyla başlayan bu süreç, zamanla futbolcular, teknik heyetler ve kulüp çalışanlarını da kapsayarak yaklaşık 20 bin kişilik devasa bir listeye dönüşmüştü. Mevcut kurallar çerçevesinde bir futbolcunun veya antrenörün yasa dışı bahis eylemleri bireysel suç kabul edilip kulübü doğrudan tehlikeye atmazken, yönetim kademesindeki isimler için uygulanan katı yaptırımlar futbol camiasında adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na tamamen uygun bir zeminde yürütülen bu devasa bilgi taramasının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Türk futbolunda dengeleri tamamen değiştirecek olan bu adımların, sadece kişilerin değil, köklü kulüplerin de geleceğini belirleyeceği ifade ediliyor.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı açıklamada Süper Lig’de bir kulüp başkanının 70 milyon lira tutarında bahis oynadığını söylerken, “9,75 TL’lik kupon yapan futbolculara adli süreçleri beklemeden ceza verdiyseniz, 60-70 milyonluk bahis oynayan kulüp başkanının cezasını da talimatlar gereği ligden düşürerek vermelisiniz. Bu başkanın ismini ben biliyorum” dedi.