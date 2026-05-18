Manifest Çıtayı Arşa Çıkardı: Dünya Yıldızlarının Organizatörüyle El Sıkıştılar!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 23:38

Dua Lipa’nın festival kadrosuna girerek dikkat çeken Manifest, şimdi de dünya müzik devleriyle çalışan John Giddings’le anlaşarak çıtayı arşa çıkardı! Kızların global yolculuğu resmen başladı.

Bir süredir resmen gözümüzün önünde büyüyorlar desek abartmış olmayız…

Manifest kızları, daha BIG5 döneminden beri “Bu ekip çok başka yerlere gidecek” hissini izleyen herkese geçirmeyi başarmıştı. O yarışmadan çıkan sıradan bir müzik grubu olmadıkları ise daha ilk şarkılarından belliydi. Sueda, Mina, Lidya, Hilal, Zeynep ve Esin; yalnızca sesleriyle değil sahne enerjileri, dans performansları, stilleri ve kendi aralarındaki inanılmaz uyumla kısa sürede yepyeni bir fan kitlesi yarattı. “Zamansızdık”, “Arıyo”, “Snap”, “Yaşanacaksa” ve son dönemde sosyal medyayı ele geçiren “Hileli” gibi şarkıları milyonlarca dinlenmeye ulaşırken Manifest, Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen “gerçek girlband” açığını resmen kapattı.

Özellikle son aylarda attıkları hamlelerle “Biz globale oynuyoruz” mesajını açık açık veren kızlar, geçtiğimiz günlerde Dua Lipa ve ailesinin düzenlediği Sunny Hill Festival kadrosuna dahil olmalarıyla hepimizin göğsünü kabartmıştı. Daha önce aynı festivalde Edis sahne almış olsa da Manifest’in bu kadroda yer alması sosyal medyada bambaşka bir heyecan yaratmıştı. Üstelik son birkaç gündür Ülker Arena’da verdikleri konserlerle de resmen gövde gösterisi yapıyorlar! Sahne enerjileri, canlı performansları, dansları ve seyirciyi çıldırtan atmosferleriyle Manifest kızları tarihi resmen baştan yazıyor.

Ama görünen o ki Manifest’in hedefi yalnızca Türkiye değil! Çünkü geçtiğimiz saatlerde kızlardan çıtayı resmen arşa çıkaran bir hamle daha geldi.

Manifest’in; bugüne kadar Madonna, Lady Gaga, The Rolling Stones, David Bowie, Justin Timberlake, Celine Dion, Amy Winehouse, Rihanna, Shakira ve Beyoncé gibi dünya devleriyle çalışan ünlü organizatör John Giddings ile küresel iş birliği anlaşması imzaladığı ortaya çıktı. Üstelik Giddings’in grup hakkında kullandığı sözler de beklentiyi iyice yükseltti. Ünlü organizatör, “Harika şarkıları, güçlü sahne performansları ve dikkat çekici stilleri var. Kendi ülkelerinde binlerce hayranın çılgına döndüğü konserlerine tanık oldum. Çok yakında dünyanın dört bir yanında aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Grubun mimarı Tolga Akış da süreçle ilgili yaptığı açıklamada “Global hedeflerimiz açısından çok önemli bir eşik. Bundan sonra Manifest’i somut uluslararası projeler bekliyor. Süreci Londra merkezli bir ekiple yürütecek olmak ayrıca heyecan verici” diyerek heyecanı iyice yükseltti. Kısacası görünen o ki Manifest kızlarını da bizi de inanılmaz bir süreç bekliyor. Çünkü bu ekip artık yalnızca Türkiye’nin değil, global pop dünyasının radarına resmen girmiş durumda.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
