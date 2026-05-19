81 İle Talimat Gönderildi, Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Bazı Gıdalar Tarihi Geçse de Satılabilecek!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 07:19

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki tarih etiketlerine yönelik denetimleri sıkılaştırarak 81 ile yeni bir talimat gönderdi. Bakanlık, son tüketim tarihi biten ürünlerin satışını tamamen yasaklarken, tavsiye edilen tüketim tarihi geçen uzun ömürlü gıdaların ise sadece özel ayrılmış reyonlarda satılmasına izin verileceğini açıkladı.

Türkiye'de her yıl tonlarca yiyeceğin çöpe gitmesini engellemek amacıyla uygulanan gıda kurallarına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çok net sınırlar getirildi.

Bakanlık, alışveriş yaparken sıkça karıştırılan 'Son Tüketim Tarihi' (STT) ile 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' (TETT) arasındaki farkı hatırlatarak, esnafa ve marketlere yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Alınan karara göre, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tezgahlarda yer alması tamamen yasaklandı. Buna karşın, sadece kalitesi azalan ancak bozulmayan bazı ürünlerin satışına ise çok sıkı kurallarla izin verilecek.

Yeni düzenlemenin detaylarına göre makarna, un, çay, pirinç ve kahve gibi uzun süre dayanabilen gıdalar, üzerlerindeki tavsiye edilen tarih geçse bile hemen çöpe atılmayacak. Bu ürünler, marketlerin içinde normal gıdalardan tamamen bağımsız, özel olarak hazırlanan ayrı reyonlarda müşteriyle buluşacak. Tüketiciler, bu raflardaki ürünlerin tarihinin geçtiği konusunda açıkça bilgilendirilecek. Ancak bu esneklik, her ürün için geçerli olmayacak; süt, et, peynir ve tavuk gibi çabuk bozulan ve mikrop üretebilen riskli gıdaların tarihi bir gün bile geçse kesinlikle satılamayacak.

Bakanlık, kurallara uymayan işletmelere karşı çok sert önlemler almaya hazırlanıyor. 81 ildeki müdürlüklere gönderilen resmi yazıyla birlikte, marketlerdeki özel reyonların sıkı bir şekilde denetlenmesi istendi. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numuneler alarak laboratuvarlarda inceleyecek. Yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen ya da kurallara aykırı davranan işletmelere çok ağır para cezaları kesilecek ve bu riskli ürünlerin tamamına el konulacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
