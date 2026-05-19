article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nobel Ödüllü Yazar Son Romanında Yapay Zeka Kullandığını İtiraf Etti

Nobel Ödüllü Yazar Son Romanında Yapay Zeka Kullandığını İtiraf Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.05.2026 - 00:18

Polonyalı 2018 Nobel sahibi yazar Olga Tokarczuk, son romanında yapay zeka kullandığını itiraf etti. Yazar romanın tamamında yapay zeka kullanmadığını sözlerine eklese de bu itiraf edebiyat dünyasında tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde, Koşucular gibi kitaplarıyla 2018 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Polonyalı yazar Tokarczuk'tan ilginç bir itiraf geldi.

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde, Koşucular gibi kitaplarıyla 2018 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Polonyalı yazar Tokarczuk'tan ilginç bir itiraf geldi.

Ünlü yazar Polonya yerel basınına yeni romanı hakkında konuştu. II. Dünya Savaşı sonrası geçen romanda Tokarczuk yapay zekayı şu şekilde kullandığını anlattı:

Karakterlerin bir dans etkinliğinde dinleyebileceği eski şarkıları soran yazar 'Tatlım, bunu nasıl güzel geliştirebiliriz?' diye AI'ye fikirler sorduğunu ve beyin fırtınası yaptığını öne sürdü.

Yapay zeka araçlarının kurguda avantaj sağladığını söyleyen Nobel ödüllü yazar ekonomik verilerde aynı yapay zeka araçlarının halüsinasyona girdiğini belirtti.

Roman henüz piyasaya çıkmadığı için okuyucular bir kıyas yapamamış olsa da olay Polonya basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'İnsanlar ChatGPT'nin yazdığı bir şeye mi para ödeyecek?' sorularını sorarken bazı kullanıcılar da sanatta yapay zekadan katkı almanın doğal olduğunu öne sürdü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın