Kahvenin Anadolu'ya Gelişi Nasıl Oldu?

Nida Ataman - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 10:31

Kahve bugün bizim için sabah gözümüzü açar açmaz koştuğumuz küçük bir mutluluk kaynağı olabilir ama Anadolu’ya gelişi bayağı köklü bir hikaye. Bir zamanlar kimse Türk kahvesi nedir bilmiyordu. Sonra uzak diyarlardan gelen bu mis kokulu içecek önce sarayın sonra da halkın kalbini fethetti. Bugün bir fincan kahveyle kırk yıllık hatır kuruyorsak bunun arkasında yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk var.

Kahvenin Anadolu’ya gelişi Yemen’den Osmanlı’ya uzanan mis kokulu bir yolculuktu.

Kahvenin Anadolu’ya geliş hikayesi 16. yüzyılda Osmanlı’nın Yemen ve Mısır üzerinde hakimiyet kurduğu dönemle birlikte anlatılır. Bu dönemde Yemen’de tanınan ve sevilen kahve Osmanlı dünyasının da ilgisini çekmeye başladı. Hikayenin merkezinde ise Yemen Valisi Özdemir Paşa yer alır. Yemen’de kahvenin lezzetine hayran kalan Özdemir Paşa bu özel içeceği İstanbul’a getirerek sarayın kahveyle tanışmasına aracılık etti. Yani bugün elimizde fincanla keyif yapıyorsak bu yolculuğun başlangıcında Yemen’den gelen oldukça güzel kokulu bir keşif var.

Yemen’de sevilen kahve Özdemir Paşa ile İstanbul’a ulaştı.

Yemen Valisi Özdemir Paşa’nın kahveyi İstanbul’a getirmesi Osmanlı’da kahve kültürünün başlangıcı için önemli bir adım oldu. Kahve Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a ulaştı ve önce saray çevresinde ilgi gördü. Sarayda kahve yalnızca içilen bir içecek gibi düşünülmedi hazırlanışı, sunumu ve ikramıyla özel bir gelenek haline geldi. Güzel kahve pişirmek de öyle cezveye koy, karıştır bitti kadar basit görülmedi tabii. Köpüğü, kokusu ve sunumuyla kahve kısa sürede sarayın en zarif keyiflerinden biri oldu.

Saray kahveyi sevince konaklar da biz de isteriz dedi.

Kahve ilk zamanlarda daha çok sarayda ve konaklarda tüketilen seçkin bir içecek olarak öne çıktı. Bu yeni lezzet hem farklı tadı hem de sohbeti güzelleştiren havasıyla dikkat çekti. Sarayda ve varlıklı çevrelerde ilgi gören kahve zamanla daha geniş kesimlerin de merak ettiği bir içecek haline geldi. İnsanlar kahveyi yalnızca tadı için değil yanında getirdiği keyifli ortam için de sevdi.

Kahvehaneler açılınca kahve sosyal hayatın başrolüne geçti.

Kahvenin halk arasında yayılmasında İstanbul’da açılan kahvehanelerin büyük etkisi oldu. İlk kahvehanelerin Tahtakale civarında açıldığı söylenir. Bu mekanlar sadece kahve içilen yerler değildi insanlar burada buluşuyor, sohbet ediyor, haberleşiyor ve zaman geçiriyordu. Bugünün hadi bir kafeye geçelim cümlesinin temeli o günlerde atılmış olabilir. Kahvehaneler sayesinde kahve sarayın dışına çıkıp şehrin günlük hayatına karıştı.

Kısacası kahve Anadolu’ya geldi ve biz de onu hiç bırakmadık.

Kahvenin Anadolu’ya gelişi Yemen Valisi Özdemir Paşa’nın İstanbul’a taşıdığı bu özel lezzetin zamanla büyük bir kültüre dönüşme hikayesidir. Önce sarayda ilgi gören kahve ardından konaklara, kahvehanelere ve Anadolu’daki evlere yayıldı. Bugün Türk kahvesi dediğimizde aklımıza yalnızca kahvenin tadı gelmiyor köpüğü, fincanı, sohbeti, misafirliği ve hatırı da geliyor. Bu yüzden kahve Anadolu’da sadece içilip bitirilen bir şey olmadı sohbeti başlatan, misafiri ağırlayan, yorgunluğu alan minik bir fincan kahramanına dönüştü. Yemen’den yola çıkan bu güzel koku iyi ki bizim fincanlara kadar gelmiş.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
