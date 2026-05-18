Manifest Çıtayı Arşa Çıkardı: Dünya Yıldızlarının Organizatörüyle El Sıkıştılar!

Manifest kızları, daha BIG5 döneminden beri “Bu ekip çok başka yerlere gidecek” hissini izleyen herkese geçirmeyi başarmıştı. O yarışmadan çıkan sıradan bir müzik grubu olmadıkları ise daha ilk şarkılarından belliydi. Sueda, Mina, Lidya, Hilal, Zeynep ve Esin; yalnızca sesleriyle değil sahne enerjileri, dans performansları, stilleri ve kendi aralarındaki inanılmaz uyumla kısa sürede yepyeni bir fan kitlesi yarattı. “Zamansızdık”, “Arıyo”, “Snap”, “Yaşanacaksa” ve son dönemde sosyal medyayı ele geçiren “Hileli” gibi şarkıları milyonlarca dinlenmeye ulaşırken Manifest, Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen “gerçek girlband” açığını resmen kapattı.

Özellikle son aylarda attıkları hamlelerle “Biz globale oynuyoruz” mesajını açık açık veren kızlar, geçtiğimiz günlerde Dua Lipa ve ailesinin düzenlediği Sunny Hill Festival kadrosuna dahil olmalarıyla hepimizin göğsünü kabartmıştı. Daha önce aynı festivalde Edis sahne almış olsa da Manifest’in bu kadroda yer alması sosyal medyada bambaşka bir heyecan yaratmıştı. Üstelik son birkaç gündür Ülker Arena’da verdikleri konserlerle de resmen gövde gösterisi yapıyorlar! Sahne enerjileri, canlı performansları, dansları ve seyirciyi çıldırtan atmosferleriyle Manifest kızları tarihi resmen baştan yazıyor.