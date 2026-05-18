İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 23-24 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 23:10

İstanbul’da tiyatro sahneleri 23-24 Mayıs hafta sonunda da dopdolu bir programla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kent genelinde sahnelenecek oyunlar arasında klasik eserlerden modern uyarlamalara, müzikallerden kara komedilere kadar geniş bir seçki yer alıyor.

Avrupa Yakası

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Edebi Uyarlama

Konu: Sabahattin Ali'nin aynı adlı kült romanından uyarlanan oyun; Raif Efendi'nin katlanamadığı çaresizliğini, kavuşması imkansız aşkını ve bir çekmecede saklı duran kara kaplı defterin araladığı on yıllık sırrı anlatmaktadır. Umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir yalnızlığın sahnedeki yansımasıdır.

Mekan: Bakırköy Butik Sahne

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 16:00, 24 Mayıs Pazar – 19:30

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Callback

Tür: Gerilim / Kara Komedi

Konu: Otuzlu yaşların ortasında oyunculuk yapmaya çalışan Seren, yeni filmini çekmek üzere olan ödüllü yönetmeni kaçırıp, anneannesiyle yaşadığı evin bodrum katına zincirler. Amacı yeni filmindeki başrol kadın karakter için audition (seçme) vermektir. Hayalleri için karanlık yola sapmış genç bir kadın ve tutsak bir adamın gerilim, komedi ve hayal kırıklığıyla dolu çatışması anlatılır.

Mekan: İstanbul Devlet Tiyatrosu (Mecidiyeköy Stüdyo Sahne)

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 20:00, 24 Mayıs Pazar – 20:00

Oyuncular: Seren Zuhal Acar, Nadir Eray Cezayirlioğlu, Aslı Büşra Sarınç

Oh Ne Âlâ Memleket

Tür: Çocuk Oyunu / Komedi

Konu: Hatta bölmeye, çarpmaya, yapım ekine, çekim ekine, noktaya, virgüle bile kızan öğrencilerin bir gün bütün okul düzenini değiştirme şansını elde etmelerini konu alır. Her şeyin muhteşem olacağını düşünen çocukların, bekledikleri ile gerçekler arasındaki farkı keşfettikleri eğlenceli ve eğitici bir hikayedir.

Mekan: AKM Tiyatro Salonu

Saat: 24 Mayıs Pazar – 15:00

Oyuncular: Emre Berk Yaparel, Kerem Oğuzhan Erdoğan, Elif Eylül İşcan, Reco Mert Asker, Ceren Sevinç, Cihan Akyürek, Gülşah Bolat, Nesli Yılmaz

Anadolu Yakası

Hadi Öldürsene Canikom

Tür: Komedi

Konu: Aziz Nesin'in ölümsüz eseri olan oyun, eski bir apartmanın rutubetli ve daracık bodrum katında hayata tutunan, yalnızlık ve sevgisizlikle boğuşan iki yaşlı şehirli komşu kadının hikayesini anlatır. Radyodan duydukları bir anonsla beklenmedik bir heyecan yaşayan bu iki kadın, içlerinde saklı kalan çocuksu tarafı ve özlemlerini hınzır bir mizahla seyirciye aktarır.

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Kızlar ve Oğlanlar

Tür: Dram / Tek Kişilik Performans

Konu: Dennis Kelly'nin sert kaleminden çıkan eser; büyük bir aşka, tutkulu bir ilişkiye, evliliğe ve ebeveynliğe evrilen beklenmedik bir karşılaşmanın, güç dengelerinin değişmesiyle nasıl büyük bir trajediye dönüştüğünü anlatır. Erkek şiddetini ve çok tanıdığınızı sandığınız birinin birden tanımadığınız birine dönüşmesini, eğlenceli başlayan ancak sarsıcı biten bir kurguyla aktaran bir hayatta kalma hikayesidir.

Mekan: Oyun Atölyesi (Moda)

Saat: 24 Mayıs Pazar – 17:00

Oyuncular: Özlem Zeynep Dinsel

Anlat Bakalım

Tür: Kara Komedi

Konu: Suç dünyasının acımasız kuralları içinde fazlasıyla duygusal olan ve 'adam öldüremeyen' ünlü bir mafya babasının çözüm arayışıyla bir psikiyatristin kapısını çalmasını konu alır. Bu terapi seansı, sadece mafya babasının değil, psikiyatrist ve sevgilisinin de hayatını altüst edecek gerilim ve sürpriz dolu olayların fitilini ateşler.

Mekan: Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 18:30

Oyuncular: Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Caner Tör, Şule Arapoğlu Yılmaz, Arzu Yılmaz Özmen, Halis Murat Canaz

Oyuncak Arkadaşlar

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Bir oyuncak mağazasının renkli raflarında yan yana duran iki farklı oyuncağın, hayal gücünün büyüsüyle bir araya geldiklerinde yaşadıkları macerayı anlatır. Çocuklara arkadaşlığın gücünü, farklılıkların zenginliğini ve kendini olduğun gibi sevmenin güzelliğini müzikler ve danslar eşliğinde sunan neşeli bir yapımdır.

Mekan: DasDas Sahne (Ataşehir)

Saat: 24 Mayıs Pazar – 13:00Oyuncular: Uğur Baran, Begüm Akova

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
