Nobel Ödüllü Yazar Son Romanında Yapay Zeka Kullandığını İtiraf Etti

Ünlü yazar Polonya yerel basınına yeni romanı hakkında konuştu. II. Dünya Savaşı sonrası geçen romanda Tokarczuk yapay zekayı şu şekilde kullandığını anlattı:

Karakterlerin bir dans etkinliğinde dinleyebileceği eski şarkıları soran yazar 'Tatlım, bunu nasıl güzel geliştirebiliriz?' diye AI'ye fikirler sorduğunu ve beyin fırtınası yaptığını öne sürdü.

Yapay zeka araçlarının kurguda avantaj sağladığını söyleyen Nobel ödüllü yazar ekonomik verilerde aynı yapay zeka araçlarının halüsinasyona girdiğini belirtti.

Roman henüz piyasaya çıkmadığı için okuyucular bir kıyas yapamamış olsa da olay Polonya basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'İnsanlar ChatGPT'nin yazdığı bir şeye mi para ödeyecek?' sorularını sorarken bazı kullanıcılar da sanatta yapay zekadan katkı almanın doğal olduğunu öne sürdü.