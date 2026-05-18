İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 23-24 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Hadi Öldürsene Canikom

Tür: Komedi

Konu: Aziz Nesin'in ölümsüz eseri olan oyun, eski bir apartmanın rutubetli ve daracık bodrum katında hayata tutunan, yalnızlık ve sevgisizlikle boğuşan iki yaşlı şehirli komşu kadının hikayesini anlatır. Radyodan duydukları bir anonsla beklenmedik bir heyecan yaşayan bu iki kadın, içlerinde saklı kalan çocuksu tarafı ve özlemlerini hınzır bir mizahla seyirciye aktarır.

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Kızlar ve Oğlanlar

Tür: Dram / Tek Kişilik Performans

Konu: Dennis Kelly'nin sert kaleminden çıkan eser; büyük bir aşka, tutkulu bir ilişkiye, evliliğe ve ebeveynliğe evrilen beklenmedik bir karşılaşmanın, güç dengelerinin değişmesiyle nasıl büyük bir trajediye dönüştüğünü anlatır. Erkek şiddetini ve çok tanıdığınızı sandığınız birinin birden tanımadığınız birine dönüşmesini, eğlenceli başlayan ancak sarsıcı biten bir kurguyla aktaran bir hayatta kalma hikayesidir.

Mekan: Oyun Atölyesi (Moda)

Saat: 24 Mayıs Pazar – 17:00

Oyuncular: Özlem Zeynep Dinsel

Anlat Bakalım

Tür: Kara Komedi

Konu: Suç dünyasının acımasız kuralları içinde fazlasıyla duygusal olan ve 'adam öldüremeyen' ünlü bir mafya babasının çözüm arayışıyla bir psikiyatristin kapısını çalmasını konu alır. Bu terapi seansı, sadece mafya babasının değil, psikiyatrist ve sevgilisinin de hayatını altüst edecek gerilim ve sürpriz dolu olayların fitilini ateşler.

Mekan: Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)

Saat: 23 Mayıs Cumartesi – 18:30

Oyuncular: Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Caner Tör, Şule Arapoğlu Yılmaz, Arzu Yılmaz Özmen, Halis Murat Canaz

Oyuncak Arkadaşlar

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Bir oyuncak mağazasının renkli raflarında yan yana duran iki farklı oyuncağın, hayal gücünün büyüsüyle bir araya geldiklerinde yaşadıkları macerayı anlatır. Çocuklara arkadaşlığın gücünü, farklılıkların zenginliğini ve kendini olduğun gibi sevmenin güzelliğini müzikler ve danslar eşliğinde sunan neşeli bir yapımdır.

Mekan: DasDas Sahne (Ataşehir)

Saat: 24 Mayıs Pazar – 13:00Oyuncular: Uğur Baran, Begüm Akova