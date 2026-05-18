Dilimlenmiş Karpuz Alırken Bir Daha Düşünün

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 10:45

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti, serinliğin ve şifanın adresi karpuz, yanlış tüketildiğinde ölümcül bir tehdide dönüşebiliyor. Uzmanlar, marketlerde ve sokak tezgahlarında cazip görünen 'dilimlenmiş' karpuzlara karşı çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Yüzde 92'si sudan oluşan, düşük kalorili yapısıyla diyetlerin baş tacı olan karpuz; A ve C vitaminleri, likopen ile potasyum deposudur.

Bağışıklığı güçlendirmekten tansiyonu dengelemeye, cilt sağlığından böbreklere kadar sayısız faydası bulunan bu mucizevi meyve, gıda güvenliği tartışmalarının da odağında.

Karpuz kendi başına tehlikeli bir meyve değil. Ancak onu cazip kılan yüksek su ve doğal şeker içeriği, kesildiği andan itibaren bakterilerin hızla çoğalması için kusursuz bir ortam hazırlıyor.

Düşük asitli bir meyve olan karpuz, kesim aşamasında hijyenik olmayan bir bıçak, kirli eller veya sterilize edilmemiş yüzeylerle temas ettiğinde adeta bir bakteri mıknatısına dönüşüyor.

Üstelik taşıma, depolama ve sergileme sırasında kirli kasalara temas eden dış kabuktaki mikroplar, kesim esnasında bıçak yoluyla doğrudan meyvenin içine taşınıyor.

Diyetisyen ve uzmanların açıklamalarına göre, dilimlenmiş karpuzlarda en sık rastlanan tehditler Salmonella, Listeria ve patojenik E. coli bakterileri. Bu mikroplar vücuda girdiğinde;

  • Ciddi dehidrasyona (sıvı kaybı),

  • Sistemik enfeksiyonlara (sepsis),

  • Hayati organları etkileyen ağır komplikasyonlara yol açabiliyor ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

ResearchGate’te yayınlanan bir çalışma da bu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Özellikle sokak satıcıları ve açık tezgahlarda satılan dilimlenmiş karpuzlarda endişe verici düzeyde E. coli, Salmonella ve Shigella bakterileri tespit edildi. Ayrıca tarım sürecinde kullanılan organofosfat gibi kimyasallara yüksek miktarda maruz kalmış karpuzlar, sinir sistemini doğrudan etkileyebiliyor.

Kesilmiş karpuzu saatlerce oda sıcaklığında bekletmek en yaygın tüketici hatalarından biri.

Sıcak hava, nem ve şeker bir araya geldiğinde mikropların üreme hızı katlanıyor. Marketlerde ambalajlanmış olarak satılan dilimlerin ne zaman kesildiğini bilmek ise imkansız. Kesildiği andan itibaren havayla temas eden karpuz, içindeki nemi kaybederek çıtır ve diri yapısını yitiriyor; unsu, lezzetsiz ve sağlığı tehdit eden bir forma bürünüyor.

Uzmanlar, marketteki hazırlık ve kesim sürecini kontrol etme şansımız olmadığı için, özellikle çocuk, yaşlı ve hassas bünyeye sahip kişilerin dilimlenmiş karpuzlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Gıda güvenliğini ve tazeliği ön planda tutan tüketiciler için en güvenli yöntem; karpuzu bütün olarak almak, kabuğunu evde iyice yıkadıktan sonra temiz bir bıçakla kesip buzdolabında muhafaza etmek.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
