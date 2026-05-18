Bu Yıl Kaç Fincan Kahve İçtiğini Hesaplıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 10:31

Kahve bazıları için sadece bir içecekten ibaretken diğerleri için olmazsa olmaz. Sabah uyanır uyanmaz kahveye koşanlardan mısın yoksa aklına gelince içenlerden misin? Alışkanlıklarına göre acaba yılda kaç kahve içiyorsun?

1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Güne kahveyle mi başlarsın?

4. Akşamları kahve içer misin peki?

5. Arkadaşlarınla buluştuğunda tercihin hangisi oluyor?

6. Neden kahve içiyorsun peki?

7. Yoğun günlerde daha mı çok kahve içersin?

8. Hiç bilmediğin bir kahveyi dener misin?

9. Evinde bunlardan hangileri var?

10. Kahve harcamaların nasıl?

Sen bu yıl en fazla 100 fincan kahve içtin!

Senin kahveyle pek aran yok. Hiç içmesen aklına bile gelmiyor. Kahve içmek, senin için sosyal bir alışkanlık. Arkadaşlarınla buluşunca ya da ofiste kahve içiyorsun sadece. Onun dışında kendi başına kahve yapıp içen biri değilsin. Hiç kahve içmeden birçok günün geçiyor. O yüzden bu yıl boyunca 100 kahveden fazla içmedin diyoruz.

Sen bu yıl ortalama 300-400 bardak kahve içtin!

Senin kahveyle ilişkin tam ideal. Yani kahve bağımlısı kadar çok içmiyorsun ama her gün bir bardak da mutlaka içiyorsun. Düzenli ve kontrollü bir kahve tüketimin var diyebiliriz. Günde 1-2 fincan içiyorsun. Arkadaşlarınla buluştuğunda kahve tercih ediyorsun genelde. Ama evde tek başınayken de kendine kahve yaptığın oluyor.

Sen bu yıl çok kahve içtin!

Senin için kahve asla öylesine bir içecek değil. Günde birkaç bardak içmeden hayatına devam edemiyorsun desek yeridir. O yüzden sen bu yıl 1000 bardaktan fazla kahve içmişsindir. Senin kahve mesain sabah uyanır uyanmaz başlıyor ve akşam yatana kadar da devam ediyor. Artık keyiften çok senin ihtiyacın haline gelmiş yani.

Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
