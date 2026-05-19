81 İle Talimat Gönderildi, Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Bazı Gıdalar Tarihi Geçse de Satılabilecek!

Bakanlık, alışveriş yaparken sıkça karıştırılan 'Son Tüketim Tarihi' (STT) ile 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' (TETT) arasındaki farkı hatırlatarak, esnafa ve marketlere yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Alınan karara göre, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tezgahlarda yer alması tamamen yasaklandı. Buna karşın, sadece kalitesi azalan ancak bozulmayan bazı ürünlerin satışına ise çok sıkı kurallarla izin verilecek.

Yeni düzenlemenin detaylarına göre makarna, un, çay, pirinç ve kahve gibi uzun süre dayanabilen gıdalar, üzerlerindeki tavsiye edilen tarih geçse bile hemen çöpe atılmayacak. Bu ürünler, marketlerin içinde normal gıdalardan tamamen bağımsız, özel olarak hazırlanan ayrı reyonlarda müşteriyle buluşacak. Tüketiciler, bu raflardaki ürünlerin tarihinin geçtiği konusunda açıkça bilgilendirilecek. Ancak bu esneklik, her ürün için geçerli olmayacak; süt, et, peynir ve tavuk gibi çabuk bozulan ve mikrop üretebilen riskli gıdaların tarihi bir gün bile geçse kesinlikle satılamayacak.

Bakanlık, kurallara uymayan işletmelere karşı çok sert önlemler almaya hazırlanıyor. 81 ildeki müdürlüklere gönderilen resmi yazıyla birlikte, marketlerdeki özel reyonların sıkı bir şekilde denetlenmesi istendi. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numuneler alarak laboratuvarlarda inceleyecek. Yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen ya da kurallara aykırı davranan işletmelere çok ağır para cezaları kesilecek ve bu riskli ürünlerin tamamına el konulacak.