article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
"Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı?" Sorusuna Yanıt Geldi: Stajyer, Robotla Yarıştı

"Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı?" Sorusuna Yanıt Geldi: Stajyer, Robotla Yarıştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 11:07

Yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmeler hızla sürerken, fiziksel işlerde insan faktörünün önemi bir kez daha ön plana çıktı. Figure AI firması tarafından gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan 'İnsan Makineye Karşı' mücadelesi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirketin en gelişmiş insansı robotu olan F.03, paket ayıklama yarışında Aime isimli bir stajyere karşı mücadele verdi. 10 saat boyunca aralıksız devam eden bu zorlu testin sonucunda insan çalışan, robot rakibini 192 paket farkla geride bırakarak birinci olmayı başardı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/adcock_brett/status/205...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saniyelik Hız Farkları Yarışın Kaderini Belirledi

Figure AI yetkililerinden alınan bilgilere göre, müsabaka kapsamında her iki tarafın da barkodları algılaması, paketleri kaldırması ve barkodlu kısım alta gelecek şekilde konveyör bandına yerleştirmesi istendi. Kaliforniya iş kanunlarına uygun olarak yemek ve dinlenme molalarından yararlanan insan çalışanın beşinci saatte verdiği kısa bir ara, robotun geçici olarak öne geçmesini sağladı. Buna rağmen yüksek konsantrasyonunu koruyan stajyer, toplamda 12.924 paket ayıklayarak süreci lider tamamladı; insansı robot F.03 ise 12.732 pakette kaldı. Performans verileri incelendiğinde, insan çalışanın paket başına 2,79 saniyelik bir hız yakaladığı, robotun ise 2,83 saniyede kalarak yarışı çok küçük bir farkla kaybettiği gözlendi.

Fiziksel Yorgunluk Faktörü Uzun Vadeli Sonuçları Etkileyebilir

Fiziksel Yorgunluk Faktörü Uzun Vadeli Sonuçları Etkileyebilir

Tek bir vardiyayı kapsayan bu testin uzun vadeli üretim süreçlerine yansıması konusunda uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Yarışma sonunda insan çalışanın ellerinde yaralar oluştuğu ve kas yorgunluğu yaşadığı belirtilirken, robotik sistemlerin yorgunluk belirtisi göstermeksizin ardışık vardiyalarda çalışabildiği vurgulandı. Bu durum, insansı robotların haftalık toplam çalışma sürelerinde uzun vadede daha yüksek bir verimlilik sunabileceğine işaret ediyor.

Mavi Yaka Direncini Korurken Beyaz Yaka Sektörleri Dönüşüyor

Mavi Yaka Direncini Korurken Beyaz Yaka Sektörleri Dönüşüyor

Gerçekleştirilen bu deney, kas gücü ve el becerisi gerektiren mavi yakalı iş kollarında insanların henüz tam olarak ikame edilemediğini gösterdi. Buna karşın, ofis çalışanları ve bilgi işçileri için yapay zeka tehdidinin çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşeceği öngörülüyor. Microsoft AI yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, masa başı profesyonel işlerin büyük bir kısmının 12 ila 18 ay içinde tamamen yapay zeka sistemlerine devredilebileceği ifade edildi. Özellikle hukuk, muhasebe, proje yönetimi ve pazarlama gibi alanların bu değişimden doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor. Ortaya çıkan tablo, insansı robotların fiziksel alanda milisaniyelik farklarla geride kaldığını, ancak yazılımsal yapay zeka ajanlarının zihinsel iş kollarına çok daha hızlı entegre olduğunu kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın