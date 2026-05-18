Dilimlenmiş Karpuz Alırken Bir Daha Düşünün

Sıcak hava, nem ve şeker bir araya geldiğinde mikropların üreme hızı katlanıyor. Marketlerde ambalajlanmış olarak satılan dilimlerin ne zaman kesildiğini bilmek ise imkansız. Kesildiği andan itibaren havayla temas eden karpuz, içindeki nemi kaybederek çıtır ve diri yapısını yitiriyor; unsu, lezzetsiz ve sağlığı tehdit eden bir forma bürünüyor.

Uzmanlar, marketteki hazırlık ve kesim sürecini kontrol etme şansımız olmadığı için, özellikle çocuk, yaşlı ve hassas bünyeye sahip kişilerin dilimlenmiş karpuzlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Gıda güvenliğini ve tazeliği ön planda tutan tüketiciler için en güvenli yöntem; karpuzu bütün olarak almak, kabuğunu evde iyice yıkadıktan sonra temiz bir bıçakla kesip buzdolabında muhafaza etmek.