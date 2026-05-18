"Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı?" Sorusuna Yanıt Geldi: Stajyer, Robotla Yarıştı

Gerçekleştirilen bu deney, kas gücü ve el becerisi gerektiren mavi yakalı iş kollarında insanların henüz tam olarak ikame edilemediğini gösterdi. Buna karşın, ofis çalışanları ve bilgi işçileri için yapay zeka tehdidinin çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşeceği öngörülüyor. Microsoft AI yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, masa başı profesyonel işlerin büyük bir kısmının 12 ila 18 ay içinde tamamen yapay zeka sistemlerine devredilebileceği ifade edildi. Özellikle hukuk, muhasebe, proje yönetimi ve pazarlama gibi alanların bu değişimden doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor. Ortaya çıkan tablo, insansı robotların fiziksel alanda milisaniyelik farklarla geride kaldığını, ancak yazılımsal yapay zeka ajanlarının zihinsel iş kollarına çok daha hızlı entegre olduğunu kanıtlıyor.